Ένταση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της τελετής παραλαβής της νέας Ψυχιατρικής Κλινικής στο νοσοκομείο Μυτιλήνης, όταν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, μεταξύ άλλων της ΟΠΚΕ, εμπόδισαν υγειονομικούς να προσεγγίσουν τον χώρο όπου βρισκόταν ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μόλις μια μέρα μετά από τη βίαιη επίθεση από τις αστυνομικές δυνάμεις, που δεν δίστασαν να μπουν ακόμη και μέσα στους χώρους του νοσοκομείου στο γενικό νοσοκομείο Νίκαιας.

Γιατροί και νοσηλευτές που επιχείρησαν να βρεθούν κοντά στο σημείο της τελετής, προκειμένου να εκφράσουν τα αιτήματά τους, βρέθηκαν αντιμέτωποι με αστυνομικό φραγμό, σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα stonisi.gr. Στο σημείο επικράτησε ένταση, με διαμαρτυρίες και έντονους διαλόγους, ενώ η παρουσία των δυνάμεων της ΟΠΚΕ δημιούργησε βαρύ κλίμα σε μια εκδήλωση που είχε προγραμματιστεί ως θεσμική και εορταστική.

Οι υγειονομικοί κάνουν λόγο για απαράδεκτο αποκλεισμό εργαζομένων από έναν χώρο που αφορά άμεσα τη δουλειά και την καθημερινότητά τους, την ώρα που η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας προχωρά στην παραλαβή της νέας δομής.

«Θερμή» υποδοχή Γεωργιάδη στο Κρατικό Νίκαιας – Επίθεση των ΜΑΤ στους γιατρούς

Υπενθυμίζεται ότι χθες, υγειονομικοί στο Κρατικό Νίκαιας, (όπως και σε άλλα νοσοκομεία) και εργαζόμενοι άλλων κλάδων χαλώντας τη φιέστα του κ. Γεωργιάδη και καταρρίπτοντας το κυβερνητικό αφήγημα για το ΕΣΥ, είχαν προχωρήσει σε συγκέντρωση στην είσοδο του νοσοκομείου απαιτώντας προσλήψεις, να μη μειωθούν οι θέσεις ειδικευόμενων, να ανοίξουν όλες οι χειρουργικές αίθουσες, ουσιαστικές αυξήσεις μισθών.

Στην ανακοίνωσή τους, οι υγειονομικοί, αναφέρουν μεταξύ άλλων ότι ο υπουργός «έκλεισε το νοσοκομείο Λοιμωδών κατά την προηγούμενη θητεία του», «έχει αφήσει το νοσοκομείο της Νίκαιας υποστελεχωμένο με προσωπικό εξοντωμένο» και «έχει αφήσει τις δομές Πρωτοβάθμιας Υγείας της Περιοχής χωρίς τις βασικές ειδικότητες, χωρίς δυνατότητα να εφημερεύουν και να καλύπτουν τις ανάγκες του πληθυσμού».