Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και Σύνδεσμος Δήμων συνεργάζονται για την προστασία του Υμηττού

Ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ) προχωρά σε μία συνεργασία για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της προσαρμογής του Υμηττού απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις των δασικών πυρκαγιών: τη σύναψη Μνημονίου Συναντίληψης και Συνεργασίας με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών μέσω του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης, το οποίο διαθέτει τεχνογνωσία υψηλού επιπέδου στον κρίσιμο τομέα της Πυρομετεωρολογίας που μελετά την αμφίδρομη αλληλεπίδραση μεταξύ του καιρού και του κλίματος με τις δασικές πυρκαγιές.

Ειδικότερα, με ομόφωνη απόφασή του, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του Συνδέσμου, το ΔΣ του ΣΠΑΥ κατά τη συνεδρίαση του, ενέκρινε τη σύναψη του Μνημονίου μεταξύ ΣΠΑΥ και Εθνικού Αστεροσκοπείου, το οποίο περιλαμβάνει τις εξής δράσεις – πεδία συνεργασίας:

Την συν-ανάπτυξη εξειδικευμένων πυρομετεωρολογικών προγνώσεων για την περιοχή του Υμηττού

Την υλοποίηση στοχευμένων πυρομετεωρολογικών και πυροκλιματικών αναλύσεων.

Την αξιοποίηση προηγμένων μοντέλων πρόγνωσης εξάπλωσης και συμπεριφοράς πυρκαγιών.

Την ανάπτυξη εργαλείων αξιοποίησης ανοιχτών δεδομένων.

Εκπαιδευτικές δράσεις για εθελοντικές ομάδες και δράσεις ενημέρωσης του κοινού.

Τη συνυποβολή ερευνητικών προτάσεων σε εθνικούς και διεθνείς φορείς.

Ο πρόεδρος του ΣΠΑΥ και Δήμαρχος Παιανίας Ισίδωρος Μάδης δήλωσε μεταξύ άλλων: «Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του ΣΠΑΥ και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών αποτελεί στρατηγική μας επιλογή, προκειμένου να περάσουμε από την αποσπασματική διαχείριση των δασικών πυρκαγιών σε ένα σύγχρονο, επιστημονικά τεκμηριωμένο μοντέλο πρόληψης».

Ο Διευθυντής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και Πρόεδρος του ΔΣ, Δρ. Σπύρος Βασιλάκος, δηλώνει μεταξύ άλλων:

«Με ιδιαίτερη ικανοποίηση επισφραγίζουμε τη συνεργασία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών με τον ΣΠΑΥ, μια σύμπραξη που θέτει την επιστημονική γνώση στην υπηρεσία της θωράκισης του Υμηττού. Σε μια εποχή έντονης κλιματικής κρίσης, η προστασία του σημαντικότερου δασικού πνεύμονα της Αθήνας αποτελεί κοινή μας προτεραιότητα»