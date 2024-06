Σε αυτήν την πολυκατοικία οι ένοικοι δεν θα χρειαστεί να βγουν έξω ποτέ

Βρίσκεται στην Qianjiang Century City στην κεντρική επιχειρηματική περιοχή της Hangzhou στην ανατολική Κίνα.

Το τεράστιο συγκρότημα διαμερισμάτων, ονόματι Regent International προσφέρει όλες ανέσεις στους ενοίκους του, με αποτέλεσμα να μην χρειαστεί να βγουν έξω απ’ αυτό ποτέ μέσα στην ημέρα.

Το τεράστιο φάσμα υπηρεσιών – παροχών περιλαμβάνει γυμναστήρια μέχρι σούπερ μάρκετ έως πισίνες και κομμωτήρια.

Το κτίριο έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει έως και 30.000 κατοίκους, αν και σήμερα στεγάζει 20.000.

