Αλβανία: Το κοινοβούλιο ενέκρινε τη συμμετοχή της χώρας στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα
Ο Έντι Ράμα υποστήριξε ότι η συμμετοχή της Αλβανίας στο «Συμβούλιο Ειρήνης» διασφαλίζει ότι η χώρα θα παραμείνει «στο τραπέζι» της διεθνούς διπλωματίας
Οι Αλβανοί βουλευτές ενέκριναν απόψε την απόφαση της κυβέρνησης να ενταχθεί η χώρα στο «Συμβούλιο Ειρήνης», την πρωτοβουλία του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για «την επίλυση διεθνών συγκρούσεων».
Ο Τραμπ πιέζει πολλές χώρες για τη συμμετοχή τους στην πρωτοβουλία του
Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα χαρακτήρισε «πράξη καλής θέλησης» και «ειδική τιμή» την ένταξη της Αλβανίας σε αυτό το Συμβούλιο που, όπως είπε, θα ενισχύσει τον ρόλο της χώρας στη διεθνή σκηνή.
Η πρόταση πέρασε με 110 ψήφους υπέρ, επί συνόλου 140 βουλευτών.
Ο Ράμα είπε ότι η συμμετοχή της Αλβανίας διασφαλίζει ότι η χώρα θα παραμείνει «στο τραπέζι» της διεθνούς διπλωματίας, σχολιάζοντας μια δήλωση του Καναδού πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ από το Νταβός.
Ποιες άλλες χώρες συμμετέχουν στο «Συμβούλιο Ειρήνης»
Το γειτονικό Κόσοβο, στενός σύμμαχος των ΗΠΑ αφού η Ουάσινγκτον στήριξε την ανεξαρτητοποίησή του από τη Σερβία το 2008, εντάχθηκε επίσης στο Συμβούλιο.
Η απερχόμενη κυβέρνηση της Βουλγαρίας συμφώνησε επίσης να ενταχθεί η χώρα και το κοινοβούλιο αναμένεται να επικυρώσει την απόφαση την επόμενη εβδομάδα. Ο Βούλγαρος διπλωμάτης Νικολάι Μλαντένοφ, πρώην ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ, εξελέγη Ύπατος Εκπρόσωπος για τη Γάζα στο Συμβούλιο.
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Βουλγαρία και η Ουγγαρία είναι οι μοναδικές χώρες της ΕΕ που συμμετέχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης, μέχρι στιγμής.
Νωρίτερα, η Βρετανία και η Γαλλία ανακοίνωσαν ότι δεν πρόκειται να υπογράψουν τον ιδρυτικό Χάρτη του Συμβουλίου, τουλάχιστον προς το παρόν.
Το Παρίσι θεωρεί ότι ορισμένα από τα στοιχεία αυτής της πρωτοβουλίας είναι αντίθετα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών ενώ η Βρετανία ανησυχεί για την ενδεχόμενη ανάμιξη της Ρωσίας στην πρωτοβουλία.
