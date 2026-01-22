Αναστασία & Ηλίας Καμπακάκης «γκρέμισαν» τη Θεσσαλονίκη στο μεγάλο φινάλε του MonaΛisa Music Hall
Το MonaΛisa Music Hall γέμισε με μουσική, παλμό, στιγμές διασκέδασης και συγκίνησης, με τον κόσμο να αγκαλιάζει από την πρώτη στιγμή αυτό το πρόγραμμα
- ΕΟΔΥ: 7 θάνατοι από γρίπη την τελευταία εβδομάδα, οι εισαγωγές παραμένουν σε επικίνδυνα επίπεδα
- Ο Τσέχος πρωθυπουργός αγόρασε υδρόγειο για να δει πού βρίσκεται η... Γροιλανδία - Viral για αρνητικούς λόγους
- «Τη δέρνουν, σας παρακαλώ βοηθήστε» – Ο Μπάρον Τραμπ έσωσε γυναίκα στο Λονδίνο
- Νέα υπόθεση revenge porn στην Κρήτη: Αποπειράθηκε να την βιάσει ενώ έστειλε γυμνές φωτογραφίες σε φίλη της
Οι εμφανίσεις της Αναστασίας και του Ηλία Καμπακάκη στο MonaΛisa Music Hall ολοκληρώθηκαν το Παρασκευοσάββατο 16 και 17 Ιανουαρίου, κλείνοντας έναν κύκλο που ξεκίνησε στα μέσα Νοεμβρίου και αγαπήθηκε από το κοινό της Θεσσαλονίκης.
Το MonaΛisa Music Hall γέμισε με μουσική, παλμό, στιγμές διασκέδασης και συγκίνησης, με τον κόσμο να αγκαλιάζει από την πρώτη στιγμή αυτό το πρόγραμμα.
Για την Αναστασία, αυτή η περίοδος είχε ξεχωριστή σημασία, καθώς ήταν η πρώτη φορά που ηγήθηκε σχήματος, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα που ανέδειξε τη λαϊκή της ταυτότητα και την άμεση σχέση της με το κοινό.
Η χημεία της με τον Ηλία Καμπακάκη αποτέλεσε βασικό στοιχείο αυτής της διαδρομής, σε μια συνεργασία που κύλησε φυσικά πάνω στη σκηνή και αποτυπώθηκε δυνατά σε κάθε βραδιά.
View this post on Instagram
Αυτή την περίοδο, η Αναστασία βρίσκεται στο στούντιο για την ολοκλήρωση του νέου της single, που θα κυκλοφορήσει τον Φεβρουάριο από τη Golden Records και τη Minos EMI, a Universal Music Company.
- Άνω Γλυφάδα: Παγίδες θανάτου μέσα στον αστικό ιστό – Το νερό θυμάται τη διαδρομή του
- Πέρασε από την Ελβετία η Λιόν (1-0), τέταρτη σερί νίκη για την Άστον Βίλα (1-0) – Η βαθμολογία του Europa League
- Γαλλία: Δεσμεύεται ότι δεν θα εγκαταλείψει τους Κούρδους της Συρίας – Επεισόδια σε διαδήλωση στη Μασσαλία
- Δανία: Βλέπει μια ευκαιρία για «ουσιαστική διαπραγμάτευση» με τις ΗΠΑ, λέει ο ΥΠΕΞ Ράσμουσεν
- LIVE: Μπράγκα – Νότιγχαμ Φόρεστ
- LIVE: Ουτρέχτη – Γκενκ
- LIVE: Ρόμα – Στουτγκάρδη
- Κέιτ Μίντλετον: Επόμενη βασίλισσα και αναπάντεχη σχεδιάστρια μόδας – Δείτε την πρώτη δημιουργία της
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις