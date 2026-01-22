Ο Eλον Μασκ σηματοδότησε την τελευταία στιγμή το ντεμπούτο του στο Νταβός την Πέμπτη με μια κριτική για τους αμερικανικούς δασμούς στην ηλιακή ενέργεια και τους επιθετικούς στόχους για την Tesla, συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων ανθρωποειδών ρομπότ το επόμενο έτος, καθώς και την επισήμανση της ευρωπαϊκής έγκρισης για την τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης εντός των επόμενων εβδομάδων.

Ο Eλον Μασκ διαφώνησε ανοιχτά με την πολιτική που ακολουθεί ο Τραμπ σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Μετά από χρόνια που χαρακτήριζε την ετήσια συνάντηση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ ως ελιτίστικη, αδιαφανή και αποκομμένη από τους απλούς ανθρώπους, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο παραχώρησε συνέντευξη στον προσωρινό συμπρόεδρο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF) Λάρι Φινκ.

Ο διευθύνων σύμβουλος της BlackRock εξέφρασε τον θαυμασμό του για τον Mασκ στην αρχή της ευρείας συζήτησης, η οποία κάλυψε το μέλλον των ρομπότ και της τεχνητής νοημοσύνης, τα οικονομικά οφέλη των επαναχρησιμοποιήσιμων πυραύλων και το πόσο γοητευμένος ήταν ο Mασκ από την παιδική του ηλικία με την επιστημονική φαντασία.

Ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου έχει αποκτήσει μεγαλύτερη προβολή τα τελευταία χρόνια, χάρη στη στενή του σχέση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και τη διοίκηση εταιρειών όπως η SpaceX, ιδιοκτήτρια της Starlink, η πλατφόρμα κοινωνικών μέσων X και η νεοφυής επιχείρηση τεχνητής νοημοσύνης xAI.

Διαφωνία με Τραμπ για τις ΑΠΕ

Διαφωνώντας με τον Τραμπ σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ο Μασκ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να παράγουν αρκετή ηλιακή ενέργεια για να καλύψουν όλες τις ανάγκες τους σε ηλεκτρική ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της ραγδαία αυξανόμενης ζήτησης από την εξάπλωση των ενεργοβόρων κέντρων δεδομένων των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών.

«Θα μπορούσατε να πάρετε μια μικρή γωνιά της Γιούτα, της Νεβάδα ή του Νέου Μεξικού – ένα πολύ μικρό ποσοστό της έκτασης των ΗΠΑ – για να παράγετε όλη την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνουν οι ΗΠΑ», πρόσθεσε.

«Δυστυχώς, τα δασμολογικά εμπόδια για την ηλιακή ενέργεια είναι εξαιρετικά υψηλά και αυτό καθιστά την οικονομική απόδοση της χρήσης της ηλιακής ενέργειας τεχνητά υψηλή», δήλωσε ο Mασκ. Ο Tραμπ έχει επικρίνει ανοιχτά τις καθαρές πηγές ενέργειας, ενώ ενθαρρύνει τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες να πραγματοποιούν περισσότερες γεωτρήσεις για πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Η παύση των εγκρίσεων για μεγάλα χερσαία έργα αιολικής και ηλιακής ενέργειας έχει αφήσει χιλιάδες μεγαβάτ σε εκκρεμότητα σε μια κρίσιμη στιγμή για τις ΗΠΑ, καθώς η χώρα προσπαθεί να εξασφαλίσει αρκετή ενέργεια για να καλύψει τις αυξανόμενες απαιτήσεις που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Mασκ είπε επίσης ότι αναμένει η Tesla να λάβει έγκριση για το προηγμένο σύστημα υποβοήθησης οδήγησης Full Self-Driving στην Ευρώπη και την Κίνα μέχρι τον επόμενο μήνα – κάτι που θα αποτελέσει σημαντικό ορόσημο, καθώς η εταιρεία επιδιώκει να αξιοποιήσει οικονομικά την τεχνολογία εκτός των ΗΠΑ.

Μεταξύ των πιο γνωστών στελεχών που μίλησαν στο ορεινό θέρετρο της Ελβετίας αυτή την εβδομάδα, ο Mασκ προέβλεψε ότι τα ρομπότ θα ξεπεράσουν τελικά σε αριθμό τους ανθρώπους, οδηγώντας σε μια τεράστια οικονομική άνθηση, και αστειεύτηκε για το ταξίδι στον Άρη.

«Οι άνθρωποι με ρωτούν αν θέλω να πεθάνω στον Άρη, και εγώ απαντώ: “Ναι, αλλά όχι από την πρόσκρουση”», είπε προς το τέλος της 30λεπτης συνέντευξης, προκαλώντας το γέλιο του κοινού.