Mασκ: Ντεμπούτο στο Νταβός υποσχόμενος ρομπότ για όλους
Οικονομικές Ειδήσεις 22 Ιανουαρίου 2026

Mασκ: Ντεμπούτο στο Νταβός υποσχόμενος ρομπότ για όλους

Ο Μασκ άσκησε κριτική στα δασμολογικά εμπόδια για την ηλιακή ενέργεια που τα χαρακτήρισε εξαιρετικά υψηλά

Ο Eλον Μασκ σηματοδότησε την τελευταία στιγμή το ντεμπούτο του στο Νταβός την Πέμπτη με μια κριτική για τους αμερικανικούς δασμούς στην ηλιακή ενέργεια και τους επιθετικούς στόχους για την Tesla, συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων ανθρωποειδών ρομπότ το επόμενο έτος, καθώς και την επισήμανση της ευρωπαϊκής έγκρισης για την τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης εντός των επόμενων εβδομάδων.

Ο Eλον Μασκ διαφώνησε ανοιχτά με την πολιτική που ακολουθεί ο Τραμπ σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Μετά από χρόνια που χαρακτήριζε την ετήσια συνάντηση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ ως ελιτίστικη, αδιαφανή και αποκομμένη από τους απλούς ανθρώπους, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο παραχώρησε συνέντευξη στον προσωρινό συμπρόεδρο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF) Λάρι Φινκ.

Ο διευθύνων σύμβουλος της BlackRock εξέφρασε τον θαυμασμό του για τον Mασκ στην αρχή της ευρείας συζήτησης, η οποία κάλυψε το μέλλον των ρομπότ και της τεχνητής νοημοσύνης, τα οικονομικά οφέλη των επαναχρησιμοποιήσιμων πυραύλων και το πόσο γοητευμένος ήταν ο Mασκ από την παιδική του ηλικία με την επιστημονική φαντασία.

Ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου έχει αποκτήσει μεγαλύτερη προβολή τα τελευταία χρόνια, χάρη στη στενή του σχέση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και τη διοίκηση εταιρειών όπως η SpaceX, ιδιοκτήτρια της Starlink, η πλατφόρμα κοινωνικών μέσων X και η νεοφυής επιχείρηση τεχνητής νοημοσύνης xAI.

Διαφωνία με Τραμπ για τις ΑΠΕ

Διαφωνώντας με τον Τραμπ σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ο Μασκ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να παράγουν αρκετή ηλιακή ενέργεια για να καλύψουν όλες τις ανάγκες τους σε ηλεκτρική ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της ραγδαία αυξανόμενης ζήτησης από την εξάπλωση των ενεργοβόρων κέντρων δεδομένων των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών.

«Θα μπορούσατε να πάρετε μια μικρή γωνιά της Γιούτα, της Νεβάδα ή του Νέου Μεξικού – ένα πολύ μικρό ποσοστό της έκτασης των ΗΠΑ – για να παράγετε όλη την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνουν οι ΗΠΑ», πρόσθεσε.

«Δυστυχώς, τα δασμολογικά εμπόδια για την ηλιακή ενέργεια είναι εξαιρετικά υψηλά και αυτό καθιστά την οικονομική απόδοση της χρήσης της ηλιακής ενέργειας τεχνητά υψηλή», δήλωσε ο Mασκ. Ο Tραμπ έχει επικρίνει ανοιχτά τις καθαρές πηγές ενέργειας, ενώ ενθαρρύνει τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες να πραγματοποιούν περισσότερες γεωτρήσεις για πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Η παύση των εγκρίσεων για μεγάλα χερσαία έργα αιολικής και ηλιακής ενέργειας έχει αφήσει χιλιάδες μεγαβάτ σε εκκρεμότητα σε μια κρίσιμη στιγμή για τις ΗΠΑ, καθώς η χώρα προσπαθεί να εξασφαλίσει αρκετή ενέργεια για να καλύψει τις αυξανόμενες απαιτήσεις που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Mασκ είπε επίσης ότι αναμένει η Tesla να λάβει έγκριση για το προηγμένο σύστημα υποβοήθησης οδήγησης Full Self-Driving στην Ευρώπη και την Κίνα μέχρι τον επόμενο μήνα – κάτι που θα αποτελέσει σημαντικό ορόσημο, καθώς η εταιρεία επιδιώκει να αξιοποιήσει οικονομικά την τεχνολογία εκτός των ΗΠΑ.

Μεταξύ των πιο γνωστών στελεχών που μίλησαν στο ορεινό θέρετρο της Ελβετίας αυτή την εβδομάδα, ο Mασκ προέβλεψε ότι τα ρομπότ θα ξεπεράσουν τελικά σε αριθμό τους ανθρώπους, οδηγώντας σε μια τεράστια οικονομική άνθηση, και αστειεύτηκε για το ταξίδι στον Άρη.

«Οι άνθρωποι με ρωτούν αν θέλω να πεθάνω στον Άρη, και εγώ απαντώ: “Ναι, αλλά όχι από την πρόσκρουση”», είπε προς το τέλος της 30λεπτης συνέντευξης, προκαλώντας το γέλιο του κοινού.

Εξαγωγές: Τι «καλάθι» κρατούν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις για το 2026

Εξαγωγές: Τι «καλάθι» κρατούν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις για το 2026

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άλμα άνω του 2%, με τζίρο 405 εκατ. ευρώ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άλμα άνω του 2%, με τζίρο 405 εκατ. ευρώ

Eurostat: Ένας στους τέσσερις νέους στην Ευρώπη εργάζεται ενώ σπουδάζει – Τι ισχύει στην Ελλάδα
Στοιχεία Eurostat 22.01.26

Ένας στους τέσσερις νέους στην Ευρώπη εργάζεται κατά τη διάρκεια των σπουδών - Τι ισχύει στην Ελλάδα

Η Ελλάδα καταγράφει από τα χαμηλότερα ποσοστά στην ΕΕ στις ηλικίες 15-29 ετών, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, δεδομένου ότι στη χώρα μας η εργασία μαθητών και φοιτητών αποτελεί εξαίρεση

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Workmonitor 2026: Δεύτερη δουλειά για να βγει ο μήνας ψάχνει ο ένας στους δύο Έλληνες εργαζόμενους
Έρευνα Randstad 22.01.26

Workmonitor 2026: Δεύτερη δουλειά για να βγει ο μήνας ψάχνει ο ένας στους δύο Έλληνες εργαζόμενους

Η διεθνής έρευνα Workmonitor 2026 της Randstad, δείχνει μια αγορά εργασίας σε κρίσιμη καμπή. Μεγαλώνει η ψαλίδα των προσδοκιών μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων στην Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
ΙΝΕ-ΓΣΕΕ: Η Ελλάδα «τρέχει» αλλά «δεν φτάνει» – Το χάσμα ευημερίας με την ΕΕ
ΙΝΕ-ΓΣΕΕ 21.01.26

Η Ελλάδα «τρέχει» αλλά «δεν φτάνει» - Το χάσμα ευημερίας με την ΕΕ

«Θολό» παραμένει το «success story» της ελληνικής οικονομίας. Η χώρα μας αν και παρουσιάζει ταχύτερη οικονομική μεγέθυνση από τον μέσο όρο της ΕΕ, παραμένει πίσω σε μισθούς, απασχόληση και διαβίωσης των πολιτών. Αποκαλυπτική η τελευταία έκθεση του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: «Πάγωσαν» οι διαδικασίες επί της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ και ΗΠΑ λόγω Γροιλανδίας
Η ανάρτηση Λάνγκε 21.01.26

Είναι επίσημο - «Πάγωσαν» οι διαδικασίες επί της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ και ΗΠΑ λόγω Γροιλανδίας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πήρε αυτή την απόφαση σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις απαιτήσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στα όριά τους οι παραγωγοί – Ζητούν να ανοίξει άμεσα η πλατφόρμα για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις
Αγανάκτηση 21.01.26

Στα όριά τους οι παραγωγοί - Ζητούν να ανοίξει άμεσα η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις

Καμία επίσημη ενημέρωση για το πότε θα τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΕΠΕ - Αγανάκτηση και ανησυχία στους παραγωγούς της βιομηχανικής τομάτας και της κορινθιακής σταφίδας

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αλβανία: Το κοινοβούλιο ενέκρινε τη συμμετοχή της χώρας στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα
Οι δηλώσεις Ράμα 22.01.26

Τη συμμετοχή της Αλβανίας στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα ενέκρινε το κοινοβούλιο της χώρας

Ο Έντι Ράμα υποστήριξε ότι η συμμετοχή της Αλβανίας στο «Συμβούλιο Ειρήνης» διασφαλίζει ότι η χώρα θα παραμείνει «στο τραπέζι» της διεθνούς διπλωματίας

Σύνταξη
Ο Τραμπ κατέθεσε αγωγή σε βάρος της JPMorgan Chase και ζητά 5 δισ. αποζημίωση
Κόσμος 22.01.26

Ο Τραμπ κατέθεσε αγωγή σε βάρος της JPMorgan Chase και ζητά 5 δισ. αποζημίωση

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι η τράπεζα έκλεισε τους λογαριασμούς του χωρίς να τον προειδοποιήσει εγκαίρως, τον Απρίλιο του 2021, τρεις μήνες μετά την επίθεση οπαδών του στο Καπιτώλιο

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Παίξαμε καλή άμυνα και πήραμε μια σημαντική νίκη»
Μπάσκετ 22.01.26

Μπαρτζώκας: «Παίξαμε καλή άμυνα και πήραμε μια σημαντική νίκη»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά την επικράτηση του Ολυμπιακού επί της Εφές με 74-68 υπογράμμισε τη σημασία της νίκης και παράλληλα, στάθηκε στην κακή εμφάνιση των Ερυθρόλευκων στο δεύτερο ημίχρονο.

Σύνταξη
Άνω Γλυφάδα: Παγίδες θανάτου μέσα στον αστικό ιστό – Το νερό θυμάται τη διαδρομή του
Πέτρες και λάσπη 22.01.26

Παγίδες θανάτου μέσα στον αστικό ιστό - Το νερό θυμάται τη διαδρομή του

Γιατί η κακοκαιρία «έπνιξε» την Άνω Γλυφάδα. Ο Δημήτρης Θεοδοσόπουλος, τοπογράφος και αγρονόμος μηχανικός, μιλά για όσα τραγικά συνέβησαν. Οι επιστήμονες του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών αναλύουν τα δεδομένα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πέρασε από την Ελβετία η Λιόν (1-0), τέταρτη σερί νίκη για την Άστον Βίλα (1-0) – Η βαθμολογία του Europa League
Ποδόσφαιρο 22.01.26

Πέρασε από την Ελβετία η Λιόν (1-0), τέταρτη σερί νίκη για την Άστον Βίλα (1-0) – Η βαθμολογία του Europa League

Η Άστον Βίλα πέρασε με 1-0 από την Πόλη επί της Φενέρμπαχτσε και η Λιόν «καθάρισε» με 1-0 τη Γιουνγκ Μπόις στην Ελβετία. Πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
Γαλλία: Δεσμεύεται ότι δεν θα εγκαταλείψει τους Κούρδους της Συρίας – Επεισόδια σε διαδήλωση στη Μασσαλία
Τραυματίες 22.01.26

Το Παρίσι δεσμεύεται ότι δεν θα εγκαταλείψει τους Κούρδους της Συρίας - Επεισόδια σε διαδήλωση στη Μασσαλία

Στην Γαλλία, η κουρδική κοινότητα πολλαπλασίασε τις τελευταίες ημέρες τις διαδηλώσεις της, θεωρώντας ότι οι γαλλικές αρχές «την πρόδωσαν»

Σύνταξη
Αλ. Χαρίτσης: Μήνυμα με πολλούς αποδέκτες – Το Λαϊκό Μέτωπο γραμμή αναμόρφωσης του πολιτικού σκηνικού
Συνέδριο Νέας Αριστεράς 22.01.26

Μήνυμα με πολλούς αποδέκτες από Χαρίτση - Το Λαϊκό Μέτωπο γραμμή αναμόρφωσης του πολιτικού σκηνικού

Αυλαία για τις εργασίες του Διαρκούς Προγραμματικού Συνεδρίου της Νέας Αριστεράς. Μηνύματα στην εσωκομματική πλειοψηφία αλλά και στην Αμαλίας, έστειλε ο Αλέξης Χαρίτσης.

Σύνταξη
ΠΑΟΚ – Μπέτις 2-0: Αγρίεψε με Κωνσταντέλια, νίκησε, προκρίθηκε στα πλέι οφ και βλέπει 8αδα (vids)
Ποδόσφαιρο 22.01.26

ΠΑΟΚ – Μπέτις 2-0: Αγρίεψε με Κωνσταντέλια, νίκησε, προκρίθηκε στα πλέι οφ και βλέπει 8αδα (vids)

Ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος προέρχονταν από ίωση, μπήκε αλλαγή και άλλαξε η εικόνα του ΠΑΟΚ που νίκησε τους Ισπανούς με γκολ του Ζίφκοβιτς. Καταπληκτικός και ο Γιακουμάκης με ασίστ και εύστοχο πέναλτι.

Σύνταξη
Κίνα: Η αστυνομία συνέλαβε δύο άντρες για την ανάρτηση μίας εικόνας με… «γκέι πάντα»
LGBTQI+ 22.01.26

Κίνα: Η αστυνομία συνέλαβε δύο άντρες για την ανάρτηση μίας εικόνας με… «γκέι πάντα»

Οι συλλήψεις έρχονται σε μία περίοδο ευρύτερης καταστολής των δικαιωμάτων των ομοφυλοφίλων στην Κίνα, με τις αρχές να κλείνουν dating apps και ομάδες υπεράσπισης των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+

Σύνταξη
«Τα γυμνά της μητέρας μου είναι δώρο» – Η κόρη της Σίντι Κρόφορντ, Κάια Γκέρμπερ, για τη μοναχική παιδική ηλικία και το «χαμαιλεοντικό» αύριο
Συνέντευξη 22.01.26

«Τα γυμνά της μητέρας μου είναι δώρο» – Η κόρη της Σίντι Κρόφορντ, Κάια Γκέρμπερ, για τη μοναχική παιδική ηλικία και το «χαμαιλεοντικό» αύριο

Από το μόντελινγκ στην υποκριτική η μεταμόρφωση της Κάια Γκέρμπερ σε «χαμαιλέοντα» της τέχνης συνεχίζεται σε δημόσια θέα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ολυμπιακός – Εστουδιάντες 68-72: Ήττα στις λεπτομέρειες και αποκλεισμός
Μπάσκετ 22.01.26

Ολυμπιακός – Εστουδιάντες 68-72: Ήττα στις λεπτομέρειες και αποκλεισμός

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 72-68 από την Εστουδιάντες και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Eurocup – Παράπονα για τη διαιτησία για το αντιαθλητικό που δεν δόθηκε στη Σπυριδοπούλου λίγο πριν το φινάλε.

Σύνταξη
Να συμβιβάσει τα ασυμβίβαστα επιχειρεί ο Μητσοτάκης – Παράθυρο για συμμετοχή στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα
Ολόκληρη η δήλωση 22.01.26

Να συμβιβάσει τα ασυμβίβαστα επιχειρεί ο Μητσοτάκης – Παράθυρο για συμμετοχή στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα

«Το συμβούλιο ειρήνης, έτσι όπως τουλάχιστον έχει παρουσιαστεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες εκφεύγει κατά πολύ της απόφασης 2803 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
