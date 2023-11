Live οι εξελίξεις σε Γάζα και Ισραήλ: Στο στόχαστρο νοσοκομεία και στη Δ. Όχθη – Εντολή εκκένωσης

Η υγειονομική κρίση στη Γάζα γίνεται χειρότερη μέρα με τη μέρα καθώς το Ισραήλ εξαπολύει επιθέσεις σε νοσοκομεία, προβάλλοντας τον ισχυρισμό ότι χρησιμοποιούνται από τη Χαμάς ως ορμητήρια.

Οι επιδημίες και η πείνα καραδοκούν στην πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας που για πάνω από 40 μέρες υφίσταται σφοδρούς βομβαρδισμούς.

Οι επιχειρήσεις του Ισραήλ επεκτείνονται στη νότια Γάζα που δόθηκε εντολή εκκένωσης πόλεων όπως και στη Δυτική Όχθη με ολονύχτιες επιδρομές στην Τζενίν.

Η διεθνής πίεση στο Τελ Αβίβ αυξάνεται αλλά προς το παρόν δεν φαίνεται κανένα σημάδι αποκλιμάκωσης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού οι IDF έπληξαν πολυάριθμους στόχους στη Λωρίδα της Γάζας, κατέλαβαν ένα οχυρό «τρομοκρατών» και πραγματοποίησαν επιχείρηση σε σχολείο, που σύμφωνα με τα λεγόμενά τους «κρυβόταν τρομοκράτες».

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

«Τα στρατεύματα των IDF συνέχισαν να επιχειρούν κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Λωρίδα της Γάζας και μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν πολυάριθμους τρομοκρατικούς στόχους στη Λωρίδα της Γάζας.

Με βάση πληροφορίες των IDF, τα στρατεύματα έθεσαν υπό τον έλεγχό τους ένα οχυρό του διοικητή της βόρειας περιοχής διοίκησης της Ισλαμικής Τζιχάντ. Το οχυρό περιέχει γραφεία ανώτερων τρομοκρατών της οργάνωσης και ένα στρατηγικό χώρο κατασκευής όπλων.

Κατά τη διάρκεια της επιδρομής, τα στρατεύματα εντόπισαν πυραύλους βαρέως τύπου, UAV και πρόσθετα όπλα. Τα στρατεύματα έπληξαν το φυλάκιο.

Επιπλέον, τα στρατεύματα IDF διεξήγαγαν δραστηριότητα μέσα σε ένα σχολείο στο οποίο κρύβονταν τρομοκράτες της Χαμάς. Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων, τα στρατεύματα σκότωσαν τους τρομοκράτες και εντόπισαν μεγάλο αριθμό όπλων μέσα στο σχολείο».

Οι ισραηλινές δυνάμεις προειδοποίησαν τους κατοίκους ορισμένων πόλεων στην περιοχή Χαν Γιουνίς να εκκενώσουν τα σπίτια τους και να κατευθυνθούν σε καταφύγια.

Το Χαν Γιουνίς είναι η μεγαλύτερη πόλη στη νότια Γάζα – όπου κατέφυγαν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι αφού τους είπαν να εκκενώσουν το βόρειο τμήμα του πολιροκημένου θύλακα.

Οι ισραηλινές δυνάμεις έριξαν το βράδυ της Τετάρτης φυλλάδια πάνω από τέσσερις πόλεις – Bani Shuhaila, Khuzaa, Abassan και Qarara – στις οποίες ζούσαν περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι πριν κατακλυστούν από εκτοπισμένους Παλαιστίνιους του Βορρά.

«Για την ασφάλειά σας, πρέπει να εκκενώσετε αμέσως τους τόπους διαμονής σας και να κατευθυνθείτε σε γνωστά καταφύγια. Οποιοσδήποτε βρίσκεται κοντά σε τρομοκράτες ή στις εγκαταστάσεις τους θέτει τη ζωή του σε κίνδυνο και κάθε σπίτι που χρησιμοποιείται από τρομοκράτες θα στοχοποιηθεί», ανέφεραν τα φυλλάδια, σύμφωνα με το Reuters.

Πριν από εβδομάδες, παρόμοια φυλλάδια έπεσαν πάνω από τη βόρεια Γάζα πριν από την έναρξη της χερσαίας επίθεσης του Ισραήλ.

Τον Οκτώβριο, ο πληθυσμός του Χαν Γιουνίς αυξήθηκε από 400.000 κατοίκους σε πάνω από ένα εκατομμύριο, καθώς εκατοντάδες χιλιάδες εγκατέλειψαν τη βόρεια Γάζα.

Χιλιάδες εκτοπισμένοι ζουν τώρα σε πρόχειρους καταυλισμούς, νοσοκομεία και σχολικές εγκαταστάσεις στο Χαν Γιουνίς.

Για άνευ προηγουμένου επίθεση κάνει λόγο το Al Jazeera αναφερόμενο στην επιδρομή του ισραηλινού στρατού στο νοσοκομείο Ιμπν Σίνα της Τζενίν στη Δυτική Όχθη.

Όπως αναφέρει η ανταποκρίτριά του, οι ισραηλινές δυνάμεις ζήτησαν από το ιατρικό προσωπικό να σηκώσει τα χέρια ψηλά. Όσοι βρίσκονταν μέσα αρνήθηκαν, αλλά κάποιοι από το ιατρικό προσωπικό βγήκαν έξω με τα χέρια ψηλά και ανακρίθηκαν για περίπου μία ώρα πριν αφεθούν ελεύθεροι.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτή η επιδρομή στο νοσοκομείο έγινε στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζενίν όπου οι συγκρούσεις ήταν έντονες σχεδόν καθημερινά ακόμη και πριν από τις 7 Οκτωβρίου.

«Αλλά η φύση αυτής της επιδρομής είναι πρωτοφανής όχι μόνο επειδή συνέβη σε νοσοκομείο αλλά και λόγω του τρόπου με τον οποίο εμφανίστηκαν οι ισραηλινές δυνάμεις. Ήρθαν με μπουλντόζες καταστρέφοντας αυτοκίνητα, δρόμους και καταστρέφοντας ιδιωτική περιουσία που ανήκει σε Παλαιστίνιους», αναφέρει η δημοσιογράφος.

Ο βομβαρδισμός κατοικιών στον προσφυγικό καταυλισμό Nuseirat άφησε πίσω του τουλάχιστον 18 νεκρούς. Σύμφωνα με το Al Jazeera ανάμεσά τους είναι γυναίκες και παιδιά.

Η σορός της στρατιώτη των IDF Noa Marciano, η οποία είχε απαχθεί από τη Χαμάς, ανασύρθηκε από τα στρατεύματα των IDF από μια δομή δίπλα στο νοσοκομείο Shifa στη Λωρίδα της Γάζας και μεταφέρθηκε στο ισραηλινό έδαφος, αναφέρει ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του.

Η σορός της εντοπίστηκε τρεις ημέρες αφότου η Χαμάς ανακοίνωσε ότι σκοτώθηκε από ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Η οργάνωση είχε δώσει στη δημοσιότητα ένα βίντεο με την στρατιώτη που είχε γυριστεί λίγες μέρες μετά την αιχμαλωσία της, και στη συνέχεια εικόνες από τη σορό της.

«Μετά από διαδικασία ταυτοποίησης που διεξήχθη, χθες Πέμπτη, εκπρόσωποι των IDF ενημέρωσαν την οικογένειά της ότι η σορός της ανασύρθηκε και επέστρεψε στο ισραηλινό έδαφος.

Οι IDF στέλνουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και θα συνεχίσουν να την υποστηρίζουν», αναφέρεται ακόμα στην ανακοίνωση.

Υπενθυμίζουμε ότι χθες Πέμπτη οι IDF ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν τη σορό ακόμα μίας ομήρου επίσης σε κτίριο δίπλα στο Αλ Σίφα.

Οι IDF προαναγγέλλουν την εξάπλωση των επιχειρήσεων και σε άλλα τμήματα της Λωρίδας της Γάζας.

«Είμαστε κοντά στη διάλυση του στρατιωτικού συστήματος που υπήρχε στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας. Παρόλο που απομένει έργο να ολοκληρωθεί, το προσεγγίζουμε με επιτυχία.

Οι IDF θα συνεχίσουν τις επιχειρήσεις τους εντός της Λωρίδας της Γάζας, και σε ό,τι μας αφορά, όλο και περισσότερες περιοχές [θα στοχοποιούνται], εξαλείφοντας συστηματικά τους διοικητές και εξαλείφοντας τους πράκτορες, και εξαλείφοντας την υποδομή»,. ανέφερε ο αρχηγός του επιτελείου IDF.

Ο ισραηλινός στρατός παραμένει σταθερός ότι η επίθεση στο Αλ Σίφα θα συνεχιστεί επειδή εξακολουθεί να έχει στόχους να πετύχει, όπως αναφέρει. Μετά την πρωτοφανή εισβολή στο νοσοκομείο οι IDF δεν έχουν παρουσιάσει ακόμα επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν τον ισχυρισμό τους ότι κάτω από το Αλ Σίφα υπάρχει το κέντρο διοίκησης της Χαμάς.

Μέχρι στιγμής έχουν παρουσιάσει μία κρύπτη με όπλα και μία είσοδο σε κάτι που μοιάζει με φρεάτιο σήραγγας.

Το Ισραήλ που είχε κάνει λόγο για «στοχευμένη και ακριβή επιχείρηση» θα συνεχίσει την επίθεση καθώς όπως αναφέρουν υπάρχουν ακόμα στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν.

Τρεις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε ισραηλινή επίθεση με drone στην Τζενίν της Δυτικής Όχθης, ανέφερε ο επικεφαλής της υπηρεσίας ασθενοφόρων στο Reuters.

Οι επιδρομές του ισραηλινού στρατού στη Δυτική Όχθη είναι συχνό φαινόμενο ωστόσο έχουν ενταθεί μετά τις 7 Οκτώβρη, με αποτέλεσμα να αυξηθεί ραγδαία ο αριθμός των νεκρών και των συλληφθέντων.

Η Sara Khairat, δημοσιογράφος του Al Jazeera, αναφέρει ότι η ισραηλινή επιδρομή στο νοσοκομείο βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και ότι δεκάδες τεθωρακισμένα οχήματα εθεάθησαν γύρω από το νοσοκομειακό συγκρότημα.

Νωρίτερα, τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις είχαν περικυκλώσει το νοσοκομείο στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και συνέλαβαν τουλάχιστον δύο γιατρούς.

Το Ιμπν Σίνα είναι μία από τις μεγαλύτερες ιατρικές εγκαταστάσεις των παλαιστινιακών εδαφών και θεωρείται εξειδικευμένο νοσοκομείο.

Η επιδρομή των ισραηλινών δυνάμεων στην Τζενίν έγινε από ανατολικά και βόρεια της πόλης ενώ όπως αναφέρει το πρακτορείο WAFA στόχος της επιχείρησης έγινε το νοσοκομείο Ibn Sina. Οι ισραηλινές δυνάμεις το έχουν περικυκλώσει και με μεγάφωνα έδωσαν εντολή σε όσους βρίσκονται μέσα να εκκενώσουν.

Οι επικοινωνίες είναι κομμένες στην Τζενίν, όπως και το ρεύμα σε διάφορα σημεία στην πόλη.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του Al Jazeera υπάρχουν βίντεο στα social media που δείχνουν υγειονομικό προσωπικό με τα χέρια ψηλά να βγαίνει από το νοσοκομείο.

Ωστόσο φαίνεται πως αρκετοί γιατροί αρνήθηκαν να υπακούσουν στις εντολές των ισραηλινών δυνάμεων και παραμένουν εντός του κτιρίου.

Το Ισραήλ έχει εξαπολύσει επιθέσεις σε όλα τα νοσοκομεία της βόρειας Γάζας προβάλλοντας τον ισχυρισμό ότι χρησιμοποιούνται ως προπύργια της Χαμάς.

H Δυτική Όχθη ωστόσο δεν ελέγχεται από τη Χαμάς και η επίθεση στο νοσοκομείο της Τζενίν σηματοδοτεί κλιμάκωση των ισραηλινών επιχειρήσεων εναντίον των Παλαιστινίων αμάχων που περιλαμβάνει πλέον και τις κατεχόμενες περιοχές πέρα από τη Γάζα.

The Israeli army occupied the Ibn Sina hospital in Jenin. Doctors working in the hospital are being held with their hands up like criminals.

Shameful. pic.twitter.com/5cvipKTKMn

— Gaza Notifications (@gazanotice) November 17, 2023