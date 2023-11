Έλον Μασκ: Άρχισε τη λογοκρισία στο Χ – Απειλεί με διαγραφές για συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης

Ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου και αμφιλεγόμενος ιδιοκτήτης της X, (παλαιότερα γνωστό ως Twitter), Έλον Μασκ σε ανάρτησή του κάνει λογοκρισία και απειλεί με αναστολή των λογαριασμών της πλατφόρμας για συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης.

Συγκεκριμένα ο Μασκ σε ανάρτησή του σημειώνει πως φράσεις όπως «αποαποικιοποίηση» και «από το ποτάμι στη θάλασσα», μαζί με παρόμοιους ευφημισμούς, «υπονοούν γενοκτονία», αποτελούν «σαφείς εκκλήσεις για ακραία βία και θα έχουν ως αποτέλεσμα την αναστολή του λογαριασμού από την πλατφόρμα».

As I said earlier this week, “decolonization”, “from the river to the sea” and similar euphemisms necessarily imply genocide.

Clear calls for extreme violence are against our terms of service and will result in suspension. https://t.co/1fCFo5Lezb

— Elon Musk (@elonmusk) November 17, 2023