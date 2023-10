Έλον Μασκ: Θέλει να μεταμορφώσει το X σε «εφαρμογή για τα πάντα» – Οι δύο μεγάλες αλλαγές που σχεδιάζει

Ένας χρόνος συμπληρώθηκε την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου από την ημέρα που ο Έλον Μασκ ανέλαβε επίσημα την ιδιοκτησία της Twitter Inc.

Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας εξαγόρασε το δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης, μετονομάζοντάς το εν συνεχεία σε Χ και δείχνοντας την πρόθεσή του να μετατρέψει την πλατφόρμα σε μια υπέρ-εφαρμογή, προσφέροντας μια σειρά από υπηρεσίες μηνυμάτων και κοινωνική δικτύωση ακόμη και πληρωμές peer-to-peer.

Πρόσφατα μάλιστα, λάνσαρε μία λειτουργία κλήσεων φωνής και βίντεο και προσέφερε οδηγίες για την ενεργοποίησή της ενώ με αφορμή τα γενέθλια του X αναφέρθηκε σε δυο νέες επιλογές που θα προστεθούν στην πλατφόρμα το νέο έτος.

Σε κλήση που έγινε την περασμένη Πέμπτη (27/10), ο Έλον Μασκ φέρεται να είπε στους υπαλλήλους, που συμμετείχαν στο εταιρικό μίτινγκ, ότι το 2024 το Χ θα είναι μια πλήρως ανεπτυγμένη ιστοσελίδα γνωριμιών καθώς και μια ψηφιακή τράπεζα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «The Verge» o Μασκ συζήτησε το όραμά του με τους εργαζόμενους και δήλωσε ότι θέλει «την οικονομική ζωή των χρηστών» στην πλατφόρμα, ώστε να μην χρειάζονται τραπεζικό λογαριασμό.

«Θα είναι στην πλατφόρμα μας. Χρήματα ή χρεόγραφα ή οτιδήποτε άλλο», είπε ο δισεκατομμυριούχος.

Ήδη το X προσπαθεί να αποκτήσει άδειες σε κάθε πολιτεία των ΗΠΑ για να προσφέρει τραπεζικές υπηρεσίες και υπηρεσίες μεταφοράς χρημάτων. Μέχρι στιγμής έχει πάρει το «πράσινο φως» από εννέα πολιτείες, με πιο πρόσφατες την Αϊόβα και το Μισισίπη.

Όσον αφορά την πρόθεσή του το X να γίνει (και) μια πλατφόρμα γνωριμιών, ο Μασκ δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες. Ωστόσο, αυτό θα μπορούσε να δικαιολογεί την πρόθεσή του να κάνει συνδρομητικό το X, κάτι που ισχύει σε όλα τα dating Apps.

Ο ίδιος άλλωστε έχει εκφράσει πολλές φορές της επιθυμία του να γίνει μία «εφαρμογή για τα πάντα», όπως το WeChat στην Κίνα, όπου οι χρήστες δεν το χρησιμοποιούν μόνο ως πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και για πληρωμές και άλλες υπηρεσίες.

Ο Έλον Μασκ έχει παραδεχτεί στο παρελθόν ότι θαυμάζει την κινεζική εφαρμογή WeChat, η οποία συνδυάζει συνομιλίες, dating, πληρωμές και social media.

Στα τέλη του Ιουλίου μάλιστα με ανάρτησή του είχε αποκαλύψει πως θα προστεθεί στο X η δυνατότητα μίας ολοκληρωμένης επικοινωνίας, καθώς και η δυνατότητα να διαχειρίζεται ο χρήστης ολόκληρο τον οικονομικό του κόσμο.

Twitter was acquired by X Corp both to ensure freedom of speech and as an accelerant for X, the everything app. This is not simply a company renaming itself, but doing the same thing.

The Twitter name made sense when it was just 140 character messages going back and forth – like…

— Elon Musk (@elonmusk) July 25, 2023