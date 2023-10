Έλον Μασκ: Σκέψεις για «κλείσιμο του Twitter στην Ευρώπη»

Εν μέσω κόντρας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αντιμετώπιση των ψευδών ειδήσεων, ο Έλον Μασκ σκέφτεται να κόψει την πρόσβαση στο X (τέως Twitter) για τους Ευρωπαίους χρήστες, γράφει την Πέμπτη το Insider επικαλούμενο πηγή που δεν κατονομάζεται.

Ο ευρωπαίος επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς Τιερί Μπρετόν ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ότι άνοιξε έρευνα κατά του Χ για πιθανή μη συμμόρφωση της εταιρείας με τη νέα νομοθεσία για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες, η οποία υποχρεώνει τις μεγάλες πλατφόρμες να λάβουν μέτρα για την απομάκρυνση παραπλανητικού ή επιβλαβούς περιεχομένου.

Ο Μασκ, ο οποίος αγόρασε πέρυσι το Τwitter με στόχο να αποκαταστήσει την «ελευθερία της έκφρασης» όπως την αντιλαμβάνεται ο ίδιος, δυσανασχετεί με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και σκέφτεται είτε να μπλοκάρει τους ευρωπαίους χρήστες είτε να αφαιρέσει τη δυνατότητα κατεβάσματος της εφαρμογής στην Ευρώπη, ανέφερε η πηγή του Ιnsider.

Παραμένει εξάλλου ασαφές αν το X μπορεί να συμμορφωθεί με τη νομοθεσία μετά τις σαρωτικές απολύσεις στην ομάδα εμπιστοσύνης και ασφάλειας, η οποία προηγουμένως απασχολούσε εκατοντάδες επόπτες περιεχομένου.

Σε περίπτωση που η εταιρεία κριθεί ένοχη για παραβίαση του Digital Services Act κινδυνεύει με πρόστιμο που μπορεί να φτάσει το 6% του παγκόσμιου τζίρου της.

Με αναρτήσεις του στο X, ο Μασκ υποστήριξε ότι η Κομισιόν δεν έχει παραθέσει παραδείγματα παραπλανητικών αναρτήσεων και ότι «δεν καταλαβαίνει» τι του ζητείται από τις ευρωπαϊκές αρχές.

I still don’t know what they’re talking about!

Maybe it’s in the mail or something.

— Elon Musk (@elonmusk) October 11, 2023