Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί και το κλειστό κλαμπ των τριών (pic)

Με πρωταγωνιστή τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο οποίος πέτυχε χατ-τρικ με δύο γκολ στο πρώτο και ένα στο δεύτερο μέρος, ο Ολυμπιακός διέλυσε με 4-2 την Άστον Βίλα στο Μπέρμιγχαμ και έκανε σημαντικό βήμα για την πρόκριση στον τελικό του Europa Conference League.

Ο Μαροκινός επιθετικός άνοιξε το σκορ στο Villa Park στο 16’ και στο 29’ διπλασίασε τα τέρματα για την ομάδα του μεγάλου λιμανιού απέναντι στην Άστον Βίλα, ενώ στο 56’ έκανε το 3-2 για τους Ερυθρόλευκους, πριν διαμορφώσει ο Σαντιάγκο Έσε στο 67’ το τελικό 4-2.

Μια σπουδαία εμφάνιση με την οποία αναδείχθηκε από την UEFA ως ο MVP των πρώτων παιχνιδιών για τα ημιτελικά του Europa Conference League, με τον Αφρικανό επιθετικό να μπαίνει επίσης σε ένα κλειστό κλαμπ, στο οποίο βρίσκονται μόλις τρεις ποδοσφαιριστές.

Ο επιθετικός του Ολυμπιακού είναι μόλις ο ένας από τους τρεις που έχει πετύχει χατ-τρικ στο φετινό Europa Conference League, μετά τον Όρμπαν της Γάνδης στην αναμέτρηση της βέλγικης ομάδας με την Μπρέινταμπλικ και τον Νίγκρεν της Νόρτζελαντ στο παιχνίδι με την Φενέρμπαχτσε.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι τα χατ-τρικ των Όρμπαν και Νίγκρεν ήρθαν σε φάση ομίλων, ενώ αυτό του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στα ημιτελικά.

Orban 🤝 Nygren 🤝 El Kaabi

The only three players to score a hat-trick this season 🎩#UECL pic.twitter.com/uWW6ClNQuk

— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) May 3, 2024