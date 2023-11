ΝΥΤ – BBC: Αποδομούν το αφήγημα για αρχηγείο της Χαμάς στο νοσοκομείο Αλ Σίφα – Μοντάζ, μετακίνηση οπλισμού

Το staging στην ορολογία της πώλησης ακινήτων ονομάζεται η διακόσμηση ενός σπιτιού σε σχέση με τον υποψήφιο αγοραστή, ώστε αυτό να είναι πιο ελκυστικό και να το αγοράσει. Στην δημοσιογραφία ονομάζεται η (προπαγανδιστική) τακτική να στήσεις το φόντο ή το σκηνικό για να υποστηρίξεις το αφήγημα που θέλεις. Ώστε ο πελάτης να «το αγοράσει».

Δύο κολοσσοί της παγκόσμιας ενημέρωσης με δυνατά τμήματα εξακρίβωσης αυθεντικότητας ή χειραγώγησης των βίντεο, το BBC και οι New York Times μπαίνουν στα ΜΜΕ τα οποία στηρίζουν πως δεν υπάρχει διοικητήριο της Χαμάς στο νοσοκομείο Αλ Σίφα και ακόμα χειρότερα πως το σκηνικό με τα όπλα έχει στηθεί.

Δύο αναλύσεις θέτουν σε δύσκολη θέση το Ισραήλ και τις ΗΠΑ που υποστηρίζουν από την πρώτη στιγμή πως το νοσοκομείο είναι διοικητήριο της Χαμάς για να αιτιολογήσουν την εισβολή.

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας ήταν υποχρεωμένες να αιτιολογήσουν την επίθεσή τους στο νοσοκομείο Αλ Σίφα για να μην είναι έκθετες σε κατηγορία για εγκλήματα πολέμου. Αμέσως οι ΗΠΑ κατηγόρησαν την Χαμάς για εγκλήματα πολέμου, για χρήση νοσοκομείου ως στρατόπεδο και των ασθενών ως «ανθρώπινες ασπίδες».

Το τελευταίο αποτελεί και την μόνιμη επωδό του Ισραήλ, όσες δεκαετίες διεξάγει επιχειρήσεις στην Γάζα.

Ωστόσο, οι ισχυρισμοί των IDF δεν φαίνεται να πείθουν ούτε τα μεγάλα ειδησεογραφικά πρακτορεία, όπως το BBC, το οποίο πήρε αποστάσεις από όσα υποστήριξε το Ισραήλ. Όπως φαίνεται στο παρακάτω βίντεο, το BBC δεν μπορεί να επιβεβαιώσει ότι ανήκουν στη Χαμάς, τα όπλα και ο ανάλογος εξοπλισμός που ανέφεραν οι IDF πως βρέθηκαν στο νοσοκομείο.

The BBC reports on what appears to be an attempt by the IDF to rearrange guns and equipment they found in al-Shifa Hospital for embedded media. pic.twitter.com/4uhMElsndz

To BBC μαζί με το Fox News εξασφάλισαν ειδική άδεια να βρίσκονται στο νοσοκομείο Αλ Σίφα και να καταγράψουν βίντεο, μόνο όμως στις περιοχές που θα τους οδηγούσαν οι ισραηλινοί στρατιώτες. Αρνήθηκαν να τους αφήσουν να μιλήσουν με το προσωπικό ή τους ασθενείς. Κάτι που έχει ήδη καταγγείλει το BBC.

Σε μια συνταρακτική αποκάλυψη ανέφερε πως ότι οι γιατροί της μαιευτικής πτέρυγας προσπαθούν να μεταφέρουν στην Αίγυπτο τα 36 πρόωρα γεννημένα μωρά που ζουν ακόμη από τα συνολικά 43, με το Ισραήλ να αρνείται.

Η Χαμάς απάντησε στις κατηγορίες αναφέροντας πως «Οι δυνάμεις κατοχής έφεραν μερικά όπλα, ρούχα και εργαλεία και τα τοποθέτησαν στο νοσοκομείο με σκανδαλώδη τρόπο. Εχουμε ζητήσει επανειλημμένα να σχηματιστεί μια επιτροπή από τα Ηνωμένα Εθνη, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τον Ερυθρό Σταυρό για να επαληθεύσει τα ψέματα της κατοχής».

Με την σειρά τους οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας δήλωσαν πως η Χαμάς τσιμέντωσε τα τούνελ για να δυσκολέψει το έργο τους.

The IDF just released their first photos/videos from the Shifa Hospital after last night’s raid. I count 10 guns. The IDF has claimed that the «beating heart» of Hamas’ operations is beneath Shifa.

Presumably they’ll release more photos/videos?https://t.co/gZjhI4WW1X pic.twitter.com/NtWcZorZMI

— Aric Toler (@AricToler) November 15, 2023