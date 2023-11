Live οι εξελίξεις σε Γάζα και Ισραήλ: Μπουλντόζες στο Αλ Σίφα – Απορρίπτει την απόφαση του ΟΗΕ το Τελ Αβίβ

Συνεχίζεται η επίθεση του ισραηλινού στρατού στο Αλ Σίφα που χρησιμοποιεί μπουλντόζες και τανκς εντός του συγκροτήματος.

Η απόφαση του ΣΑ του ΟΗΕ για παρατεταμένες ανθρωπιστικές παύσεις, απορρίφθηκε από το Ισραήλ που συνεχίζει την επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Μπάιντεν επιμένει ότι υπάρχουν πληροφορίες για ύπαρξη ορμητηρίου της Χαχμάς στο Αλ Σίφα στηρίζοντας το Ισραήλ, χωρίς ωστόσο να έχει προσκομίσει κάποιο στοιχείο.

Στη βόρεια Γάζα έχει απομείνει πλέον μόνο ένα νοσοκομείο, ενώ όλος ο παλαιστινιακός θύλακας αναμένεται να μείνει για ακόμη μία φορά χωρίς επικοινωνία λόγω έλλειψης καυσίμων.

08:28 IDF: Μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν την κατοικία του ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας, μαχητικά αεροσκάφη των IDF έπληξαν την κατοικία του Ισμαήλ Χανίγια, του επικεφαλής του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς, η οποία χρησιμοποιούνταν ως τρομοκρατική υποδομή και συχνά χρησίμευε ως σημείο συνάντησης των ανώτερων ηγετών της Χαμάς για να κατευθύνουν τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών πολιτών και στρατιωτών», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ισραηλινός στρατός.

Στην ανακοίνωση του IDF αναφέρεται ακόμα ότι ο ισραηλινός στρατός βρήκε και κατέστρεψε εξοπλισμό της Χαμάς.





08:14 Χέρτζογκ: Δεν μπορούμε να αφήσουμε «κενό» στη μεταπολεμική Γάζα – Το Ισραήλ πρέπει να είναι παρών

Ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν μπορεί να αφήσει κενό στη Γάζα και θα πρέπει να διατηρήσει μια ισχυρή δύναμη εκεί για το εγγύς μέλλον για να αποτρέψει τη Χαμάς από το να επανεμφανιστεί στον παλαιστινιακό θύλακα, ανέφεραν οι Financial Times την Πέμπτη.

«Αν αποσυρθούμε, τότε ποιος θα αναλάβει; Δεν μπορούμε να αφήσουμε ένα κενό. Πρέπει να σκεφτούμε ποιος θα είναι ο μηχανισμός- υπάρχουν πολλές ιδέες», δήλωσε ο Χέρτζογκ σε συνέντευξή του στους FT.

«Αλλά κανείς δεν θα θελήσει να μετατρέψει αυτό το μέρος, τη Γάζα, ξανά σε βάση τρομοκρατίας», πρόσθεσε.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε στο ABC News ότι το Ισραήλ θα έχει «για αόριστο χρονικό διάστημα» την ευθύνη ασφαλείας του θύλακα μετά τον πόλεμο, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες αντέδρασαν, λέγοντας ότι οι Παλαιστίνιοι θα πρέπει να κυβερνήσουν τη Γάζα μόλις τελειώσει ο πόλεμος.

Ο Χέρτζογκ δήλωσε στους FT ότι η κυβέρνηση του Ισραήλ συζητά πολλές ιδέες σχετικά με το πώς θα διοικείται η Γάζα μετά το τέλος του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς και πρόσθεσε ότι υπέθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και «οι γείτονές μας στην περιοχή» θα έχουν κάποια ανάμειξη στη μετασυγκρουσιακή τάξη.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε την Τετάρτη ότι είχε καταστήσει σαφές στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι η λύση των δύο κρατών είναι η μόνη απάντηση για την επίλυση της ισραηλινο-παλαιστινιακής σύγκρουσης και ότι η κατοχή της Γάζας θα ήταν «μεγάλο λάθος».

08:08 Στη Δυτική Όχθη σήμερα ο Γεραπετρίτης

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης μεταβαίνει εντός της ημέρας στην Δυτική Όχθη, στη Ραμάλα, όπου θα συναντηθεί με τον Παλαιστίνιο υπουργό Εξωτερικών, Ριάντ αλ-Μαλίκι και θα γίνει δεκτός από τον Παλαιστίνιο Πρωθυπουργό, Μοχάμαντ Σταγιέχ.

«Πάντοτε παίζουμε έναν κρίσιμο ρόλο. Μας σέβονται όλες οι πλευρές, και με αυτό το κεφάλαιο θα πορευτούμε» είπε χθες Τετάρτη για την επίσκεψη ο υπουργός Εξωτερικών σε συνέντευξή του.

Ειδικότερα, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει σημαντικό διπλωματικό κεφάλαιο το οποίο έχει κερδίσει τα τελευταία χρόνια χάρη στη συνεπή εξωτερική πολιτική, που στηρίζεται σε αρχές και η οποία δεν είναι συναλλακτική.

07:59 Τουλάχιστον εννέα νεκροί μετά από χτύπημα σε βενζινάδικο

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν από ισραηλινό χτύπημα σε βενζινάδικο στο κέντρο της Γάζας, όπου είχαν καταφύγει εκτοπισμένοι, σύμφωνα με αραβικά μέσα ενημέρωσης.

Ένα βίντεο που φέρεται να προέρχεται από το σημείο δείχνει σωστικά συνεργεία να αναζητούν επιζώντες στο σκοτάδι και τον δρόμο γεμάτο συντρίμμια.

07:43 Βίντεο με τη στιγμή της επίθεσης σε ασθενοφόρο της Ερυθράς Ημισελήνου

Η Ερυθρά Ημισέληνος δημοσίευσε συγκλονιστικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δείχνει τη στιγμή που οι τραυματιοφορείς και τα ασθενοφόρα δέχθηκαν συνεχείς ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νοσοκομείο Al-Awda στη βόρεια Γάζα.

Ένας εθελοντής υγειονομικός τραυματίστηκε και δύο ασθενοφόρα καταστράφηκαν κατά την επίθεση που σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή.

🔴The video depicts the terrifying situation experienced by PRCS paramedics during the Israeli occupation’s shelling of the vicinity of Al-Awda Hospital in northern #Gaza on last Friday, 10.11.2023.

07:38 Συλλήψεις στην ανατολική Ιερουσαλήμ

Το Al Jazeera Arabic κοινοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο που δείχνει τη σύλληψη δύο αδελφών στην al-Issawiya, μια παλαιστινιακή γειτονιά στην Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Στο βίντεο, οι δύο άνδρες φαίνονται με χειροπέδες και συνοδεύονται από τουλάχιστον 12 βαριά οπλισμένους ισραηλινούς στρατιώτες.

Επιδρομές και συλλήψεις έγιναν τη διάρκεια της νύχτας σε ολόκληρη την κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων, Wafa, ανέφερε επίσης ότι τουλάχιστον τέσσερις άνδρες συνελήφθησαν από το χωριό Kobar και το Abu Shkhidem, βόρεια της Ραμάλα.

07:30 Καταγγελία για αστυνομική βία σε συγκέντρωση Αμερικανοεβραίων στην Ουάσιγκτον

Η οργάνωση «Εβραϊκή Φωνή για την Ειρήνη» κατηγόρησε την αστυνομία στην Ουάσιγκτον ότι επιτέθηκε βίαια σε ειρηνικούς διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν στην έδρα της εθνικής επιτροπής του Δημοκρατικού Κόμματος για να ζητήσουν κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξε δεκάδες αστυνομικούς να σπρώχνουν διαδηλωτές. Υπήρξαν αναφορές για συλλήψεις και ισχυρισμοί ότι η αστυνομία έκανε χρήση σπρέι πιπεριού εναντίον των ειρηνικών διαδηλωτών που είχαν ενώσει τα χέρια τους έξω από τα γραφεία του κόμματος. Πολλοί φορούσαν μαύρα μπλουζάκια με λευκά γράμματα «Cease Fire Now» (Κατάπαυση του πυρός τώρα).

Within moments tonight in Washington DC, police violently assaulted peaceful anti-war protestors calling for a #CeasefireNOW This is the response from the US government to those of us calling for the protection and preciousness of Palestinian lives. We won't back down! pic.twitter.com/EDEw6lv4bT — Jewish Voice for Peace Action (@JvpAction) November 16, 2023

07:27 Δύο ακόμα νεκροί Ισραηλινοί στρατιώτες στη Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τον θάνατο δύο ακόμα στρατιωτών στη Λωρίδα της Γάζας. Πρόκειται για τον 22χρονο λοχαγό Asaf Maste και τον 22χρονο λοχαγό Kfir Itzhak Franco.

Και οι δύο υπηρετούσαν στην 401η Ταξιαρχία του Σώματος Τεθωρακισμένων, πρόσθεσε ο ισραηλινός στρατός στην ανακοίνωσή του νωρίς το πρωί της Πέμπτης.

07:15 Δεν είναι η πρώτη φορά που το Ισραήλ απορρίπτει ψηφίσματα του ΣΑ του ΟΗΕ

Το ΣΑ του ΟΗΕ αποφάσισε χθες για παρατεταμένες ανθρωπιστικές παύσεις, απόφαση που έχει δεσμευτική ισχύ. Το Ισραήλ απέρριψε το ψήφισμα ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα το εφαρμόσει. Το Ισραήλ δεν είναι το μόνο κράτος που έχει αρνηθεί να συμμορφωθεί με τις αποφάσεις του ΣΑ του ΟΗΕ, ωστόσο έχει μία μακρά ιστορία αρνήσεων.

Ακολουθεί μια ανασκόπηση σε αντίστοιχες αποφάσεις, όπως την παρουσιάζει το Al Jazeera.

2016: Ψήφισμα απαιτεί τη διακοπή των ισραηλινών εποικισμών

Το 2016, ο Νετανιάχου αρνήθηκε να αναγνωρίσει ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που απαιτούσε να σταματήσει η ισραηλινή εποικιστική δραστηριότητα στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

Το Ισραήλ ανακάλεσε επίσης τους πρεσβευτές του στη Νέα Ζηλανδία και τη Σενεγάλη επειδή υποστήριξαν την ψηφοφορία.

2009: Ψήφισμα απαιτεί κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Τον Ιανουάριο του 2009, ο τότε Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Μπαν Κι Μουν «εξέφρασε την απογοήτευσή του» στον τότε Ισραηλινό πρωθυπουργό Εχούντ Ολμέρτ για τη συνέχιση της βίας μετά την έγκριση από το Συμβούλιο ψηφίσματος που ζητούσε «άμεση κατάπαυση του πυρός» στη Γάζα.

2004: Ψήφισμα για να σταματήσει το γκρέμισμα σπιτιών στη Ράφα

Το 2004, το Ισραήλ συνέχισε να κατεδαφίζει σπίτια στον προσφυγικό καταυλισμό της Ράφα, αφού το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ εξέδωσε ψήφισμα που ζητούσε να σταματήσει.

Η UNRWA δήλωσε τότε ότι το Ισραήλ κατεδάφισε άλλα 167 κτίρια μέσα σε επτά ημέρες μετά την έγκριση του ψηφίσματος.

1967-: Πολυάριθμα ψηφίσματα για την κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ

Το Ισραήλ έχει αγνοήσει περισσότερα από δώδεκα ψηφίσματα που πέρασε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και τα οποία καταγγέλλουν την κατοχή της Ανατολικής Ιερουσαλήμ από το Ισραήλ και χρονολογούνται από το 1967.

07:05 Αυτοκίνητο πέφτει πάνω σε μπάρα κοντά στην πρεσβεία του Ισραήλ στο Τόκιο

Η ιαπωνική αστυνομία συνέλαβε σήμερα άνδρα αφού όχημα έπεσε πάνω σε μπάρα κοντά στην πρεσβεία του Ισραήλ στο Τόκιο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί αστυνομικός, μεταδίδουν ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης.

Τηλεοπτικά πλάνα κατέγραψαν σκουρόχρωμο όχημα που προσέκρουσε σε μπάρα σε διασταύρωση περίπου εκατό μέτρα από την ισραηλινή πρεσβεία.

Το πρόσωπο που συνελήφθη επιτόπου είναι πενηντάρης, μέλος οργάνωσης της άκρας δεξιάς, σύμφωνα με μερίδα του ιαπωνικού Τύπου.

06:58 Σύνοψη των σημαντικότερων εξελίξεων

Η Λωρίδα της Γάζας συνεχίζει να δέχεται επιθέσεις από τον ισραηλινό στρατό για 41η συνεχόμενη ημέρα. Θάνατοι αναφέρθηκαν σε όλη τη Λωρίδα κατά τη διάρκεια της νύχτας, και ο ΟΗΕ δήλωσε ότι πλέον υπάρχει μόνο ένα νοσοκομείο στη βόρεια Γάζα με τη δυνατότητα να δεχθεί ασθενείς.

Οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν στο νοσοκομείο Αλ Σίφα μετά από μία πρώτη υποχώρησή τους χθες. Είναι όλο και πιο δύσκολο να επικοινωνήσει κανείς με το εκατοντάδες ιατρικό προσωπικό, τους εκτοπισμένους και τους ασθενείς – εκεί νοσηλεύονται και τα πρόωρα μωρά – που βρίσκονται ακόμα μέσα. Αναφορές κάνουν λόγο για ανακρίσεις Παλαιστινίων και για συλλήψεις, καθώς το Ισραήλ προσπαθεί να βρει στοιχεία για το αρχηγείο της Χαμάς που εδώ και καιρό ισχυρίζεται ότι βρίσκεται κάτω από το Αλ Σίφα.

Ο πρόεδρος Μπάιντεν εξέφρασε για ακόμα μία φορά την υποστήριξή του στο Ισραήλ – ακόμη και αν οι αποδείξεις αυτές για το κέντρο διοίκησης και ελέγχου είναι προς το παρόν ανύπαρκτες. Είπε ότι οι ΗΠΑ έχουν τις δικές τους πληροφορίες χωρίς να αναφέρει στα μέσα ενημέρωσης ποιες είναι αυτές οι πληροφορίες.

Μετά από περισσότερο από ένα μήνα καταστροφικών συγκρούσεων και περισσότερους από 11.000 Παλαιστίνιους και 1.200 Ισραηλινούς νεκρούς, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ενέκρινε την Τετάρτη ψήφισμα με το οποίο ζητά εκτεταμένη ανθρωπιστική παύση και την απελευθέρωση των αιχμαλώτων που κρατούνται στη Γάζα. Οι ΗΠΑ απείχαν από την ψηφοφορία επί του ψηφίσματος, το οποίο δεν αναφέρει τη λέξη «κατάπαυση του πυρός», και το Ισραήλ απέρριψε τη νομικά δεσμευτική απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας.

06:45 Ο ισραηλινός στρατός διέγραψε ανάρτηση με το οπλοστάσιο της Χαμάς στο Αλ Σίφα

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) κατέβασε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ανέβηκε την Πέμπτη στο X, πρώην Twitter, στην οποία καταγράφονταν όπλα που φέρεται να βρέθηκαν μέσα στο νοσοκομείο Αλ Σίφα της Γάζας.

Οι IDF δεν έδωσαν καμία εξήγηση για τη διαγραφή της ανάρτησης. Το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι κάτω από το νοσοκομείο Αλ Σίφα υπάρχει το κέντρο διοίκησης της Χαμάς, κάτι που μέχρι στιγμής δεν έχει αποδειχθεί.

Η Χαμάς απορρίπτει σταθερά τους ισχυρισμούς του Ισραήλ ενώ χαρακτήρισε τα βίντεο του IDF «σκετς και θεατρινισμούς».

«Τα στοιχεία που παρουσίασε ο στρατός είναι γελοία και άχρηστα. Το Ισραήλ απέτυχε για άλλη μια φορά να αποδείξει αυτό που ισχυρίζεται εδώ και εβδομάδες. Ο στόχος του Ισραήλ είναι να ασκήσει πίεση στα νοσοκομεία και το ιατρικό προσωπικό και να εκτοπίσει τον πληθυσμό», ανέφερε εκπρόσωπος της οργάνωσης.

06:36 Μπουλντόζες στο Αλ Σίφα

Το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε σήμερα ότι ο στρατός του Ισραήλ ανέπτυξε μπουλντόζες στο νοσοκομείο Ας Σίφα.

«Ισραηλινές μπουλντόζες κατέστρεψαν τμήματα της νότιας εισόδου» του κέντρου υγείας, ανέφερε το υπουργείο σε λακωνική ανακοίνωσή του στα αραβικά.

Ερωτηθείς σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε πως βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση στο νοσοκομείο.

«Απόψε διεξάγουμε στοχευμένη επιχείρηση στο νοσοκομείο Σίφα. Συνεχίζουμε να προχωράμε μπροστά», τόνισε μέσω Telegram ο υποστράτηγος Γιαρόν Φίνκελμαν, επικεφαλής των δυνάμεων που διεξάγουν επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, τουλάχιστον 2.300 άνθρωποι, ασθενείς, νοσηλευτικό προσωπικό και εκτοπισμένοι, βρίσκονται στο κτιριακό συγκρότημα.

06:30 Καμία αποκλιμάκωση στις επιχειρήσεις μετά το ψήφισμα του ΟΗΕ

Καλημέρα σας. Μαζί θα παρακολουθήσουμε και σήμερα τις εξελίξεις σε Γάζα, Ισραήλ και Δυτική Όχθη. Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις του σε όλον τον παλαιστινιακό θύλακα χωρίς να αφήνει περιθώριο αποκλιμάκωσης μετά το ψήφισμα του ΣΑ του ΟΗΕ που ζητά παρατεταμένες ανθρωπιστικές παύσεις. Δείτε εδώ όσα έχουν προηγηθεί.