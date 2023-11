Μπορέλ στο Ισραήλ: Μία φρίκη δεν δικαιολογεί μιαν άλλη

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική, Ζοζέπ Μπορέλ, κάλεσε σήμερα, Πέμπτη, το Ισραήλ να μην αναλώνεται από οργή στην απάντησή του στην επίθεση της Χαμάς τον περασμένο μήνα, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «μια φρίκη δεν δικαιολογεί μιαν άλλη».

Ο Μπορέλ έκανε αυτά τα σχόλια στη διάρκεια επίσκεψής του στο Ισραήλ, μιλώντας δίπλα στον Ισραηλινό υπουργό Εξωτερικών, Έλι Κοέν, μετά την επίσκεψή τους στο Κιμπούτς Μπε’ερί, ένα από τα σημεία στα οποία επικεντρώθηκε η επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Today I saw the devastation in Kibbutz Be’eri that was attacked by Hamas terrorists on 7 October.

Nothing justifies killing women, children, elderly people or abducting them from their homes.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 16, 2023