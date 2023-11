Πόλεμος στη Γάζα: Ο Ισραηλινός στρατός διέγραψε ανάρτηση από την εισβολή στο Αλ Σίφα

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) κατέβασε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ανέβηκε την Πέμπτη στο X, πρώην Twitter, στην οποία καταγράφονταν όπλα που φέρεται να βρέθηκαν μέσα στο νοσοκομείο Αλ Σίφα της Γάζας.

Οι IDF δεν έδωσαν καμία εξήγηση για τη διαγραφή της ανάρτησης.

Does anyone know why IDF deleted its Al-Shifa footage “the undeniable truth” both from YouTube and X? pic.twitter.com/m70Ye2Zw2y

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) November 15, 2023