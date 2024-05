Αταμάν: «Σλούκας και Χουάντσο θα παίξουν 100% στο Final Four»

Ο Παναθηναϊκός, λίγες ημέρες μετά την πρόκριση στο Final 4 της Euroleague, υποδέχθηκε στον Προμηθέα στο ΟΑΚΑ σε εξ αναβολής παιχνίδι για το top-6 της Basket League και χωρίς να… φορτσάρει ιδιαίτερα επικράτησε με 90-82.

Μετά το τέλος του παιχνιδιού ο Εργκίν Αταμάν μίλησε για τους τραυματισμούς των Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Κώστα Σλούκα και εξέφρασε τη βεβαιότητά του ότι τόσο ο διεθνή γκαρντ όσο και ο Ισπανός θα προλάβουν το Final 4 της Euroleague.

«Σλούκας και Χουάντσο θα παίξουν 100% στο Final Four», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Εργκίν Αταμάν.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Ήταν δύσκολο να βρούμε κίνητρο σε αυτό το ματς, γιατί ο αποτέλεσμα του παιχνιδιού δεν θα άλλαζε κάτι στη θέση μας στη βαθμολογία. Είμαστε πρώτοι. Και φυσικά γιατί προερχόμασταν από μία πολύ μεγάλη νίκη κόντρα στη Μακάμπι. Παίξαμε σοβαρά από σεβασμό στους περίπου 10.000 οπαδούς μας που ήρθαν στο γήπεδο. Ήταν ένα καλό παιχνίδι, γιατί χρησιμοποποίησαμε όλους τους παίκτες μας. Κάποιοι ήταν θετικοί, άλλοι όχι. Όπως και να’χει κερδίσαμε.

Σλούκας και Χουάντσο θα παίξουν 100% στο Final Four. Κάνουν θεραπεία. Έχουμε μπροστά μας δύο εβδομάδες και οι γιατροί μου είπαν ότι χρειάζονται μια εβδομάδα με 10 μέρες για τη θεραπεία. Είναι καλό για αυτούς. Θα ξεκουραστούν και θα είναι φρέσκιοι για το Final Four. Είναι μια καλή ερώτηση (σσ. για το αν υπάρχουν ομοιότητες με την πρόκριση που είχε πετύχει με την Εφές στο Final Four), αλλά δεν είναι τώρα η ώρα να την απαντήσω. Αυτή η συνέντευξη Τύπου είναι για το ματς του πρωταθλήματος. Νομίζω την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε Media Day για το Final Four. Τότε μπορούμε να σχολιάσουμε τα πάντα, γιατί αυτή είναι μία μεγάλη ιστορία».