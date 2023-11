Ισραήλ: «Επληξε νοσοκομείο μας στη Γάζα» – «Υπάρχουν νεκροί και τραυματίες», καταγγέλλει η Ιορδανία

Επτά μέλη του προσωπικού στο ιορδανικό νοσοκομείο πεδίου στη Γάζα τραυματίστηκαν σε αυτό που η Ιορδανία ισχυρίζεται ότι ήταν μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, ενώ σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν πολλοί Παλαιστίνιοι που μεταφέρθηκαν εκεί για νοσηλεία.

Σε συνέντευξή του στο CNN, ο ιορδανός υπουργός Εξωτερικών Αϊμάν Σαφάντι (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Reuters/Alaa Al Sukhni) είπε:

«Το προσωπικό του νοσοκομείου μας έσπευσε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών καθώς είδε αρκετούς Παλαιστίνιους να μεταφέρουν τραυματίες και ενώ έφτασαν στα επείγοντα, χτυπήθηκαν ξανά και περίπου επτά άτομα από το ιατρικό μας προσωπικό εκεί τραυματίστηκαν. Πολλοί άλλοι Παλαιστίνιοι δυστυχώς σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν».

Ο κ. Σαφάντι τόνισε ότι είναι «ακατανόητο να πλήττονται και άνθρωποι που προσπαθούν να προσφέρουν ιατρική βοήθεια σε τραυματίες» και πρόσθεσε ότι η Ιορδανία θα απαιτήσει έρευνα για το περιστατικό.

Δήλωσε, επίσης, πως το Ισραήλ έχει νομική υποχρέωση να διασφαλίσει ότι τα νοσοκομεία είναι ασφαλή, ότι η περιοχή γύρω από τα νοσοκομεία είναι ασφαλής και δεν διεξάγονται στρατιωτικές επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να τα θέσουν σε κίνδυνο.

Αναφερόμενος, μάλιστα, στην ισραηλινή επιδρομή στο νοσοκομείο Αλ Σίφα επισήμανε πως «τίποτα δεν μπορούσε να δικαιολογήσει την άγρια επίθεση που είδαμε» καθώς «εκατοντάδες άνθρωποι αρνήθηκαν το βασικό τους δικαίωμα στη θεραπεία».

