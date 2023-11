Ισραήλ: Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης ζήτησε την αποπομπή Νετανιάχου

Πυρά κατά του πρωθυπουργού του Ισραήλ εξαπέλυσε ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ, ο οποίος ζητά να παραιτηθεί ο Μπενιαμίν Νετανιάχου από τη θέση του και να αντικατασταθεί από άλλο πρόσωπο από το εσωτερικό του Likud, χωρίς να προκηρυχθούν νέες εθνικές εκλογές.

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης είπε ότι ο πρωθυπουργός «πρέπει να φύγει τώρα» και ζήτησε να ανατραπεί η κυβέρνηση με ψηφοφορία δυσπιστίας.

Ο Λαπίντ ισχυρίζεται ότι ο λαός έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στον Νετανιάχου, μετά τη δολοφονική επιδρομή της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, και ότι η χώρα «δεν μπορεί να διεξάγει μια εκτεταμένη [στρατιωτική] επιχείρηση με έναν πρωθυπουργό στον οποίο δεν έχει εμπιστοσύνη».

Δεν κατονόμασε κάποιο άλλο μέλος του Likud που πιστεύει ότι μπορεί να αναλάβει την ηγεσία, αλλά ισχυρίζεται ότι υπάρχουν αρκετοί νομοθέτες στο κόμμα που καταλαβαίνουν ότι είναι καιρός να φύγει ο Νετανιάχου. Λέει ότι το κόμμα του Yesh Atid θα συμμετείχε σε μια ευρεία κυβέρνηση με επικεφαλής το Likud, αν επικεφαλής της ήταν άλλος ηγέτης του κόμματος.

