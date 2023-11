Απάντηση τουρκικού ΥΠΕΞ σε Ισραήλ: «Οι ανυπόστατες κατηγορίες δεν θα καλύψουν τα εγκλήματά του Νετανιάχου»

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών απάντησε στην αντίδραση του Ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών μετά τις δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην τουρκική βουλή για τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και το Ισραήλ.

Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον υπουργό Εξωτερικών Έλι Κοέν ότι προσπαθούν να «καλύψουν τα δικά τους εγκλήματα» επιτιθέμενοι στον πρόεδρο της Τουρκίας Ερντογάν.

«Οι ισραηλινές αρχές, οι οποίες έχουν ήδη χάσει τη νομιμοποίησή τους στη συνείδηση της ανθρωπότητας, δεν θα μπορέσουν να κρύψουν τα εγκλήματα που διέπραξαν βομβαρδίζοντας νοσοκομεία και σκοτώνοντας γυναίκες και παιδιά μπροστά σε όλο τον κόσμο», ανέφερε το υπουργείο.

Η δήλωση έρχεται μετά την δήλωση των Κοέν και Νετανιάχου ότι δεν θα επιτρέψουν στον Ερντογάν να κάνει διάλεξη στο Ισραήλ για τη συμπεριφορά του στη Γάζα.

