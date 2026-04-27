Εργασίες αποκατάστασης στο Ηραίον του Δήμου Ανατολικής Σάμου

«Συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι εργασίες στο Ηραίον οι οποίες πραγματοποιούνται με πόρους του Δήμου Ανατολικής Σάμου μέχρι την έγκριση της χρηματοδότησης από το αρμόδιο Υπουργείο»αναφέρει η δημοτική Αρχή Σάμου σε σχετική της ανάρτηση και προσθέτει:

«Υπενθυμίζουμε ότι αμέσως μετά την τεράστια καταστροφή στο Ηραίον, λόγω των απρόβλεπτων και ισχυρών καιρικών φαινομένων ο δήμος υπέβαλε αίτημα για την κήρυξη του οικισμού σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης που έγινε δεκτό από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Επίσης η Τεχνική Υπηρεσία πραγματοποίησε άμεσα αυτοψία, συντάχθηκε μελέτη και στάλθηκε το αίτημα χρηματοδότησης του έργου με την επισήμανση ότι θα πρέπει να γίνει άμεσα η έγκριση του αιτήματος καθώς μπαίνουμε στην τουριστική σεζόν. Το ζήτημα επισήμανε μετ` επιτάσεως ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου στο Βουλευτή, τον Περιφερειάρχη αλλά και στον Αρμόδιο Υφυπουργό κ. Κατσαφάδο προκειμένου να συγκληθεί το συντομότερο δυνατόν η Κυβερνητική Επιτροπή που αποτελεί αναγκαίο βήμα για την έγκριση της χρηματοδότησης και την εκκίνηση του έργου. Σημειώνουμε έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις για την εκτέλεση του έργου.

Ωστόσο, προκειμένου να προφυλαχθούν οι επιχειρήσεις και ο οικισμός ευρύτερα, ο Δήμος με δικούς του πόρους, ξεκίνησε μέρος των εργασιών ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει περαιτέρω επιδείνωση και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες αποκατάστασης έως να έρθει η χρηματοδότηση από το υπουργείο».