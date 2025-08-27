Σάμος: Εκσυγχρονίζεται το Αρχαιολογικό Μουσείο στο Βαθύ

Το Υπουργείο Πολιτισμού προχωρά στον εκσυγχρονισμό των υποδομών και των υπηρεσιών εξυπηρέτησης των επισκεπτών, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Βαθέος Σάμου.

Ο στόχος είναι μέσα από την εκπόνηση και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου κτηριολογικού προγράμματος, να γίνει η αναβάθμιση των υποδομών, η εναρμόνιση με τα σύγχρονα μουσειακά πρότυπα και η δημιουργία ενός φιλόξενου, λειτουργικού και προσβάσιμου μουσείου, σε όλους.

Το εγκεκριμένο κτηριολογικό πρόγραμμα καλύπτει τις ανάγκες του Μουσείου σε χώρους και λειτουργίες για την εξυπηρέτηση του πολλαπλού ρόλου του.

Στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού για τον εκσυγχρονισμό του, το κτηριολογικό πρόγραμμα εστιάζει στην προσαρμογή του στις σύγχρονες μουσειακές αντιλήψεις, στην αναβάθμιση των χώρων του, ώστε να είναι πλήρως προσβάσιμο και στην λειτουργική κάλυψη της εξυπηρέτησης των αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Σάμου – Ικαρίας.

Το μουσείο στεγάζεται σε ένα συγκρότημα δύο γειτονικών κτηρίων

το ιστορικό Πασχάλειο και το νέο κτήριο, συνολικού μεικτού εμβαδού 1.250 τ.μ. περίπου, σε οικόπεδο έκτασης 1.170 τ.μ. Το Πασχάλειο κτήριο, διώροφο ορθογωνικής κάτοψης, έχει συνολικό εμβαδόν 578,84 τ.μ.

Το νέο κτήριο, διώροφο με υπόγειο, με κάτοψη σχήματος «Π», έχει συνολικό εμβαδόν 674,45 τ.μ.. Ο υπαίθριος χώρος μεταξύ των δύο κτηρίων διαμορφώνεται με βαθμιδωτές πλακόστρωτες αυλές και φυτεύσεις, ενώ το συγκρότημα γειτνιάζει με την πλατεία Δημαρχείου και ένα μικρό πάρκο.

Βάσει του κτηριολογικού προγράμματος, το συνολικό καθαρό εμβαδόν των χρήσεων είναι 914,25 τ.μ. εκ των οποίων τα 524,14 τ.μ. κατανέμονται σε χρήσεις στο Νέο Κτήριο.

Τι προβλέπει η ανακαίνιση

Ομαδοποιώντας τις λειτουργίες, στο Νέο Κτήριο προβλέπονται εκθεσιακοί χώροι, χώροι εξυπηρέτησης κοινού, χώροι διοίκησης και εργαστήρια, αποθηκευτικοί και κοινόχρηστοι χώροι, χώρος ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Στο Παλαιό Κτήριο (Πασχάλειο) περιλαμβάνονται εκθεσιακοί χώροι, είσοδος, εργαστήρια, χώροι διοίκησης και αποθήκευσης.