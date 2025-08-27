Το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου δεν κλείνει. Όλα ξεκίνησαν όταν πριν λίγες ώρες υπήρξαν δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου πρόκειται να κλείσει άμεσα, κάτι που αποδείχτηκε αναληθές.

Η ανακοίνωση από το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου

«Δυστυχώς, τα fake news που αναπαράγει το συγκεκριμένο δημοσίευμα έχουν ήδη κάνει το γύρο του διαδικτύου λόγω της ταχύτατης αναδημοσίευσής του διάφορα sites, ειδικού και γενικού ενδιαφέροντος.

Ευνόητο είναι ότι η διοίκηση του Μουσείου θα προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νομικές ενέργειες προκειμένου, αφενός να αποδοθούν ευθύνες σε αυτούς που διέσπειραν τα ψεύδη και αφετέρου να αποκατασταθεί η φήμη του Μουσείου και όποια ζημία υπέστη αυτό εξαιτίας των παραπάνω δημοσιευμάτων.

Θα θέλαμε να διαβεβαιώσουμε το κοινό μας ότι το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου είναι ανοιχτό και λειτουργεί προσφέροντας, όπως πάντα, στους επισκέπτες του μία μοναδική αισθητική εμπειρία μέσα από τη γνωριμία με τη σπάνια συλλογή αυτοκινήτων που διαθέτει και τις δράσεις που διοργανώνει για μικρούς και μεγάλους.

Με σεβασμό και ευθύνη απέναντι στο όραμα του ιδρυτή του, Θεόδωρου Ν. Χαραγκιώνη, ο οποίος, με πρωτοπόρο πνεύμα, πάθος και αδιάκοπο πείσμα, κατόρθωσε να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα, δημιουργώντας έναν πολύτιμο θύλακα γνώσης και προβολής της ιστορίας της αυτοκίνησης για τις επόμενες γενιές.

Τέλος, θα θέλαμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας σε όλους τους φίλους του Ελληνικού Μουσείου Αυτοκινήτου, οι οποίοι, αναστατωμένοι από την ψευδή είδηση διακοπής της λειτουργίας του, επικοινωνούν ασταμάτητα μαζί μας, εκφράζοντας την οργή, τη λύπη και τη συμπαράστασή τους για το γεγονός αυτό.

Σας ευχαριστούμε για την αγάπη σας και σας διαβεβαιώνουμε ότι το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου θα έχει τις πόρτες του ανοιχτές στο κοινό του, με την ποιότητα που δημιούργησε ο ιδρυτής του και διατηρούν τα παιδιά του αλλά και με το βλέμμα στο μέλλον και στη συνεχή αναβάθμιση της εμπειρίας που επιθυμεί να προσφέρει στους επισκέπτες του.

Νίκος Μαστοράκης: «Fake news και αναπαραγωγή ανοησίας»

Τη δική του θέση πήρε και ο Νίκος Μαστοράκης σχετικά με τα ψευδή δημοσιεύματα.

«Πρόκειται για ψευδή είδηση που αναπαράχθηκε δυστυχώς χωρίς καμία δημοσιογραφική έρευνα», τονίζεται στην ανάρτηση του ο έμπειρος δημοσιογράφος.

«ΟΧΙ, ΔΕΝ ΚΛΕΙΝΕΙ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Fake news και αναπαραγωγή ανοησίας/δημοσίευσης που δεν ζητήθηκε ποτέ η γνώμη της ιδιοκτησίας. Μόλις έλαβα το ακόλουθο από τη φίλη Θηρεσία Παραμυθιώτη:

”Καλημέρα αγαπητέ κε Μαστοράκη!

Πρόκειται για ψευδή είδηση που αναπαράχθηκε δυστυχώς χωρίς καμία δημοσιογραφική έρευνα η έστω ερώτηση πριν την δημοσίευση.

Το Μουσείο λειτουργεί κανονικά φυσικά χωρίς καμία αλλαγή!

Φιλικά, Θ.”».

Πού βρίσκεται το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου

Το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου καταλαμβάνει 3.000 τ.μ. σε ένα κτίριο μοναδικής αρχιτεκτονικής και αισθητικής. Είναι αφιερωμένο στην τεχνολογία και στην εξέλιξη του αυτοκινήτου περιλαμβάνοντας περισσότερα από 110 εκθέματα από τα τέλη του 19ου αιώνα έως και τα τέλη του 20ου. Βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας και σε απόσταση αναπνοής από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και συγκεκριμένα στην οδό Ιουλιανού 33-35.