Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025
Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου: Fake news τα δημοσιεύματα για «λουκέτο»
Culture Live 27 Αυγούστου 2025 | 08:41

Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου: Fake news τα δημοσιεύματα για «λουκέτο»

Η ανακοίνωση από το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου μετά τα δημοσιεύματα που το ήθελαν να κλείνει. Η ανάρτηση από τον Νίκο Μαστοράκη μετά τις φήμες που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ώρες.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Έρευνα: Μερικοί το προτιμούν…. καυτό! Κινδυνεύουν;

Έρευνα: Μερικοί το προτιμούν…. καυτό! Κινδυνεύουν;

Spotlight

Το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου δεν κλείνει. Όλα ξεκίνησαν όταν πριν λίγες ώρες υπήρξαν δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου πρόκειται να κλείσει άμεσα, κάτι που αποδείχτηκε αναληθές.

Η ανακοίνωση από το Ελληνικό  Μουσείο Αυτοκινήτου

«Δυστυχώς, τα fake news που αναπαράγει το συγκεκριμένο δημοσίευμα έχουν ήδη κάνει το γύρο του διαδικτύου λόγω της ταχύτατης αναδημοσίευσής του διάφορα sites, ειδικού και γενικού ενδιαφέροντος.

Ευνόητο είναι ότι η διοίκηση του Μουσείου θα προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νομικές ενέργειες προκειμένου, αφενός να αποδοθούν ευθύνες σε αυτούς που διέσπειραν τα ψεύδη και αφετέρου να αποκατασταθεί η φήμη του Μουσείου και όποια ζημία υπέστη αυτό εξαιτίας των παραπάνω δημοσιευμάτων.

Θα θέλαμε να διαβεβαιώσουμε το κοινό μας ότι το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου είναι ανοιχτό και λειτουργεί προσφέροντας, όπως πάντα, στους επισκέπτες του μία μοναδική αισθητική εμπειρία μέσα από τη γνωριμία με τη σπάνια συλλογή αυτοκινήτων που διαθέτει και τις δράσεις που διοργανώνει για μικρούς και μεγάλους.

Με σεβασμό και ευθύνη απέναντι στο όραμα του ιδρυτή του, Θεόδωρου Ν. Χαραγκιώνη, ο οποίος, με πρωτοπόρο πνεύμα, πάθος και αδιάκοπο πείσμα, κατόρθωσε να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα, δημιουργώντας έναν πολύτιμο θύλακα γνώσης και προβολής της ιστορίας της αυτοκίνησης για τις επόμενες γενιές.

Τέλος, θα θέλαμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας σε όλους τους φίλους του Ελληνικού Μουσείου Αυτοκινήτου, οι οποίοι, αναστατωμένοι από την ψευδή είδηση διακοπής της λειτουργίας του, επικοινωνούν ασταμάτητα μαζί μας, εκφράζοντας την οργή, τη λύπη και τη συμπαράστασή τους για το γεγονός αυτό.

Σας ευχαριστούμε για την αγάπη σας και σας διαβεβαιώνουμε ότι το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου θα έχει τις πόρτες του ανοιχτές στο κοινό του, με την ποιότητα που δημιούργησε ο ιδρυτής του και διατηρούν τα παιδιά του αλλά και με το βλέμμα στο μέλλον και στη συνεχή αναβάθμιση της εμπειρίας που επιθυμεί να προσφέρει στους επισκέπτες του.

Νίκος Μαστοράκης: «Fake news και αναπαραγωγή ανοησίας»

Τη δική του θέση πήρε και ο Νίκος Μαστοράκης σχετικά με τα ψευδή δημοσιεύματα.

«Πρόκειται για ψευδή είδηση που αναπαράχθηκε δυστυχώς χωρίς καμία δημοσιογραφική έρευνα», τονίζεται στην ανάρτηση του ο έμπειρος δημοσιογράφος.

«ΟΧΙ, ΔΕΝ ΚΛΕΙΝΕΙ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Fake news και αναπαραγωγή ανοησίας/δημοσίευσης που δεν ζητήθηκε ποτέ η γνώμη της ιδιοκτησίας. Μόλις έλαβα το ακόλουθο από τη φίλη Θηρεσία Παραμυθιώτη:

”Καλημέρα αγαπητέ κε Μαστοράκη!

Πρόκειται για ψευδή είδηση που αναπαράχθηκε δυστυχώς χωρίς καμία δημοσιογραφική έρευνα η έστω ερώτηση πριν την δημοσίευση.

Το Μουσείο λειτουργεί κανονικά φυσικά χωρίς καμία αλλαγή!

Φιλικά, Θ.”».

Πού βρίσκεται το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου

Το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου καταλαμβάνει 3.000 τ.μ. σε ένα κτίριο μοναδικής αρχιτεκτονικής και αισθητικής. Είναι αφιερωμένο στην τεχνολογία και στην εξέλιξη του αυτοκινήτου περιλαμβάνοντας περισσότερα από 110 εκθέματα από τα τέλη του 19ου αιώνα έως και τα τέλη του 20ου. Βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας και σε απόσταση αναπνοής από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και συγκεκριμένα στην οδό Ιουλιανού 33-35.

Βιομηχανία
Βιομηχανία: Στο τραπέζι το ιταλικό μοντέλο για τη μείωση του ενεργειακού κόστους

Βιομηχανία: Στο τραπέζι το ιταλικό μοντέλο για τη μείωση του ενεργειακού κόστους

Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Νότινγχαμ υποστηρίζουν η γεύση της υψηλής ποιότητας σοκολάτας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα μικρόβια που συμμετέχουν στη ζύμωση των κόκκων κακάο.

Σάμος: Εκσυγχρονίζεται το Αρχαιολογικό Μουσείο στο Βαθύ
Culture Live 27.08.25

Σάμος: Εκσυγχρονίζεται το Αρχαιολογικό Μουσείο στο Βαθύ

Το Μουσείο διαθέτει συλλογή με σημαντικά ευρήματα, που προέρχονται από τις ανασκαφές του Ηραίου, ενός εξαιρετικά σημαντικού ιερού της Ήρας, στον τόπο της γέννησής της και του γάμου της με τον Δία.

Σύνταξη
«Hamnet»: Ο Πολ Μέσκαλ ενσαρκώνει τον Σαίξπηρ, ο οποίος θρηνεί για την απώλεια του γιου του
Απώλεια 26.08.25

«Hamnet»: Ο Πολ Μέσκαλ ενσαρκώνει τον Σαίξπηρ, ο οποίος θρηνεί για την απώλεια του γιου του

Βασισμένο στο μυθιστόρημα της Μάγκι Ο'Φάρελ του 2020, το «Hamnet» αφηγείται την ιστορία του Ουίλιαμ Σαίξπηρ και της συζύγου του, Άγκνες, καθώς θρηνούν τον χαμό του 11χρονου γιου τους, Χάμνετ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο διευθυντής του Φεστιβάλ της Βενετίας, Αλμπέρτο Μπαρμπέρα, περιμένει διαμαρτυρίες για τη Γάζα – Όσα δήλωσε
Οι δράσεις 26.08.25

Ο διευθυντής του Φεστιβάλ της Βενετίας, Αλμπέρτο Μπαρμπέρα, περιμένει διαμαρτυρίες για τη Γάζα – Όσα δήλωσε

Ο Αλμπέρτο Μπαρμπέρα ρωτήθηκε σε πρόσφατη συνέντευξη του στο Variety και για το αν θα παραστεί στο φεστιβάλ η ηθοποιός Γκαλ Γκαντότ, η οποία έχει δεχτεί δριμεία κριτική για τη φιλοϊσραηλινή στάση της.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κρις Κολόμπους: Ο σκηνοθέτης του «Χάρι Πότερ» μιλά για το πώς προστάτευσε τους τρεις μικρούς πρωταγωνιστές
Αντίο Χόγκουαρτς 26.08.25

Κρις Κολόμπους: Ο σκηνοθέτης του «Χάρι Πότερ» μιλά για το πώς προστάτευσε τους τρεις μικρούς πρωταγωνιστές

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Variety, ο Κρις Κολόμπους δήλωσε ότι δεν έχει καμία επιθυμία να συμμετάσχει στην πολυαναμενόμενη σειρά «Χάρι Πότερ» της HBO, ωστόσο δεν την απορρίπτει.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Bugonia: Η καθηλωτική αφίσα της νέας ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου με πρωταγωνίστρια την Έμα Στόουν
Sci-fi αισθητική 26.08.25

Bugonia: Η καθηλωτική αφίσα της νέας ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου με πρωταγωνίστρια την Έμα Στόουν

Η πρώτη αφίσα της πολυαναμενόμενης ταινίας «Bugonia» σε σκηνοθεσία Γιώργου Λάνθιμου, εθεάθη κοντά στα γραφεία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Σύνταξη
Ο πρόωρος θάνατος της Βερόνικα Ετσεγκί συγκλονίζει την Ισπανία: Σοκ και θρήνος για Αντόνιο Μπαντέρας και Πέδρο Σάντσεθ
«Χάσαμε τη Χουάνι» 26.08.25

Ο πρόωρος θάνατος της Βερόνικα Ετσεγκί συγκλονίζει την Ισπανία: Σοκ και θρήνος για Αντόνιο Μπαντέρας και Πέδρο Σάντσεθ

Η βραβευμένη ηθοποιός Βερόνικα Ετσεγκί έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 42 ετών, μετά από μια κρυφή μάχη με τον καρκίνο που συγκλονίζει την χώρα της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ντροπή και προσβολή: Οργισμένες αντίδρασεις για την συμμετοχή του Γούντι Άλεν σε φεστιβάλ κινηματογράφου της Μόσχας
«Έχει άδικο» 26.08.25

Ντροπή και προσβολή: Οργισμένες αντίδρασεις για την συμμετοχή του Γούντι Άλεν σε φεστιβάλ κινηματογράφου της Μόσχας

Σε δήλωση του, το Υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας ανέφερε: «Καταδικάζουμε την απόφαση του Γούντι Άλεν να ευλογήσει το αιματηρό φεστιβάλ της Μόσχας με την ομιλία του» - Τι απαντά ο σκηνοθέτης.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Είναι μεροληπτικοί και ψεύτες: Ο Τραμπ απειλεί τις άδειες μέσων ενημέρωσης λόγω της κάλυψης ειδήσεων
Culture Live 26.08.25

Είναι μεροληπτικοί και ψεύτες: Ο Τραμπ απειλεί τις άδειες μέσων ενημέρωσης λόγω της κάλυψης ειδήσεων

«Είναι στην πραγματικότητα ένα παρακλάδι του Δημοκρατικού Κόμματος», έγραψε μεταξύ άλλων ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του για τα δίκτυα NBC και ABC

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας: Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα θα τιμήσει τον Βέρνερ Χέρτζογκ στην τελετή έναρξης
Συνάντηση γιγάντων 25.08.25

Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας: Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα θα τιμήσει τον Βέρνερ Χέρτζογκ στην τελετή έναρξης

Ο σκηνοθέτης Βέρνερ Χέρτζογκ, αποδεχόμενος το βραβείο από το Φεστιβάλ Βενετίας, δήλωσε: «Πάντα προσπαθούσα να είμαι ένας πιστός στρατιώτης του κινηματογράφου και αυτό μοιάζει με παράσημο για το έργο μου».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βιρτζίνια Τζούφρι: Αυτοβιογραφία φερόμενου θύματος του Έπσταϊν κυκλοφορεί μήνες μετά τον θάνατό της
Nobody’s Girl 25.08.25

Βιρτζίνια Τζούφρι: Αυτοβιογραφία φερόμενου θύματος του Έπσταϊν κυκλοφορεί μήνες μετά τον θάνατό της

Η αυτοβιογραφία της Βιρτζίνια Τζούφρι, η οποία ήταν βασική μάρτυρας στην υπόθεση Έπσταϊν, κυκλοφορεί τον Οκτώβριο, αποκαλύπτοντας άγνωστες λεπτομέρειες για ισχυρούς εμπλεκόμενους και τον αγώνα της για δικαιοσύνη.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πώς μεταφέρθηκαν οι τεράστιοι λίθοι; – Δόντι αγελάδας λύνει το μυστήριο πίσω από το Στόουνχεντζ
Εκπληκτικό 25.08.25

Πώς μεταφέρθηκαν οι τεράστιοι λίθοι; – Δόντι αγελάδας λύνει το μυστήριο πίσω από το Στόουνχεντζ

Σύμφωνα με νέα έρευνα, το η αγελάδα πιθανότατα γεννήθηκε στην Ουαλία, ενισχύοντας τη θεωρία ότι βοοειδή χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά των τεράστιων λίθων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τιτανικός: Ο θρύλος και η τραγωδία σε μια metaverse βιωματική έκθεση που διχάζει
5D 25.08.25

Τιτανικός: Ο θρύλος και η τραγωδία σε μια metaverse βιωματική έκθεση που διχάζει

Η έκθεση για την μεγάλη τραγωδία μετατρέπει τον επισκέπτη σε επιβάτη του μοιραίου πλοίου και ο Τιτανικός είναι ξανά εδώ για όλους όσοι θέλουν να νιώσουν την τραγικότητα ενός ναυαγίου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το Eurobasket ξεκινά: Ο πλήρης οδηγός της Ελλάδας, οι στόχοι, το ρόστερ και όλες οι ημερομηνίες
Μπάσκετ 27.08.25

Το Eurobasket ξεκινά: Ο πλήρης οδηγός της Ελλάδας, οι στόχοι, το ρόστερ και όλες οι ημερομηνίες

Η Ελλάδα μετρά αντίστροφα για το Eurobasket, δίνοντας το «παρών» σε ακόμη μία μεγάλη διοργάνωση με στόχο τη διάκριση μετά από πολλά χρόνια. - Όλο το πρόγραμμα, οι ημερομηνίες και το σύστημα διεξαγωγής.

Σύνταξη
Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Δεν υπάρχει το κομμάτι της ενσυναίσθησης στον δράστη» – Νέα στοιχεία στο φως
«Χωρίς ηθικούς φραγμούς» 27.08.25

Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Δεν υπάρχει το κομμάτι της ενσυναίσθησης στον δράστη» – Νέα στοιχεία στο φως

Ο 40χρονος δράστης της γυναικοκτονίας στον Βόλο, κρίθηκε προφυλακιστέος με την σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή -«Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ηθικούς φραγμούς», τονίζει ψυχολόγος

Σύνταξη
Σάμος: Εκσυγχρονίζεται το Αρχαιολογικό Μουσείο στο Βαθύ
Culture Live 27.08.25

Σάμος: Εκσυγχρονίζεται το Αρχαιολογικό Μουσείο στο Βαθύ

Το Μουσείο διαθέτει συλλογή με σημαντικά ευρήματα, που προέρχονται από τις ανασκαφές του Ηραίου, ενός εξαιρετικά σημαντικού ιερού της Ήρας, στον τόπο της γέννησής της και του γάμου της με τον Δία.

Σύνταξη
Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας: Παράνομη κηρύχθηκε η στάση εργασίας για τις 28 Αυγούστου
«Μας θέλουν σιωπηλούς» 27.08.25

Παράνομη η στάση εργασίας των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας στις 28 Αυγούστου

Οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας είχαν ανακοινώσει τη συμμετοχή τους με στάση εργασίας στην απεργία της ΑΔΕΔΥ που διαμαρτύρεται για την ψήφιση του νέου «πειθαρχικού δικαίου των δημοσίων υπαλλήλων»

Σύνταξη
Ινδία: Τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από κατολίσθηση λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων
Μεγάλες καταστροφές 27.08.25

Τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ινδία από κατολίσθηση λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων

Στους 21 ανήλθαν οι τραυματίες - Η κατολίσθηση σημειώθηκε σε γνωστή διαδρομή ινδουιστικού προσκυνήματος στο Τζαμού - Αναμένονται περισσότερες βροχές και καταιγίδες με θυελλώδεις ανέμους

Σύνταξη
Μετανάστες: Το HRW επικρίνει τις συμφωνίες που έκλεισε η ΕΕ με τη Μαυριτανία παραβλέποντας τις παραβιάσεις δικαιωμάτων
Κόσμος 27.08.25

Μετανάστες: Το HRW επικρίνει τις συμφωνίες που έκλεισε η ΕΕ με τη Μαυριτανία παραβλέποντας τις παραβιάσεις δικαιωμάτων

Δεκάδες μετανάστες που πέρασαν από κέντρα κράτησης στη Μαυριτανία περιέγραψαν στο Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «απάνθρωπες συνθήκες και απάνθρωπη μεταχείριση».

Σύνταξη
Μαθαίνει τους τελευταίους πιθανούς αντιπάλους ο Ολυμπιακός – Φινάλε με ματσάρα στα play-offs
Champions League 27.08.25

Μαθαίνει τους τελευταίους πιθανούς αντιπάλους ο Ολυμπιακός – Φινάλε με ματσάρα στα play-offs

Τελευταία στροφή στα play-offs του Champions League την Τετάρτη, όταν ο Ολυμπιακός θα μάθει τους τελευταίους πιθανούς αντιπάλους του στη League Phase. Σούπερ ματς στη Λισαβόνα για τη Μπενφίκα του Παυλίδη κόντρα στη Φενέρ, με μετάδοση από το MEGA.

Σύνταξη
Economist: Ξανά σε μπελάδες η Γαλλία – «Η χώρα μας βρίσκεται σε κίνδυνο»
Economist 27.08.25

Ξανά σε μπελάδες η Γαλλία - «Η χώρα μας βρίσκεται σε κίνδυνο»

Σύμφωνα με το Economist, ο 74χρονος Φρανσουά Μπαϊρού θα χρειαστεί ασυνήθιστη πολιτική δεξιοτεχνία για να παραμείνει πρωθυπουργός στη Γαλλία, με το περιοδικό να συμμερίζεται τις ανησυχίες του για τη λιτότητα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Βροχή τα στοιχήματα: Οι «μπούκηδες» στην Αγγλία ξέρουν ποιον θέλουν για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ
Έκπληξη 27.08.25

Βροχή τα στοιχήματα: Οι «μπούκηδες» στην Αγγλία ξέρουν ποιον θέλουν για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ

Τι κι αν στην Amazon MGM δεν έχουν κατασταλάξει ακόμα στον ηθοποιό που θα υποδυθεί τον επόμενο Τζέιμς Μποντ; Τα στοιχηματικά γραφεία της Αγγλίας έχουν αποφασίσει.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Greece Plans Major Grid Upgrades to Protect Forests
English edition 27.08.25

Greece Plans Major Grid Upgrades to Protect Forests

Greek energy operator DEDDHE unveils a €4.79B plan for 2026–2030, including smart meters and relocating power lines from forests to boost network resilience and digital transformation

Σύνταξη
Ακίνητα: Παράταση του μηδενικού ΦΠΑ στις νέες οικοδομές έως το τέλος του 2026
Ακίνητα 27.08.25

Παράταση του μηδενικού ΦΠΑ στις νέες οικοδομές έως το τέλος του 2026

Η παράταση της αναστολής του συντελεστή 24% ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα θα περιλαμβάνεται στο καλάθι της ΔΕΘ - Από το 2019 έως την πρώτη αναστολή του το 2020 προκάλεσε πολλές στρεβλώσεις στην αγορά

Σύνταξη
Μαγνησία – Καταγγελία: Ιατρείο χωρίς γάζες και ιώδιο στο Κεραμίδι – Έδεσαν τραυματία με τραπεζομάντηλα
Τραγικές ελλείψεις 27.08.25

Σοβαρή καταγγελία: Ιατρείο χωρίς γάζες και ιώδιο στο Κεραμίδι Μαγνησίας - Έδεσαν τραυματία με τραπεζομάντηλα

Τις τραγικές ελλείψεις στον τομέα της υγείας, επαναβεβαιώνει η καταγγελία για το ιατρείο στο Κεραμίδι - Τις πρώτες βοήθειες παρείχαν στον τραυματία... ναυαγοσώστες που έτυχε να βρεθούν στο σημείο

Σύνταξη
Χωρίς προβλήματα ο Παναθηναϊκός ενόψει Σαμσουνσπόρ
Ποδόσφαιρο 27.08.25

Χωρίς προβλήματα ο Παναθηναϊκός ενόψει Σαμσουνσπόρ

Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε την τελευταία του προπόνηση επί ελληνικού εδάφους πριν αναχωρήσει για Τουρκία ενόψει της ρεβάνς με την Σαμσουνσπόρ, με τους πράσινους να μην αντιμετωπίζουν προβλήματα.

Σύνταξη
Για αυτό η σοκολάτα έχει τόσο ωραία γεύση
Έρευνα 27.08.25

Για αυτό η σοκολάτα έχει τόσο ωραία γεύση

Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Νότινγχαμ υποστηρίζουν η γεύση της υψηλής ποιότητας σοκολάτας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα μικρόβια που συμμετέχουν στη ζύμωση των κόκκων κακάο.

Σύνταξη
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

