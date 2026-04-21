Ολυμπιακός – ΝΟ Ρεθύμνου 15-6: Περίπατος και 22/22 στο πρωτάθλημα

Ο Ολυμπιακός διατήρησε το αήττητο σερί του, καθώς επικράτησε με 15-6 του ΝΟ Ρεθύμνου και ολοκλήρωσε νικηφόρα τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις για την κανονική διάρκεια της Water polo League.

Οι Ερυθρόλευκες ήταν καταιγιστικές από το πρώτο μέρος του παιχνιδιού, κάτι το οποίο αποδεικνύει το γεγονός ότι οι φιλοξενούμενες κατάφεραν να σημειώσουν μόνο ένα γκολ μέχρι το ημίχρονο (12-1).

Με εξαίρεση την πρώτη περίοδο, ο Ολυμπιακός αγωνίστηκε σε όλη τη διάρκεια του ματς με το «νέο αίμα», με αθλήτριες της Ακαδημίας του (Κωνσταντοπούλου, Κλεισούρα, Κραβαρίτη, Τζωρακάκη, Κουρτίδου, Διρχαλίδου, Λαναρά) και με όπλο την επιθετική κόντρα στην ομάδα της Κρήτης, πανηγυρίσε μία άνετη εντός έδρας νίκη, για το «22 στα 22» στο πρωτάθλημα.

Τα στατιστικά στο Ολυμπιακός – Ρέθυμνο

Τα οκτάλεπτα: 8-1, 4-0, 1-2, 2-3

Ολυμπιακός (Γιώργος Ντόσκας): Κωνσταντοπούλου, Κλεισούρα 4, Κουρέτα 1, Σάντα 2, Κραβαρίτη, Αντριους, Σιούτη 1, Τζωρακάκη 1, Νίνου 1, Κουρτίδου 1, Τορνάρου 1, Μυριοκεφαλιτάκη, Φαν Ντεν Ντόμπελστιν, Διρχαλίδου, Λαναρά 3

ΝΟ Ρεθύμνου: Πουλοπούλου, Χατζημανώλη, Ανυφαντάκη, Ρουσάκη 1, Συριανόγλου, Κεχαγιόγλου 2, Λογοθέτη, Πέττα, Μουλάν 3