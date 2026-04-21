Δανία: Νεαρός ποδοσφαιριστής της Μίντιλαντ δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι

Σοκαριστικό περιστατικό έλαβε χώρα στη Δανία, καθώς ο 19χρονος ποδοσφαιριστής της Μίντιλαντ, Αλαμάρα Τζαμπί, τραυματίστηκε σοβαρά έπειτα από επίθεση με μαχαίρι.

Ο νεαρός αθλητής υποβλήθηκε σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να τον κρατήσουν στην ζωή. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ομάδας, η κατάστασή του πλέον χαρακτηρίζεται κρίσιμη αλλά σταθερή, ενώ έχει ήδη ξυπνήσει από το τεχνητό κώμα.

Οι λόγοι της επίθεσης παραμένουν άγνωστοι, καθώς δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για το πώς και γιατί σημειώθηκε το περιστατικό.

Ο Τζαμπί, με καταγωγή από τη Γουινέα-Μπισάου, ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία στην Πορτογαλία και πρόσφατα εντάχθηκε στην πρώτη ομάδα της Μίντιλαντ, με την οποία έχει πραγματοποιήσει μία συμμετοχή.