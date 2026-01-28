Μαχαιρώθηκαν οπαδοί της Τσέλσι στην Ιταλία (vid, pics)
Ενώ ο ποδοσφαιρικός κόσμος θρηνεί τον χαμό των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ, με μηνύματα συμπαράστασης από οπαδικά κινήματα σε ολόκληρο τον κόσμο, στη Νάπολη μαχαιρώθηκαν δύο οπαδοί της Τσέλσι πριν το ματς της τοπικής ομάδας με τους «μπλε».
Δυστυχώς η βία δεν βρίσκει χρόνο για να… θρηνήσει. Την ώρα που σύσσωμος ο ποδοσφαιρικός κόσμος είναι σοκαρισμένος για τον άδικο χαμό των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ στην άσφαλτο και ενώ οργανωμένοι οπαδοί από όλη την Ευρώπη στέλνουν μηνύματα συμπαράστασης, στην Ιταλία βρήκαν τον χρόνο για να μαχαιρωθούν στους δρόμους -για πολλοστή φορά.
Συγκεκριμένα, την παραμονή του Νάπολι – Τσέλσι για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League, στους δρόμους της ιταλικής πόλης εκτυλίχθηκαν σκηνές ωμής βίας, όταν περίπου 25 «τιφόζι» της τοπικής ομάδας επιτέθηκαν σε δύο Άγγλους οπαδούς που κατευθύνονταν σε μπαρ. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, οι οπαδοί των «μπλε» δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο χωρίς όμως να διατρέχουν κίνδυνο.
Two Chelsea supporters are in hospital after suffering non-life-threatening injuries on Tuesday night in Naples. pic.twitter.com/PiCDByUEeY
— Sky Sports News (@SkySportsNews) January 28, 2026
Ένας από τους δύο Άγγλους μάλιστα «ανέβασε» στα social media φωτογραφία με το χέρι του μέσα στα αίματα, ενώ ένας τρίτο έκανε λόγο για διαφορετικό περιστατικό με μαχαίρι εναντίον του ίδιου και πέντε ακόμη οπαδών, με αιτία το ότι… μιλούσαν αγγλικά!
Η σχετική ανάρτηση
Two Chelsea fans ‘stabbed’ in Naples after being ‘chased by 25 ultras’, with one victim sharing picture of his blood-soaked hand as club warn supporters to take extreme caution https://t.co/GKPVtahoae
— Daily Mail Sport (@MailSport) January 28, 2026
«Πηγαίναμε απλώς σε άλλο μπαρ και ξαφνικά 25 ultras της Νάπολι με μαχαίρια άρχισαν να μας κυνηγούν. Μαχαίρωσαν έναν φίλο μου. Ευτυχώς, κανείς δεν τραυματίστηκε σοβαρά», έγραψε στα social media ο Άγγλος, ενώ αργότερα επίσημη ανακοίνωση εξέδωσε και η Τσέλσι για το περιστατικό, καλώντας τους φιλάθλους της να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την παραμονή τους στην Ιταλία.
Η ανακοίνωση της Τσέλσι
The club is aware of an incident that took place on Tuesday evening in Naples.
Two fans are being treated in hospital, having sustained non-life-threatening injuries.
The club would like to remind all supporters to exercise extreme caution whilst in the city and take note of…
— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 27, 2026
- Ερυθρόλευκη… τρέλα: Κοκκινίζει το Άμστερνταμ – Χιλιάδες οπαδοί του Ολυμπιακού (vid)
- Διαιτητές Super League: «Ανείπωτη τραγωδία για την οικογένεια του ΠΑΟΚ και το ελληνικό ποδόσφαιρο»
- Ο Μπενίτεθ εγγυήθηκε ότι ο Παναθηναϊκός θα βελτιωθεί: «Είμαι σίγουρος ότι θα γίνουμε καλύτεροι»
- Αναβλήθηκε το ΠΑΟΚ – Μύκονος Betsson
- Συγκίνηση στην Τούμπα: Κρεμάστηκαν στη μπουτίκ οκτώ φανέλες για τους αδικοχαμένους οπαδούς (vid, pics)
- CEV Cup: Ο Ολυμπιακός ψάχνει ανατροπή και πρόκριση στην Τσεχία
- Μαχαιρώθηκαν οπαδοί της Τσέλσι στην Ιταλία (vid, pics)
- ΠΑΟΚ: Ενός λεπτού σιγή σε όλα τα ματς ανακοίνωσε η Super League – Aναβλήθηκαν αγώνες από την ΕΠΟ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις