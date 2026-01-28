Μαχαιρώθηκαν οπαδοί της Τσέλσι στην Ιταλία (vid, pics)

Δυστυχώς η βία δεν βρίσκει χρόνο για να… θρηνήσει. Την ώρα που σύσσωμος ο ποδοσφαιρικός κόσμος είναι σοκαρισμένος για τον άδικο χαμό των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ στην άσφαλτο και ενώ οργανωμένοι οπαδοί από όλη την Ευρώπη στέλνουν μηνύματα συμπαράστασης, στην Ιταλία βρήκαν τον χρόνο για να μαχαιρωθούν στους δρόμους -για πολλοστή φορά.

Συγκεκριμένα, την παραμονή του Νάπολι – Τσέλσι για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League, στους δρόμους της ιταλικής πόλης εκτυλίχθηκαν σκηνές ωμής βίας, όταν περίπου 25 «τιφόζι» της τοπικής ομάδας επιτέθηκαν σε δύο Άγγλους οπαδούς που κατευθύνονταν σε μπαρ. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, οι οπαδοί των «μπλε» δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο χωρίς όμως να διατρέχουν κίνδυνο.

Two Chelsea supporters are in hospital after suffering non-life-threatening injuries on Tuesday night in Naples. pic.twitter.com/PiCDByUEeY — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 28, 2026

Ένας από τους δύο Άγγλους μάλιστα «ανέβασε» στα social media φωτογραφία με το χέρι του μέσα στα αίματα, ενώ ένας τρίτο έκανε λόγο για διαφορετικό περιστατικό με μαχαίρι εναντίον του ίδιου και πέντε ακόμη οπαδών, με αιτία το ότι… μιλούσαν αγγλικά!

Η σχετική ανάρτηση

Two Chelsea fans ‘stabbed’ in Naples after being ‘chased by 25 ultras’, with one victim sharing picture of his blood-soaked hand as club warn supporters to take extreme caution https://t.co/GKPVtahoae — Daily Mail Sport (@MailSport) January 28, 2026

«Πηγαίναμε απλώς σε άλλο μπαρ και ξαφνικά 25 ultras της Νάπολι με μαχαίρια άρχισαν να μας κυνηγούν. Μαχαίρωσαν έναν φίλο μου. Ευτυχώς, κανείς δεν τραυματίστηκε σοβαρά», έγραψε στα social media ο Άγγλος, ενώ αργότερα επίσημη ανακοίνωση εξέδωσε και η Τσέλσι για το περιστατικό, καλώντας τους φιλάθλους της να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την παραμονή τους στην Ιταλία.

Η ανακοίνωση της Τσέλσι