sports betsson
Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μαχαιρώθηκαν οπαδοί της Τσέλσι στην Ιταλία (vid, pics)
Champions League 28 Ιανουαρίου 2026, 14:54

Μαχαιρώθηκαν οπαδοί της Τσέλσι στην Ιταλία (vid, pics)

Ενώ ο ποδοσφαιρικός κόσμος θρηνεί τον χαμό των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ, με μηνύματα συμπαράστασης από οπαδικά κινήματα σε ολόκληρο τον κόσμο, στη Νάπολη μαχαιρώθηκαν δύο οπαδοί της Τσέλσι πριν το ματς της τοπικής ομάδας με τους «μπλε».

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μαύρη σοκολάτα: Υπάρχει λόγος που τη λέμε…υγείας

Μαύρη σοκολάτα: Υπάρχει λόγος που τη λέμε…υγείας

Spotlight

Δυστυχώς η βία δεν βρίσκει χρόνο για να… θρηνήσει. Την ώρα που σύσσωμος ο ποδοσφαιρικός κόσμος είναι σοκαρισμένος για τον άδικο χαμό των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ στην άσφαλτο και ενώ οργανωμένοι οπαδοί από όλη την Ευρώπη στέλνουν μηνύματα συμπαράστασης, στην Ιταλία βρήκαν τον χρόνο για να μαχαιρωθούν στους δρόμους -για πολλοστή φορά.

Συγκεκριμένα, την παραμονή του Νάπολι – Τσέλσι για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League, στους δρόμους της ιταλικής πόλης εκτυλίχθηκαν σκηνές ωμής βίας, όταν περίπου 25 «τιφόζι» της τοπικής ομάδας επιτέθηκαν σε δύο Άγγλους οπαδούς που κατευθύνονταν σε μπαρ. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, οι οπαδοί των «μπλε» δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο χωρίς όμως να διατρέχουν κίνδυνο.

Ένας από τους δύο Άγγλους μάλιστα «ανέβασε» στα social media φωτογραφία με το χέρι του μέσα στα αίματα, ενώ ένας τρίτο έκανε λόγο για διαφορετικό περιστατικό με μαχαίρι εναντίον του ίδιου και πέντε ακόμη οπαδών, με αιτία το ότι… μιλούσαν αγγλικά!

Η σχετική ανάρτηση

«Πηγαίναμε απλώς σε άλλο μπαρ και ξαφνικά 25 ultras της Νάπολι με μαχαίρια άρχισαν να μας κυνηγούν. Μαχαίρωσαν έναν φίλο μου. Ευτυχώς, κανείς δεν τραυματίστηκε σοβαρά», έγραψε στα social media ο Άγγλος, ενώ αργότερα επίσημη ανακοίνωση εξέδωσε και η Τσέλσι για το περιστατικό, καλώντας τους φιλάθλους της να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την παραμονή τους στην Ιταλία.

Η ανακοίνωση της Τσέλσι

Headlines:
Business
Επιχειρήσεις: Βλέπουν ανάπτυξη, αλλά πατούν φρένο στις επενδύσεις 

Επιχειρήσεις: Βλέπουν ανάπτυξη, αλλά πατούν φρένο στις επενδύσεις 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μαύρη σοκολάτα: Υπάρχει λόγος που τη λέμε…υγείας

Μαύρη σοκολάτα: Υπάρχει λόγος που τη λέμε…υγείας

Xρηματιστήριο Αθηνών
Morgan Stanley: Η αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς φέρνει και επενδυτικές ευκαιρίες

Morgan Stanley: Η αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς φέρνει και επενδυτικές ευκαιρίες

inWellness
Πες «όχι», σου κάνει καλό
Μην το φοβάσαι 28.01.26

Πες «όχι», σου κάνει καλό

Το να λέμε «όχι» δεν μας κάνει λιγότερο καλούς ανθρώπους - μας κάνει πιο ειλικρινείς.

Σύνταξη
inTown
Αθλητική Ροή
Europa League 28.01.26

Ο Μπενίτεθ εγγυήθηκε ότι ο Παναθηναϊκός θα βελτιωθεί: «Είμαι σίγουρος ότι θα γίνουμε καλύτεροι»

Παρά τα τραγικά αποτελέσματα, ο Ράφα Μπενίτεθ δήλωσε ευχαριστημένος με τον τρόπο που δουλεύει ο Παναθηναϊκός και ενόψει του ματς με τη Ρόμα, ο Ισπανός τεχνικός εγγυήθηκε... μελλοντική βελτίωση.

Σύνταξη
Μπάσκετ 28.01.26

Αναβλήθηκε το ΠΑΟΚ – Μύκονος Betsson

Την αναβολή του αγώνα μεταξύ του ΠΑΟΚ και της Μυκόνου Betsson για την Stoiximan GBL ανακοίνωσε ο ΕΣΑΚΕ, ενώ ενός λεπτού σιγή θα κρατηθεί στους υπόλοιπους αγώνες του πρωταθλήματος μπασκετ.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Ολυμπιακός: Τι χρειάζεται για πρόκριση στα πλέι-οφ του Champions League – Τα κριτήρια ισοβαθμίας
Champions League 28.01.26

Ολυμπιακός: Τι χρειάζεται για πρόκριση στα πλέι-οφ του Champions League – Τα κριτήρια ισοβαθμίας

Ο Ολυμπιακός δίνει το βράδυ της Τετάρτης τον «τελικό» πρόκρισης στα πλέι-οφ του Champions League με αντίπαλο τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ και χρειάζεται τη νίκη για να «καθαρίσει» - Όλα τα κριτήρια ισοβαθμίας.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Αυτοί είναι οι πιθανότεροι αντίπαλοί του εάν περάσει στα play offs του Champions League
Champions League 27.01.26

Αυτοί είναι οι πιθανότεροι αντίπαλοί του Ολυμπιακού εάν περάσει στα play offs του Champions League

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ (28/1, 22:00), σε έναν «τελικό» πρόκρισης στα play offs του Champions League – Ποιοι είναι οι πιθανότεροι αντίπαλοι των Πειραιωτών αν περάσουν στο Top 24…

Σύνταξη
Ο Σπαλέτι απάντησε σε… προπονητή της εξέδρας: «Αν δεν σου αρέσει η Γιουβέντους, κάτσε σπίτι» (vid)
Champions League 22.01.26

Ο Σπαλέτι απάντησε σε… προπονητή της εξέδρας: «Αν δεν σου αρέσει η Γιουβέντους, κάτσε σπίτι» (vid)

Η Γιουβέντους νίκησε 2-0 τη Μπενφίκα το βράδυ της Τετάρτης και εξασφάλισε την πρόκριση στα πλέι-οφ του Champions League, όμως ο Λουτσιάνο Σπαλέτι είχε να... διαχειριστεί και τους «προπονητές της εξέδρας», συμμετέχοντας σε έναν διάλογο που θύμισε ελληνικό τοπικό πρωτάθλημα.

Σύνταξη
Νιούκαστλ – Αϊντχόφεν 3-0: Για 8άδα οι Άγγλοι, θετικό αποτέλεσμα για τον Ολυμπιακό (vid)
Champions League 22.01.26

Νιούκαστλ – Αϊντχόφεν 3-0: Για 8άδα οι Άγγλοι, θετικό αποτέλεσμα για τον Ολυμπιακό (vid)

«Πλώρη» για απευθείας πρόκριση στους «16» του Chamions League έβαλε η Νιούκαστλ μετά το άνετο 3-0 επί της Αϊντχόφεν, Στους 8 βαθμούς παρέμεινε η PSV, αποτέλεσμα που ευνόησε τον Ολυμπιακό…

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κόντρα για τα Ίμια στη Βουλή – «Καρφιά» Λαζαρίδη στο ΠΑΣΟΚ για «γκριζάρισμα» του Αιγαίου – «Βρώμικες πρακτικές προπαγάνδας», απαντά ο Χριστίδης
Πολιτική Γραμματεία 28.01.26

Κόντρα για τα Ίμια στη Βουλή – «Καρφιά» Λαζαρίδη στο ΠΑΣΟΚ για «γκριζάρισμα» του Αιγαίου – «Βρώμικες πρακτικές προπαγάνδας», απαντά ο Χριστίδης

«Ποτέ μα ποτέ δεν υιοθέτησαν τις πιο βρώμικες πρακτικές προπαγάνδας του κινδύνου εξ ανατολών», τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για «φτηνή εσωτερική αντιπαράθεση»

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
«Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο» – Συγκλονίζει ο οδηγός της νταλίκας που «καρφώθηκε» το βαν – Την Πέμπτη η επιστροφή των 3 τραυματιών
Οπαδοί ΠΑΟΚ 28.01.26

«Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο» – Συγκλονίζει ο οδηγός της νταλίκας που «καρφώθηκε» το βαν – Την Πέμπτη η επιστροφή των 3 τραυματιών

Το Πανελλήνιο παρακολουθεί συγκλονισμένο τις εξελίξεις μετά το φρικτό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, που κόστισε τη ζωή σε επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ

Σύνταξη
Περιφέρειες Ελλάδας: Η σύνταξη του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελεί ιστορική στιγμή
Μεταρρύθμιση 28.01.26

Περιφέρειες Ελλάδας: Η σύνταξη του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελεί ιστορική στιγμή

Ο θεσμός των Περιφερειών, στα 16 χρόνια ζωής με τη σημερινή μορφή του, λειτουργεί χωρίς δικό του Κώδικα, αναφέρει η ΕΝΠΕ σε ανακοίνωση της με αφορμή την συνάντηση των Περιφερειαρχών με τον Υπουργό Εσωτερικών.

Σύνταξη
Ο Μπενίτεθ εγγυήθηκε ότι ο Παναθηναϊκός θα βελτιωθεί: «Είμαι σίγουρος ότι θα γίνουμε καλύτεροι»
Europa League 28.01.26

Ο Μπενίτεθ εγγυήθηκε ότι ο Παναθηναϊκός θα βελτιωθεί: «Είμαι σίγουρος ότι θα γίνουμε καλύτεροι»

Παρά τα τραγικά αποτελέσματα, ο Ράφα Μπενίτεθ δήλωσε ευχαριστημένος με τον τρόπο που δουλεύει ο Παναθηναϊκός και ενόψει του ματς με τη Ρόμα, ο Ισπανός τεχνικός εγγυήθηκε... μελλοντική βελτίωση.

Σύνταξη
Ειλικρινά, τι μας νοιάζει τι κάνουν οι Μπέκαμ; Τι μας δείχνει το viral οικογενειακό δράμα για τα social media
Σύμπτωμα 28.01.26

Ειλικρινά, τι μας νοιάζει τι κάνουν οι Μπέκαμ; Τι μας δείχνει το viral οικογενειακό δράμα για τα social media

Η δημόσια ρήξη του Μπρούκλιν Μπέκαμ δεν έχει σημασία ως κουτσομπολιό αλλά ως σύμπτωμα. Τα memes και η μαζική συμμετοχή του κοινού δείχνουν πώς τα social media μετατρέπουν την ιδιωτική σύγκρουση σε θέαμα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αναβλήθηκε το ΠΑΟΚ – Μύκονος Betsson
Μπάσκετ 28.01.26

Αναβλήθηκε το ΠΑΟΚ – Μύκονος Betsson

Την αναβολή του αγώνα μεταξύ του ΠΑΟΚ και της Μυκόνου Betsson για την Stoiximan GBL ανακοίνωσε ο ΕΣΑΚΕ, ενώ ενός λεπτού σιγή θα κρατηθεί στους υπόλοιπους αγώνες του πρωταθλήματος μπασκετ.

Σύνταξη
Συγκίνηση στην Τούμπα: Κρεμάστηκαν στη μπουτίκ οκτώ φανέλες για τους αδικοχαμένους οπαδούς (vid, pics)
Ποδόσφαιρο 28.01.26

Συγκίνηση στην Τούμπα: Κρεμάστηκαν στη μπουτίκ οκτώ φανέλες για τους αδικοχαμένους οπαδούς (vid, pics)

Επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία και ένας αργότερα στη χώρα μας έφυγαν πρόωρα από τη ζωή και η ΠΑΕ τους τίμησε κρεμώντας στη μπουτίκ της ομάδας τις φανέλες με τα ονόματά τους.

Σύνταξη
Τροχαίο με τους οπαδούς ΠΑΟΚ στην Ρουμανία: Μπορεί να ευθύνεται το lane assistance για το δυστύχημα;
Ελλάδα 28.01.26

Τροχαίο με τους οπαδούς ΠΑΟΚ στην Ρουμανία: Μπορεί να ευθύνεται το lane assistance για το δυστύχημα;

Έλληνας γιατρός που έσπευσε στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα όπου μεταφέρθηκαν οι τρεις τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ αποκάλυψε πως ένας από αυτούς τού είπε πως ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του μοιραίου βαν γιατί μπλόκαρε το τιμόνι εξαιτίας δυσλειτουργίας του Lane Assistance.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Είστε πολιτικοί απατεώνες, κύριοι της κυβέρνησης – Να παραιτηθεί ο Φλωρίδης άμεσα
Πολιτική Γραμματεία 28.01.26

Ανδρουλάκης: Είστε πολιτικοί απατεώνες, κύριοι της κυβέρνησης – Να παραιτηθεί ο Φλωρίδης άμεσα

Σφοδρή επίθεση εναντίον της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Βουλής, κατηγορώντας την τόσο για εργασιακά ανασφάλεια, με αφορμή την τραγωδία στα Τρίκαλα, όσο και για υποβάθμιση των θεσμών και του κράτους δικαίου

Σύνταξη
CEV Cup: Ο Ολυμπιακός ψάχνει ανατροπή και πρόκριση στην Τσεχία
Βόλεϊ 28.01.26

CEV Cup: Ο Ολυμπιακός ψάχνει ανατροπή και πρόκριση στην Τσεχία

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει το απόγευμα της Τετάρτης (28/1, 19:30) την Καρλοβάρσκο στην Τσεχία για τη φάση των «16» του CEV Cup και για να προκριθεί χρειάζεται νίκη με 3-0 ή 3-1 σετ και έπειτα να πάρει και το «χρυσό» σετ.

Σύνταξη
Έπινα ένα μπουκάλι βότκα την ημέρα: Ο Ρόμπι Γουίλιαμς για τα καταθλιπτικά του χρόνια με τους Take That
Σκοτάδι 28.01.26

Έπινα ένα μπουκάλι βότκα την ημέρα: Ο Ρόμπι Γουίλιαμς για τα καταθλιπτικά του χρόνια με τους Take That

Στο νέο ντοκιμαντέρ Take That, τα μέλη του boy band μιλούν για την επιτυχία και την πίεση της επιτυχίας - με τον σούπερ σταρ της ποπ Ρόμπι Γουίλιαμς να «βουλιάζει» στην κατάθλιψη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Βιολάντα: Τι καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι στην Επιθεώρηση Εργασίας για την πραγματικότητα στους χώρους δουλειάς
Έκρηξη στο Βιολάντα 28.01.26

«Μόλις 4 επιθεωρητές σε Τρίκαλα και Καρδίτσα» - Τι καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι στην Επιθεώρηση Εργασίας

«Η πραγματικότητα στους χώρους δουλειάς δεν μετριέται με επικοινωνιακές δηλώσεις», αναφέρουν οι εργαζόμενοι στην Επιθεώρηση Εργασίας μετά το εργατικό δυστύχημα στο Βιολάντα

Σύνταξη
ΠΑΟΚ: Ενός λεπτού σιγή σε όλα τα ματς ανακοίνωσε η Super League – Aναβλήθηκαν αγώνες από την ΕΠΟ
Τροχαίο στη Ρουμανία 28.01.26

ΠΑΟΚ: Ενός λεπτού σιγή σε όλα τα ματς ανακοίνωσε η Super League – Aναβλήθηκαν αγώνες από την ΕΠΟ

Ενός λεπτού σιγή στους αγώνες της 19ης αγωνιστικής ανακοίνωσε η Super League, την ώρα που η ΕΠΟ ανέβαλε λόγω του βαρύτατου πένθους όλους τους προγραμματισμένους αγώνες της Τετάρτης.

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο