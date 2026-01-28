sports betsson
Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Φινάλε στη League Phase του Champions League – Όλο το πρόγραμμα της ημέρας
Champions League 28 Ιανουαρίου 2026, 09:48

Φινάλε στη League Phase του Champions League – Όλο το πρόγραμμα της ημέρας

Με 18 σπουδαίες αναμετρήσεις ολοκληρώνεται το βράδυ της Τετάρτης η League Phase του φετινού Champions League, με την 8η και τελευταία αγωνιστική της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Δεν είναι μόνο η C: Αυτή η βιταμίνη προστατεύει από γρίπη

Δεν είναι μόνο η C: Αυτή η βιταμίνη προστατεύει από γρίπη

Spotlight

Μια βραδιά γεμάτη δράση υπόσχεται το αποψινό πρόγραμμα του Champions League και συγκεκριμένα της 8ης αγωνιστικής που θα ολοκληρώσει τη δεύτερη League Phase στην ιστορία της διοργάνωσης.

Όλες οι ομάδες θα ριχτούν στη μάχη, η κάθε μία με τους δικούς της στόχους, σε μια «πανδαισία» 18 αναμετρήσεων που θα ξεκινήσουν στις 22:00.

Αγώνες για κάθε… γούστο, με το μεγάλο ντέρμπι να απουσιάζει, αλλά τα αμφίρροπα ματς να είναι ακόμα περισσότερα. Όπως για παράδειγμα το Νάπολι-Τσέλσι, το Μονακό-Γιουβέντους ή το Ντόρτμουντ-Ίντερ και το Άιντραχτ-Τότεναμ.

Φυσικά το ελληνικό ενδιαφέρον δεν λείπει, αφού πέραν του Ολυμπιακού που θα φιλοξενηθεί από τον Άγιαξ, υπάρχουν και Έλληνες παίκτες. Η Μπενφίκα του Παυλίδη θα υποδεχθεί τη Ρεάλ Μαδρίτης, η Κλαμπ Μπριζ του Τζόλη τη Μαρσέιγ, ενώ η Σπόρτινγκ των Ιωαννίδη-Βαγιαννίδη θα κοντραριστεί με την Αθλέτικ Μπιλμπάο και η Κοπεγχάγη του Χατζηδιάκου με την Μπαρτσελόνα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της βραδιάς στο Champions League (όλα τα ματς στις 22:00):

Άγιαξ-Ολυμπιακός
Μονακό-Γιουβέντους
Άρσεναλ-Καϊράτ
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Σπόρτινγκ
Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπόντο/Γκλιμτ
Μπαρτσελόνα-Κοπεγχάγη
Λεβερκούζεν-Βιγιαρεάλ
Μπενφίκα-Ρεάλ Μαδρίτης
Ντόρτμουντ-Ίντερ
Κλαμπ Μπρίζ-Μαρσέιγ
Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Τότεναμ
Λίβερπουλ-Καραμπάγκ
Μάντσεστερ Σίτι-Γαλατασαράι
Νάπολι-Τσέλσι
Αϊντχόφεν-Μπάγερν Μονάχου
Πάφος-Σλάβια Πράγας
Παρί Σεν Ζερμέν-Νιουκάστλ
Ουνιόν ΣΖ-Αταλάντα

Η βαθμολογία της League Phase:


Headlines:
Markets
MSCI: Τι θα φέρει η αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου για επενδυτές και κεφάλαια

MSCI: Τι θα φέρει η αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου για επενδυτές και κεφάλαια

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Δεν είναι μόνο η C: Αυτή η βιταμίνη προστατεύει από γρίπη

Δεν είναι μόνο η C: Αυτή η βιταμίνη προστατεύει από γρίπη

Φυσικό αέριο
ΥΠΕΝ: «Πράσινο φως» για το 2ο FSRU του ομίλου Κοπελούζου στη Θράκη

ΥΠΕΝ: «Πράσινο φως» για το 2ο FSRU του ομίλου Κοπελούζου στη Θράκη

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Champions League 28.01.26

Ολυμπιακός: Τι χρειάζεται για πρόκριση στα πλέι-οφ του Champions League – Τα κριτήρια ισοβαθμίας

Ο Ολυμπιακός δίνει το βράδυ της Τετάρτης τον «τελικό» πρόκρισης στα πλέι-οφ του Champions League με αντίπαλο τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ και χρειάζεται τη νίκη για να «καθαρίσει» - Όλα τα κριτήρια ισοβαθμίας.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Ολυμπιακός: Τι χρειάζεται για πρόκριση στα πλέι-οφ του Champions League – Τα κριτήρια ισοβαθμίας
Champions League 28.01.26

Ολυμπιακός: Τι χρειάζεται για πρόκριση στα πλέι-οφ του Champions League – Τα κριτήρια ισοβαθμίας

Ο Ολυμπιακός δίνει το βράδυ της Τετάρτης τον «τελικό» πρόκρισης στα πλέι-οφ του Champions League με αντίπαλο τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ και χρειάζεται τη νίκη για να «καθαρίσει» - Όλα τα κριτήρια ισοβαθμίας.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Αυτοί είναι οι πιθανότεροι αντίπαλοί του εάν περάσει στα play offs του Champions League
Champions League 27.01.26

Αυτοί είναι οι πιθανότεροι αντίπαλοί του Ολυμπιακού εάν περάσει στα play offs του Champions League

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ (28/1, 22:00), σε έναν «τελικό» πρόκρισης στα play offs του Champions League – Ποιοι είναι οι πιθανότεροι αντίπαλοι των Πειραιωτών αν περάσουν στο Top 24…

Σύνταξη
Ο Σπαλέτι απάντησε σε… προπονητή της εξέδρας: «Αν δεν σου αρέσει η Γιουβέντους, κάτσε σπίτι» (vid)
Champions League 22.01.26

Ο Σπαλέτι απάντησε σε… προπονητή της εξέδρας: «Αν δεν σου αρέσει η Γιουβέντους, κάτσε σπίτι» (vid)

Η Γιουβέντους νίκησε 2-0 τη Μπενφίκα το βράδυ της Τετάρτης και εξασφάλισε την πρόκριση στα πλέι-οφ του Champions League, όμως ο Λουτσιάνο Σπαλέτι είχε να... διαχειριστεί και τους «προπονητές της εξέδρας», συμμετέχοντας σε έναν διάλογο που θύμισε ελληνικό τοπικό πρωτάθλημα.

Σύνταξη
Νιούκαστλ – Αϊντχόφεν 3-0: Για 8άδα οι Άγγλοι, θετικό αποτέλεσμα για τον Ολυμπιακό (vid)
Champions League 22.01.26

Νιούκαστλ – Αϊντχόφεν 3-0: Για 8άδα οι Άγγλοι, θετικό αποτέλεσμα για τον Ολυμπιακό (vid)

«Πλώρη» για απευθείας πρόκριση στους «16» του Chamions League έβαλε η Νιούκαστλ μετά το άνετο 3-0 επί της Αϊντχόφεν, Στους 8 βαθμούς παρέμεινε η PSV, αποτέλεσμα που ευνόησε τον Ολυμπιακό…

Σύνταξη
Τσέλσι – Πάφος 1-0: «Μπλε» για απευθείας πρόκριση και «δώρο» στον Ολυμπιακό (vid)
Champions League 22.01.26

Τσέλσι – Πάφος 1-0: «Μπλε» για απευθείας πρόκριση και «δώρο» στον Ολυμπιακό (vid)

Έστω και δύσκολα η Τσέλσι νίκησε με 1-0 την Πάφο και έχει πλέον τη δυνατότητα να προκριθεί απευθείας στην επόμενη φάση του Champioons League. Δύο βαθμούς πίσω από τον Ολυμπιακό παρέμειναν οι Κύπριοι.

Σύνταξη
Γιουβέντους-Μπενφίκα 2-0: Οι Ιταλοί προκρίθηκαν στα πλέι οφ, ο Παυλίδης γλίστρησε και έχασε πέναλτι (vid)
Ποδόσφαιρο 22.01.26

Γιουβέντους-Μπενφίκα 2-0: Οι Ιταλοί προκρίθηκαν στα πλέι οφ, ο Παυλίδης γλίστρησε και έχασε πέναλτι (vid)

Στην 15η θέση η Γιουβέντους μετά το 2-0 επί της Μπενφίκα και μετρά 12 βαθμούς, έναν λιγότερο από τις ομάδες της οκτάδας. Η Μπενφίκα θα μπορούσε να ξαναμπεί στο ματς αλλά ο Παυλίδης έχασε πέναλτι

Βάιος Μπαλάφας
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ρωσία: Φρικτά βασανιστήρια στον στρατό – Τιμωρούν άνδρες για ανυπακοή δένοντάς τους ανάποδα σε δέντρα
Ασύλληπτη σκληρότητα 28.01.26

Φρικτά βασανιστήρια στον ρωσικό στρατό - Τιμωρούν άνδρες για ανυπακοή δένοντάς τους ανάποδα σε δέντρα (βίντεο)

Πλάνα δείχνουν δύο στρατιώτες από τη Ρωσία δεμένους στα δέντρα στη γραμμή του Μετώπου να εκλιπαρούν για έλεος την ώρα που οι διοικητές τούς βάζουν χιόνι στο στόμα για να πνίξουν τις κραυγές τους

Σύνταξη
«Δρόμος του θανάτου» ο DN6 στη Ρουμανία, όπου σκοτώθηκαν οι 7 οπαδοί του ΠΑΟΚ – Τα μαύρα στατιστικά
«Drumul morții» 28.01.26

«Δρόμος του θανάτου» ο DN6 στη Ρουμανία, όπου σκοτώθηκαν οι 7 οπαδοί του ΠΑΟΚ – Τα μαύρα στατιστικά

Ο DN6 είναι εθνικός δρόμος στη Ρουμανία μήκους 639 χλμ, με μόνο μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση - Αποτελεί τμήμα του ευρωπαϊκού άξονα E70 και θεωρείται από τους πιο επικίνδυνους στην Ευρώπη

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Τι χρειάζεται για πρόκριση στα πλέι-οφ του Champions League – Τα κριτήρια ισοβαθμίας
Champions League 28.01.26

Ολυμπιακός: Τι χρειάζεται για πρόκριση στα πλέι-οφ του Champions League – Τα κριτήρια ισοβαθμίας

Ο Ολυμπιακός δίνει το βράδυ της Τετάρτης τον «τελικό» πρόκρισης στα πλέι-οφ του Champions League με αντίπαλο τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ και χρειάζεται τη νίκη για να «καθαρίσει» - Όλα τα κριτήρια ισοβαθμίας.

Σύνταξη
Βόλτες κάτω από τον ήλιο, ποτά με φίλους: Οι ανέμελες στιγμές των αδελφών Κρέι – όταν δεν σκορπούσαν τον τρόμο στο Λονδίνο
Στο σφυρί 28.01.26

Βόλτες κάτω από τον ήλιο, ποτά με φίλους: Οι ανέμελες στιγμές των αδελφών Κρέι – όταν δεν σκορπούσαν τον τρόμο στο Λονδίνο

Ανέκδοτες φωτογραφίες των αδελφών Κρέι, να διασκεδάζουν με φίλους και να κάνουν διακοπές, ετοιμάζονται να βγουν στο σφυρί - δείχνοντας μια άλλη πλευρά των αδίστακτων εγκληματιών του Λονδίνου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Μετωπική» ΠΑΣΟΚ και ΝΔ με φόντο τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την ευλογιά – Νέα παρέμβαση Ανδρουλάκη σήμερα στη Βουλή
Πολιτική Γραμματεία 28.01.26

«Μετωπική» ΠΑΣΟΚ και ΝΔ με φόντο τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την ευλογιά – Νέα παρέμβαση Ανδρουλάκη σήμερα στη Βουλή

«Μετωπική» σύγκρουση με την κυβέρνηση ανοίγει το ΠΑΣΟΚ με αιχμή τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τη διαχείριση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων. Νέο «κατηγορώ» εναντίον της ΝΔ ετοιμάζει από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης. 

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Θεσσαλονίκη: Θρίλερ με τον εντοπισμό των δύο σορών – Τι εξετάζει η Αστυνομία
Σοκ 28.01.26

Θρίλερ με τον εντοπισμό των δύο σορών στη Θεσσαλονίκη - Τι εξετάζει η Αστυνομία

Ο 52χρονος συλληφθείς ομολόγησε στους αστυνομικούς τη δολοφονία της 46χρονης στη Θεσσαλονίκη που αγνοούνταν από τον Οκτώβριο του 2024 - Τι ισχυρίστηκε για τη δεύτερη σορό που εντοπίστηκε στο δώμα

Σύνταξη
Αναζητούν τα αίτια του τροχαίου με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία – Εξετάζεται η μεταφορά των τραυματιών στην Ελλάδα
Ελλάδα 28.01.26

Αναζητούν τα αίτια του τροχαίου με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία – Εξετάζεται η μεταφορά των τραυματιών στην Ελλάδα

Στη Ρουμανία βρίσκονται συγγενείς των θυμάτων και των τραυματιών, καθώς και εκπρόσωποι του ΠΑΟΚ, προκειμένου να ενημερωθούν από τους γιατρούς.

Σύνταξη
Ιλχάν Ομάρ: Η βουλεύτρια των Δημοκρατικών διακόπτει την ομιλία της όταν άνδρας της πετά άγνωστο υγρό
Ιλχάν Ομάρ 28.01.26

Άνδρας πέταξε άγνωστη ουσία σε βουλεύτρια των Δημοκρατικών της Μινεάπολης την ώρα ομιλίας εναντίον της ICE

Η Ιλχάν Ομάρ, μουσουλμάνα με καταγωγή από τη Σομαλία, ανήκει στην αριστερή πτέρυγα των Δημοκρατικών και έχει γίνει πολλές φορές στόχος του Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Ινδονησία: Στους 34 οι νεκροί από την κατολίσθηση στην Ιάβα – Δεκάδες αγνοούμενοι
Κόσμος 28.01.26

Ινδονησία: Στους 34 οι νεκροί από την κατολίσθηση στην Ιάβα – Δεκάδες αγνοούμενοι

Πελώρια ποσότητα λάσπης και συντριμμιών, έπειτα από καταρρακτώδεις βροχές, έθαψε σπίτια σε δυο ορεινά χωριά κοντά στην Μπαντούνγκ, την τέταρτη μεγαλύτερη πόλη στην Ινδονησία

Σύνταξη
Μινεάπολη: Ο θάνατος του 37χρονου ίσως οφείλεται σε παραβίαση πρωτοκόλλου, λέει τώρα σύμβουλος του Τραμπ
Υπαναχώρηση 28.01.26

Μινεάπολη: Ο θάνατος του 37χρονου ίσως οφείλεται σε παραβίαση πρωτοκόλλου, λέει τώρα σύμβουλος του Τραμπ

Ο Μίλερ, στενός συνεργάτης του Τραμπ, υπαναχωρεί - Μετά τον θάνατο του Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη, είχε υπερασπιστεί τους πράκτορες που τον πυροβόλησαν χαρακτηρίζοντας τον 37χρονο, «δυνάμει δολοφόνο»

Σύνταξη
«Φρενίτιδα» BTS: Η Κλαούντια Σέινμπαουμ ζήτησε επισήμως από τη Νότια Κορέα περισσότερες συναυλίες στο Μεξικό
«Όλοι θέλουν» 28.01.26

«Φρενίτιδα» BTS: Η Κλαούντια Σέινμπαουμ ζήτησε επισήμως από τη Νότια Κορέα περισσότερες συναυλίες στο Μεξικό

Η πρωτοφανής ζήτηση για τους BTS στο Μεξικό έφτασε μέχρι το προεδρικό μέγαρο, με την Κλαούντια Σέινμπαουμ να ζητά περισσότερες συναυλίες από τον τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας, Λι Τζε-Μιούνγκ

Σύνταξη
Πες «όχι», σου κάνει καλό
Μην το φοβάσαι 28.01.26

Πες «όχι», σου κάνει καλό

Το να λέμε «όχι» δεν μας κάνει λιγότερο καλούς ανθρώπους - mας κάνει πιο ειλικρινείς.

Σύνταξη
Διαθήκες: Τα 11 κλειδιά της ψηφιακής πλατφόρμας για τη δημοσίευση
Ελλάδα 28.01.26

Διαθήκες: Τα 11 κλειδιά της ψηφιακής πλατφόρμας για τη δημοσίευση

«ΤΑ ΝΕΑ» στη διαδικτυακή παρουσίαση του οδικού χάρτη από την πρόεδρο των συμβολαιογράφων και την εκπρόσωπο της ψηφιακής πλατφόρμας, που απάντησαν σε 500 ερωτήσεις για τη σωστή και ασφαλή εξυπηρέτηση των πολιτών

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Βιολάντα: Στον εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης και δύο στελέχη του εργοστασίου – Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια
Ελλάδα 28.01.26

Βιολάντα: Στον εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης και δύο στελέχη του εργοστασίου – Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Πυροσβεστικό Σώμα, οι τρεις συλληφθέντες κατηγορούνται καθώς από την αυτοψία στο εργοστάσιο εντοπίστηκαν στο χώρο του υπογείου σωλήνες προπάνιου οι οποίοι είχαν υποστεί διάτρηση.

Σύνταξη
Πώς πρόδωσαν οι στρατηγοί τον Σι Τζινπίνγκ;
Κόσμος 28.01.26

Πώς πρόδωσαν οι στρατηγοί τον Σι Τζινπίνγκ;

Η έρευνα για διαφθορά εναντίον του Ζανγκ Γουσία, δεδομένης της βαθιάς φιλίας του με τον κινέζο πρόεδρο, κάνει τους αναλυτές να μιλούν ακόμη και για προετοιμασία πραξικοπήματος

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Στρατοκρατία, δολοφονίες πολιτών και φάσμα εμφυλίου- Οι ΗΠΑ σε «σημείο βρασμού» στον ένα χρόνο Τραμπ 2.0
Κρατική τρομοκρατία 28.01.26

Στρατοκρατία, δολοφονίες πολιτών και φάσμα εμφυλίου- Οι ΗΠΑ σε «σημείο βρασμού» στον ένα χρόνο Τραμπ 2.0

Η φονική δράση των ομοσπονδιακών υπηρεσιών μετανάστευσης στη Μινεσότα, η επικοινωνιακή αναδίπλωση Τραμπ και οι κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο