Φινάλε στη League Phase του Champions League – Όλο το πρόγραμμα της ημέρας

Μια βραδιά γεμάτη δράση υπόσχεται το αποψινό πρόγραμμα του Champions League και συγκεκριμένα της 8ης αγωνιστικής που θα ολοκληρώσει τη δεύτερη League Phase στην ιστορία της διοργάνωσης.

Όλες οι ομάδες θα ριχτούν στη μάχη, η κάθε μία με τους δικούς της στόχους, σε μια «πανδαισία» 18 αναμετρήσεων που θα ξεκινήσουν στις 22:00.

Αγώνες για κάθε… γούστο, με το μεγάλο ντέρμπι να απουσιάζει, αλλά τα αμφίρροπα ματς να είναι ακόμα περισσότερα. Όπως για παράδειγμα το Νάπολι-Τσέλσι, το Μονακό-Γιουβέντους ή το Ντόρτμουντ-Ίντερ και το Άιντραχτ-Τότεναμ.

Φυσικά το ελληνικό ενδιαφέρον δεν λείπει, αφού πέραν του Ολυμπιακού που θα φιλοξενηθεί από τον Άγιαξ, υπάρχουν και Έλληνες παίκτες. Η Μπενφίκα του Παυλίδη θα υποδεχθεί τη Ρεάλ Μαδρίτης, η Κλαμπ Μπριζ του Τζόλη τη Μαρσέιγ, ενώ η Σπόρτινγκ των Ιωαννίδη-Βαγιαννίδη θα κοντραριστεί με την Αθλέτικ Μπιλμπάο και η Κοπεγχάγη του Χατζηδιάκου με την Μπαρτσελόνα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της βραδιάς στο Champions League (όλα τα ματς στις 22:00):

Άγιαξ-Ολυμπιακός

Μονακό-Γιουβέντους

Άρσεναλ-Καϊράτ

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Σπόρτινγκ

Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπόντο/Γκλιμτ

Μπαρτσελόνα-Κοπεγχάγη

Λεβερκούζεν-Βιγιαρεάλ

Μπενφίκα-Ρεάλ Μαδρίτης

Ντόρτμουντ-Ίντερ

Κλαμπ Μπρίζ-Μαρσέιγ

Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Τότεναμ

Λίβερπουλ-Καραμπάγκ

Μάντσεστερ Σίτι-Γαλατασαράι

Νάπολι-Τσέλσι

Αϊντχόφεν-Μπάγερν Μονάχου

Πάφος-Σλάβια Πράγας

Παρί Σεν Ζερμέν-Νιουκάστλ

Ουνιόν ΣΖ-Αταλάντα

