Ποδοσφαιριστής επιζών της τραγωδίας του Κραν Μοντανά υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο (pics)

Την περασμένη Πρωτοχρονιά, 47 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν όταν πυρκαγιά ξέσπασε μέσα σε μπαρ του ελβετικού θερέτρου Κραν Μοντανά. Ένας από τους παρευρισκόμενους που κατάφεραν να βγουν ζωντανοί, ήταν και ο 19χρονος ποδοσφαιριστής, Ταχίρις Ντος Σάντος, η ιστορία του οποίου συγκινεί.

Από τα 8 του, ο Γάλλος αμυντικός ανήκει στο δυναμικό της Μετς, έχοντας μεγαλώσει -κυριολεκτικά- στις ακαδημίες της. Από τον περασμένο Ιανουάριο όμως, το ποδόσφαιρο είχε περάσει σε δεύτερη μοίρα για τον ίδιο και την οικογένειά του. Ο νεαρός είχε επιζήσει της τραγωδίας, όμως είχε τραυματιστεί σοβαρά. Και αυτό γιατί δεν ήταν μόνος εκεί. Προκειμένου να σώσει και τη σύντροφό του Κολίν -κάτι που κατάφερε- ο Ντος Σάντος υπέστη εγκαύματα στο 30% του σώματός του. Την επομένη του περιστατικού, η Μετς ανακοίνωνε ότι θα νοσηλευόταν στη Γερμανία για το επόμενο διάστημα, όπως και συνέβη.

Τώρα, τέσσερις μήνες αργότερα, είναι και πάλι υγιής. Μάλιστα, προ δύο εβδομάδων, κατάφερε να επιστρέψει στο γήπεδο και να παίξει μπάλα με την ομάδα στην οποία μεγάλωσε και που αγαπά από μικρό παιδί. Έπαιξε βασικός στην δεύτερη ομάδα της, η οποία παίζει στην τρίτη κατηγορία της γαλλικής λίγκας, ωστόσο τώρα είναι η στιγμή που ο Ντος Σάντος μπορεί και πάλι να ονειρεύεται!

Une signature chargée d’émotion ♥️ pic.twitter.com/4ZoeFzVqw8 — FC Metz ☨ (@FCMetz) April 20, 2026

Η γαλλική ομάδα του έκανε το καλύτερο δώρο επιστροφής, αφού του πρόσφερε να υπογράψει το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο, το οποίο θα έχει ισχύ από το ερχόμενο καλοκαίρι ως και τον Ιούνιο του 2027. Κοινώς, από τη νέα σεζόν θα μπορεί να αγωνιστεί κανονικά μέχρι και στην πρώτη ομάδα της Μετς, ενώ ο σύλλογος διατηρεί και δικαίωμα να επεκτείνει τη συνεργασία των δύο πλευρών για δύο ακόμη χρόνια, ως το 2029.

Joueur du FC Metz depuis l’âge de 8 ans 🥹 Fensch Voyages vous annonce la signature du premier contrat professionnel de Tahirys Dos Santos ! Félicitations Tahirys 👏 — FC Metz ☨ (@FCMetz) April 20, 2026

«Αυτό είναι η κορύφωση πολλών ετών σκληρής δουλειάς, θυσιών και αποφασιστικότητας για να πραγματοποιήσω το παιδικό μου όνειρο», δήλωσε ο νεαρός ποδοσφαιριστής, 110 ημέρες μετά τη φονική πυρκαγιά στο μπαρ Constellation και πρόσθεσε: «Αυτή η στιγμή έχει ακόμη πιο ιδιαίτερη σημασία μετά τους δύσκολους μήνες που πέρασα στο νοσοκομείο».