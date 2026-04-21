Νιου Γιορκ Νικς – Ατλάντα Χοκς 106-107: Στο 1-1 η σειρά μετά από… θρίλερ (vids)
Οι Χοκς πέρασαν νικηφόρα από την έδρα των Νικς (107-106) σε ένα ματς- «θρίλερ» και έκαναν το 1-1 στη σειρά των playoffs της Ανατολής – Τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA.
Ένα σπουδαίο «διπλό» πανηγύρισαν οι Χοκς στην έδρα των Νικς (107-106) και έκαναν το 1-1 στη σειρά των playoffs της Ανατολής.
Οι Χοκς αν και βρέθηκαν πίσω στο σκορ, ακόμη και με 14 πόντους διαφορά, κατάφεραν να κάμψουν την αντίσταση των γηπεδούχων με μία φοβερή ανατροπή στην τελευταία περίοδο.
Καταιγιστικός ήταν ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ, που ολοκλήρωσε το ματς με 32 πόντους, ενώ μάζεψε τρία ριμπάουντ και μοίρασε έξι ασίστ.
Άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Κουμίνγκα που πρόσθεσε 19 πόντους και πήρε τέσσερα ριμπάουντ.
Για τους Νιού Γιόρκ Νικς, ο Μπράνσον είχε 29 πόντους και επτά ασίστ, ο Τάουνς είχε 18, ο Χαρτ 15 πόντους και 13 ριμπάουντ.
Στα υπόλοιπα αποτελέσματα της βραδιάς, οι Καβαλίερς έκαναν το 2-0 απέναντι στους Ράπτορς (115-105), σε ένα ματς που πρωταγωνίστησε ο Μίτσελ πετυχαίνοντας 30 πόντους.
Οι Τίμπεργουλβς άλωσαν το Ντένβερ (119-114) και έφεραν τη σειρά με τους Νάγκετς στα ίσα, κάνοντας το 1-1.
Τα αποτελέσματα στο ΝΒΑ:
Κλίβελαντ Καβαλίερς – Τορόντο Ράπτορς 115-105
Νιού Γιόρκ Νικς – Ατλάντα Χοκς 106-107
Ντένβερ Νάγκετς – Μινεσότα Τόμπεργουλβς 114-119
- Νιου Γιορκ Νικς – Ατλάντα Χοκς 106-107: Στο 1-1 η σειρά μετά από… θρίλερ (vids)
