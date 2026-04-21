Αντετοκούνμπο: «Φέτος ήταν από τις πιο δύσκολες της καριέρας μου, θα αναγεννηθώ»
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μέσα από μία ανάρτηση στο instagram έκανε τον απολογισμό του για τη φετινή σεζόν.
- Τουλάχιστον έξι τραυματίες από τον ισχυρό σεισμό στην Ιαπωνία - Οι Αρχές προειδοποιούν για νέο μεγα-σεισμό
- Νέο κεφάλαιο για την Apple με την αποχώρηση του Τιμ Κουκ – Ποιος είναι ο αντικαταστάτης του
- Μια νέα συμμαχία-φωτιά διαμορφώνεται στη Μέση Ανατολή
- ΚΚΕ για 21η Απριλίου: Τιμάμε τους αγωνιστές και τις αγωνίστριες, τα θύματα της χούντας
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δημοσίευσε μία ανάρτηση στο instagram, την οποία αφιέρωσε στη φετινή σεζόν, τονίζοντας ότι ήταν μία από τις πιο δύσκολες της καριέρας του.
Ο «Greek Freak» που έχασε αρκετά παιχνίδια φέτος λόγω τραυματισμών για τους Μιλγουόκι Μπακς, υπογράμμισε ότι θα αναγεννηθεί μέσα από τις στάχτες του και παράλληλα ανέφερε ότι το Μιλγουόκι είναι η δική του πόλη.
Ο σούπερ σταρ των Μπακς πλαισίωσε την ανάρτηση με μία φωτογραφία που είναι μαζί με τα παιδιά του και ευχαρίστησε τον κόσμο για την αγάπη και την υποστήριξη που λαμβάνει.
Η ανάρτηση του Αντετοκούνμπο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Το μήνυμα του Greek Freak: «13η χρονιά. Αυτή ήταν μία από τις πιο δύσκολες σεζόν της καριέρας μου, αλλά όπως λένε, θα αναγεννηθώ από τις στάχτες μου, σαν φοίνικας. Στην πόλη του Μιλγουόκι, τη δική μου πόλη, σας ευχαριστώ για την αδιάκοπη αγάπη και την υποστήριξή σας».
- Φοβερός και τρομερός ο Γουεμπανιάμα: Ο νεότερος παίκτης που παίρνει το βραβείο του καλύτερου αμυντικού (pic)
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (21/4): Δράση με Παναθηναϊκό στη Euroleague και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα
- Κέντρικ Ναν για Βεζένκοφ: «Παίρνει βοήθεια απ’ τους πορτοκαλί…» (pic)
- Παναθηναϊκός – Μονακό: «Τελικός» στο ΟΑΚΑ για το play in με… φόντο τη Βαλένθια
- Ευχάριστα νέα: Γλιτώνει την επέμβαση ο Ιωαννίδης
- Αδιανόητο: Η Φενερμπαχτσέ έδωσε στην Μπριάνα Στιούαρτ 500.000 ευρώ για δύο παιχνίδια! (vids)
- Ο Αλκαράθ κινδυνεύει να χάσει το Ρολάν Γκαρός – «Χρειάζεται υπομονή…» (vid)
