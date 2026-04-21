Αντετοκούνμπο: «Φέτος ήταν από τις πιο δύσκολες της καριέρας μου, θα αναγεννηθώ»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δημοσίευσε μία ανάρτηση στο instagram, την οποία αφιέρωσε στη φετινή σεζόν, τονίζοντας ότι ήταν μία από τις πιο δύσκολες της καριέρας του.

Ο «Greek Freak» που έχασε αρκετά παιχνίδια φέτος λόγω τραυματισμών για τους Μιλγουόκι Μπακς, υπογράμμισε ότι θα αναγεννηθεί μέσα από τις στάχτες του και παράλληλα ανέφερε ότι το Μιλγουόκι είναι η δική του πόλη.

Ο σούπερ σταρ των Μπακς πλαισίωσε την ανάρτηση με μία φωτογραφία που είναι μαζί με τα παιδιά του και ευχαρίστησε τον κόσμο για την αγάπη και την υποστήριξη που λαμβάνει.

Η ανάρτηση του Αντετοκούνμπο

Το μήνυμα του Greek Freak: «13η χρονιά. Αυτή ήταν μία από τις πιο δύσκολες σεζόν της καριέρας μου, αλλά όπως λένε, θα αναγεννηθώ από τις στάχτες μου, σαν φοίνικας. Στην πόλη του Μιλγουόκι, τη δική μου πόλη, σας ευχαριστώ για την αδιάκοπη αγάπη και την υποστήριξή σας».