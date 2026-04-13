Η Νατάσα Λιόν «συνελήφθη» από την ICE αφού απομακρύνθηκε από την πτήση της

Απαντώντας σε μια ανάρτηση του E! News στο X, η Νατάσα Λιόν έριξε λίγο φως στους χαρακτηρισμούς για το πρόσωπό της, που έκαναν τον γύρο του διαδικτύου –ότι, δηλαδή, «φαινόταν αφηρημένη και λίγο χαμένη» ενώ καθόταν στην πρώτη θέση της πτήσης νυχτερινής πτήσης.

Αϋπνία

Η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι είχε πάρει Lunesta (ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της αϋπνίας) για να «εξασφαλίσει λίγο ύπνο», ώστε να είναι «γεμάτη ενέργεια και ξεκούραστη» για την προγραμματισμένη εμφάνισή της στο The Drew Barrymore Show.

Σημάδι των καιρών

Η Λιόν συνέχισε: «Ανυπομονούσα να δω την Ντρου και να κάνουμε μια ουσιαστική συζήτηση, αλλά μάλλον η ICE είχε άλλα σχέδια και τελικά με συνέλαβαν. Σημάδι των καιρών, υποθέτω.

»Ευχαριστώ για όλη την αγάπη και την υποστήριξη. Ποτέ πριν δεν είχα πρόβλημα με την @Delta ή την @TSA. Η καρδιά μου είναι με τους μη αμειβόμενους εργαζόμενους της @TSA. Ζητώ συγγνώμη από όλους τους ταξιδιώτες που αναγκάστηκαν να καθυστερήσουν για χάρη μου».

Σύμφωνα με αρχική αναφορά του Page Six, η Λιόν απομακρύνθηκε από το αεροπλάνο αφού, όπως φέρεται, δεν ανταποκρίθηκε στις εντολές των αεροσυνοδών όταν της ζήτησαν να κλείσει τον φορητό υπολογιστή της και να δέσει τη ζώνη ασφαλείας της

Η διάψευση

Πράκτορες της ICE έχουν παραταχθεί σε αεροδρόμια των ΗΠΑ, φαινομενικά για να παρέχουν επιπλέον ασφάλεια εν μέσω της έλλειψης προσωπικού της Υπηρεσίας Ασφάλειας Μεταφορών (TSA) που προκλήθηκε από το κλείσιμο του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας.

Ένας εκπρόσωπος του DHS (το οποίο εποπτεύει τόσο την ICE όσο και την TSA) απέρριψε τη δήλωση της Λιόν, λέγοντας: «Ούτε η ICE ούτε η TSA συνόδευσαν ή κράτησαν τη Νατάσα Λιόν».

Σύμφωνα με αρχική αναφορά του Page Six, η Λιόν απομακρύνθηκε από το αεροπλάνο αφού, όπως φέρεται, δεν ανταποκρίθηκε στις εντολές των αεροσυνοδών όταν της ζήτησαν να κλείσει τον φορητό υπολογιστή της και να δέσει τη ζώνη ασφαλείας της.

Δε συμμορφώθηκε

Αν και το αεροσκάφος κινείτο προς την πίστα απογείωσης, τελικά επέστρεψε στην πύλη, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, το προσωπικό βοήθησε τη Λιόν να αποβιβαστεί.

Απαντώντας στις αρχικές αναφορές, η Λιόν δήλωσε ότι «η καρδιά της είναι με όλους τους μη αμειβόμενους υπαλλήλους της TSA στα αεροδρόμιά μας» και παραδέχτηκε ότι έχασε την προγραμματισμένη εμφάνισή της στην εκπομπή της Ντρου Μπάριμορ.

Τελικά έφτασε στη Νέα Υόρκη και εμφανίστηκε την Πέμπτη το βράδυ στην πρεμιέρα ενός νέου ντοκιμαντέρ για τον επικεφαλής του Saturday Night Live, Λορν Μάικλς.

Η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι είχε πάρει Lunesta (ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της αϋπνίας) για να «εξασφαλίσει λίγο ύπνο», ώστε να είναι «γεμάτη ενέργεια και ξεκούραστη» για την προγραμματισμένη εμφάνισή της στο The Drew Barrymore Show

«Πως είσαι;»

Σε μια άλλη ανάρτηση την Παρασκευή, η Λιόν φάνηκε να αποφεύγει κάθε ερώτηση ή ανησυχία σχετικά με το συμβάν της απομάκρυνσης από το αερόπλάνο, ενθαρρύνοντας τον κόσμο να ξαναδεί το Russian Doll για να θυμηθεί ότι το «είμαι καλά» είναι η «λιγότερο αγαπημένη της από όλες τις casual φράσεις της καθημερινότητας».

Συνέχισε: «Ποτέ δεν ξέρεις πόσο βαθιά θέλουν πραγματικά να φτάσουν οι άνθρωποι, γι’ αυτό σπάνια το ρωτάω, εκτός αν σκοπεύω να καθίσω με κάποιον για έξι ώρες και να ακούσω πραγματικά την απάντηση. Το “πώς είσαι;” είναι κι αυτό στην ίδια κατηγορία. Το εννοούν πραγματικά οι άνθρωποι όταν ρωτούν ο ένας τον άλλον αυτά τα πράγματα; Είναι κανείς “εντάξει”; Είμαι αρκετά ευγνώμων και τα πάω αρκετά καλά. Κάνω πολύ σέρφινγκ. Γράφω πολύ. Βλέπω θέατρο.»

*Με στοιχεία από rollingstone.com | Αρχική Φωτό: Η Νατάσα Λιόν παρευρίσκεται στην πρεμιέρα της ταινίας ντοκιμαντέρ «Lorne» στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ, στις 9 Απριλίου 2026. REUTERS/Jeenah Moon