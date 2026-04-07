«Να δώσουμε λόγους να επιστρέψουν και ευκαιρίες για να μείνουν οι άνθρωποι στον τόπο τους»

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός συμμετείχε στην 50η Σύνοδο του Κογκρέσου Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης, στο Στρασβούργο.

Απευθυνόμενος στην Ολομέλεια του Κογκρέσου, στη θεματική ενότητα: «Κοινωνικά Δικαιώματα σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο», ο Φάνης Σπανός αναφέρθηκε σε «ένα κοινωνικό δικαίωμα που δεν έχει ακόμη γραφτεί σε καμία συνθήκη ή νόμο», όπως τόνισε και προσδιόρισε το δικαίωμα να μείνεις στον τόπο σου! «The right to stay», όπως ονομάστηκε πρώτη φορά στον δημόσιο διάλογο από τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Raffaelle Fitto.

Επεσήμανε ότι η ερήμωση της υπαίθρου σε ολόκληρη την Ευρώπη δεν αποτελεί απλώς στατιστικό φαινόμενο, αλλά μια βαθιά ανθρώπινη κρίση διότι:

Ολόκληρες κοινότητες φθίνουν, όχι επειδή οι κάτοικοί τους παύουν να αγαπούν τον τόπο τους, αλλά επειδή στερούνται τις αναγκαίες προϋποθέσεις για να παραμείνουν.

Την ίδια στιγμή, τα μεγάλα αστικά κέντρα φτάνουν στα όριά τους, αντιμετωπίζοντας πιέσεις σε υποδομές, στέγαση και ποιότητα ζωής.

«Δεν πρόκειται για δύο ξεχωριστά προβλήματα, αλλά για τις δύο όψεις της ίδιας ανισορροπίας. Οι άνθρωποι πρέπει να θέλουν να μείνουν και πρέπει να μπορούν να μείνουν», υπογράμμισε πάντα σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και ανέλυσε ότι:

Για να θέλουν να μείνουν, πρέπει να έχουν ποιότητα ζωής, πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση, σε υποδομές και ευκαιρίες για μια ικανοποιητική καθημερινή ζωή.

Για να μπορούν να μείνουν, πρέπει να έχουν κάτι εξίσου θεμελιώδες: δουλειές. Ισχυρές τοπικές οικονομίες. Δυνατότητα απομακρυσμένης εργασίας. Πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες και ισχυρή συνδεσιμότητα, τόσο φυσική όσο και ψηφιακή.

Εστιάζοντας στη γενεσιουργό αιτία του προβλήματος, ο Περιφερειάρχης Φάνης Σπανός τόνισε ότι: «Οι ευκαιρίες κατανέμονται άνισα! Και όσο οι ευκαιρίες συγκεντρώνονται στα μεγάλα αστικά κέντρα, τόσο οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να τις ακολουθούν και να ερημώνει η ύπαιθρος στην Ευρώπη.

Αν θέλουμε πραγματικά να αντιστρέψουμε αυτή την πορεία, πρέπει να δράσουμε αποφασιστικά και συλλογικά. Πρέπει να εξισορροπήσουμε εκ νέου την ανάπτυξη. Πρέπει να επενδύσουμε εκεί από όπου φεύγουν οι άνθρωποι, και όχι μόνο εκεί που φτάνουν», είπε, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, χαρακτηριστικά ο Φάνης Σπανός και ολοκλήρωσε με τις εξής παροτρύνσεις προς την Ολομέλεια του Κογκρέσου:

«Ας δώσουμε στους ανθρώπους πραγματικούς λόγους να επιστρέψουν και πραγματικές ευκαιρίες να μείνουν. Ας θέσουμε ξανά μια απλή, αλλά ισχυρή υπόσχεση: ότι κανείς δεν θα χρειάζεται να εγκαταλείψει το σπίτι του για πάντα, για να χτίσει το μέλλον του. Ας ανταποκριθούμε στο στοίχημα του εσωτερικού νόστου!»

Το Κογκρέσο είναι θεσμικό όργανο του Συμβουλίου της Ευρώπης, που εκπροσωπεί αιρετούς από Περιφέρειες και Δήμους των 46 κρατών-μελών. Απαρτίζεται από 306 τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη και εκπροσωπεί περισσότερες από 130.000 τοπικές και περιφερειακές κοινότητες. Η Ελλάδα συμμετέχει με 7 τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, με επικεφαλής της εθνικής αντιπροσωπείας τον Περιφερειάρχη Φάνη Σπανό.

Συναντήσεις

Στο περιθώριο της Συνόδου, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός είχε συναντήσεις με τη Γ.Γ. της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης Δέσποινα Χατζηβασιλείου – Τσοβίλη, τον Έλληνα -και Στερεοελλαδίτη- Δικαστή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Ιωάννη Κτιστάκη και τον Πρέσβη και μόνιμο Έλληνα Αντιπρόσωπο στο Συμβούλιο της Ευρώπης Νίκο Σιγάλα.

Ακόμη, ο Φάνης Σπανός συμμετείχε και απηύθυνε χαιρετισμό στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ που έλαβε χώρα στο Στρασβούργο και συνεχάρη δημόσια τον τ. Δήμαρχο Μυκόνου και μέλος της αντιπροσωπείας, Κωνσταντίνο Κουκά, για την εκλογή του ως (ο πρώτος Έλληνας) Πρόεδρος του Τμήματος Τοπικών Αρχών στο Κογκρέσο Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης.