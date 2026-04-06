Διασώζεται και αναδεικνύεται το κτίριο του πρώην Ναυτικού Ομίλου στο Γαλαξίδι
Δρομολογείται η μετατροπή κτιρίου σε έναν σύγχρονο και λειτουργικό χώρο, που θα καλύψει τις ανάγκες του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου και του Ναυταθλητικού Ομίλου Γαλαξιδίου.
Ένα κτίριο, σημείο αναφοράς στο Γαλαξίδι, ξεκινάει το ταξίδι του προς την ολική του αναβάθμιση διατηρώντας ζωντανές τις μνήμες αλλά και την πορεία του όλα αυτά τα χρόνια, με την προγραμματική σύμβαση που συνυπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός, ο Δήμαρχος Δελφών Παναγιώτης Ταγκαλής και η Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου Αικατερίνη Καραδήμα.
Πρόκειται για έργο αρχικού προϋπολογισμού 535.000 ευρώ, το οποίο εντάχθηκε και χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2021-2025, όπως τονίζει στην σχετική της ανακοίνωση η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Σκοπός της προγραμματικής σύμβασης είναι η ολοκλήρωση του ημιτελούς διώροφου κτίσματος και η μετατροπή του σε έναν σύγχρονο και λειτουργικό χώρο, που θα καλύψει τις ανάγκες του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου και του Ναυταθλητικού Ομίλου Γαλαξιδίου.
Συγκεκριμένα, προβλέπονται εργασίες για την:
- Στατική ενίσχυση του φέροντος οργανισμού.
- Ενεργειακή αναβάθμιση και πλήρη εσωτερική διαρρύθμιση.
- Αισθητική ανάδειξη του κτηρίου και τον εξωραϊσμό του περιβάλλοντος χώρου.
- Αποπεράτωση των οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών.
