Προτεραιότητα η ενίσχυση της οικονομικής αυτοτέλειας των δήμων

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας συμμετείχε στα εγκαίνια και στις εργασίες του συνεδρίου της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης».

Η διοργάνωση συγκέντρωσε ευρεία συμμετοχή αιρετών και ανώτερων διοικητικών στελεχών της αυτοδιοίκησης, εκπροσώπων της κυβέρνησης, των Περιφερειών, της Εκκλησίας, της ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και σημαντικών φορέων της δημόσιας διοίκησης, επιβεβαιώνοντας τον καθοριστικό ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στη διαμόρφωση και υλοποίηση της σύγχρονης αναπτυξιακής στρατηγικής της χώρας.

Κεντρική θέση στην παρέμβαση του Προέδρου της ΚΕΔΕ, Λάζαρου Κυρίζογλου, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, κατείχε το ζήτημα της οικονομικής βιωσιμότητας των δήμων. Όπως υπογράμμισε με έμφαση, το πρόβλημα δεν εντοπίζεται στα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για έργα, τα οποία έχουν ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, αλλά στο αυξημένο λειτουργικό κόστος και στην ανεπαρκή ενίσχυση των ίδιων πόρων των δήμων.

Παρουσιάζοντας συγκεκριμένα στοιχεία, όπως προσθέτει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της ΚΕΔΕ, «επεσήμανε ότι οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι έχουν μειωθεί αισθητά από τα 3,5 δισ. ευρώ την περίοδο 2008-2009 σε περίπου 2,8 δισ. ευρώ σήμερα, ενώ υπενθύμισε ότι η αυτοδιοίκηση υπέστη σωρευτικές απώλειες που αγγίζουν το 65% κατά την περίοδο των μνημονίων. Στο πλαίσιο αυτό, έθεσε ως ρεαλιστικό αλλά αναγκαίο στόχο την αύξηση των πόρων της αυτοδιοίκησης στα 4,5 δισ. ευρώ, έναντι των 8,2 δισ. ευρώ που προβλέπονται θεσμικά, αναδεικνύοντας την ανάγκη ουσιαστικής οικονομικής ενίσχυσης των δήμων.

Νέος Κώδικας Αυτοδιοίκησης

Αναφερόμενος στον υπό διαμόρφωση νέο Κώδικα Αυτοδιοίκησης, τον χαρακτήρισε ως ένα ουσιαστικό πρώτο βήμα προς μια συνολική διοικητική μεταρρύθμιση, επισημαίνοντας ταυτόχρονα την ανάγκη συστηματικής κωδικοποίησης περισσότερων από 1.000 διάσπαρτων νομοθετημάτων που διέπουν σήμερα τη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στον ρόλο των Γενικών Γραμματέων των δήμων, τους οποίους χαρακτήρισε ως «κομβικό πυλώνα για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της αυτοδιοίκησης», αναγνωρίζοντας παράλληλα τη συμβολή της Πανελλήνιας Ένωσης «Κλεισθένης» στην ενίσχυση της διοικητικής επάρκειας».