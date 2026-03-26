Συνεργασία Δήμου Ζαχάρως με το Πανεπιστήμιο Πατρών για την αντιμετώπιση των συνεπειών των πλημμυρών
Κλιμάκιο του Δήμου Ζαχάρως και του Πανεπιστημίου εξέτασαν περισσότερες από 15 περιοχές των Δημοτικών Ενοτήτων Ζαχάρως και Φιγαλείας, όπου έχουν καταγραφεί κατολισθήσεις πρανών.
- Το Pornhub στο στόχαστρο – Η ΕΕ προειδοποιεί τις πορνογραφικές πλατφόρμες για την πρόσβαση παιδιών
- Το ζεϊμπέκικο που χόρεψε νεαρός στο Σύνταγμα μετά την παρέλαση έγινε viral
- Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος που έφυγε το αεροπλανοφόρο «USS Gerald R. Ford» από τη Σούδα
- ΓΣΕΕ: Η περιορισμένη αύξηση του κατώτατου μισθού δεν αντισταθμίζει την υποχώρηση της πραγματικής αγοραστικής δύναμης
Ο Δήμος Ζαχάρως, στο πλαίσιο των ενεργειών για την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα του φετινού χειμώνα, προχώρησε σε αίτημα συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Πατρών και συγκεκριμένα με το Τμήμα Γεωλογίας.
Όπως αναφέρει σε σχετική του ανάρτηση ο Δήμος Ζαχάρως, «ανταποκρινόμενοι άμεσα στο αίτημα του Δήμου, οι Καθηγητές κ. Κωνσταντίνος Νικολακόπουλος και κ. Ιωάννης Κουκουβέλας, καθώς και η Δρ. Γεωλογίας και μεταδιδακτορική ερευνήτρια κα Αγγελική Κυρίου, επισκέφθηκαν την περιοχή και πραγματοποίησαν αυτοψίες τη Δευτέρα 23 Μαρτίου σε σημεία που έχουν πληγεί.
Κατά τη διάρκεια των αυτοψιών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με τη συνοδεία του Δημάρχου Ζαχάρως, αρμόδιων Αντιδημάρχων και στελεχών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, εξετάστηκαν περισσότερες από 15 περιοχές των Δημοτικών Ενοτήτων Ζαχάρως και Φιγαλείας, όπου έχουν καταγραφεί κατολισθήσεις πρανών, καθιζήσεις και άλλα γεωλογικά φαινόμενα, τα οποία έχουν προκαλέσει σημαντικές ζημιές σε υποδομές και δίκτυα».
- Ολυμπιακοί Αγώνες: Η ΔΟΕ απέκλεισε τις τρανς αθλήτριες από τις γυναικείες κατηγορίες
- Στήριξη στον θεσμό της αναδοχής από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
- Ανοίγουν μέτωπο στην Ερυθρά Θάλασσα οι Χούθι – «Είμαστε πλήρως έτοιμοι στρατιωτικά»
- Κομισιόν: «Πλαστές» 1 στις 3 εκπτώσεις την Black Friday και τη Cyber Monday
- Μάρκος Βαφειάδης: Η τρικλοποδιά
- Το Pornhub στο στόχαστρο – Η ΕΕ προειδοποιεί τις πορνογραφικές πλατφόρμες για την πρόσβαση παιδιών
- Ο Μπέκαμ θέλει να κάνει συμπαίκτη του… Μέσι τον Κασεμίρο
- Κακοκαιρία προ των πυλών: Οι τρεις ζώνες επικινδυνότητας της «Deborah» – Πότε θα κορυφωθεί το φαινόμενο
