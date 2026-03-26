Συνεργασία Δήμου Ζαχάρως με το Πανεπιστήμιο Πατρών για την αντιμετώπιση των συνεπειών των πλημμυρών

Ο Δήμος Ζαχάρως, στο πλαίσιο των ενεργειών για την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα του φετινού χειμώνα, προχώρησε σε αίτημα συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Πατρών και συγκεκριμένα με το Τμήμα Γεωλογίας.

Όπως αναφέρει σε σχετική του ανάρτηση ο Δήμος Ζαχάρως, «ανταποκρινόμενοι άμεσα στο αίτημα του Δήμου, οι Καθηγητές κ. Κωνσταντίνος Νικολακόπουλος και κ. Ιωάννης Κουκουβέλας, καθώς και η Δρ. Γεωλογίας και μεταδιδακτορική ερευνήτρια κα Αγγελική Κυρίου, επισκέφθηκαν την περιοχή και πραγματοποίησαν αυτοψίες τη Δευτέρα 23 Μαρτίου σε σημεία που έχουν πληγεί.



Κατά τη διάρκεια των αυτοψιών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με τη συνοδεία του Δημάρχου Ζαχάρως, αρμόδιων Αντιδημάρχων και στελεχών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, εξετάστηκαν περισσότερες από 15 περιοχές των Δημοτικών Ενοτήτων Ζαχάρως και Φιγαλείας, όπου έχουν καταγραφεί κατολισθήσεις πρανών, καθιζήσεις και άλλα γεωλογικά φαινόμενα, τα οποία έχουν προκαλέσει σημαντικές ζημιές σε υποδομές και δίκτυα».