Η ανθρώπινη ασπίδα του Δήμου Παπάγου-Χολαργού απέναντι στη μοναξιά

Σε μια εποχή όπου η μοναξιά και η κοινωνική απομόνωση απειλούν σιωπηλά όλο και περισσότερους ανθρώπους, οι Δήμοι αποδεικνύονται στην πράξη η πρώτη –και ίσως η σημαντικότερη– κοινωνική ασπίδα για κάθε ηλικιακή ομάδα. Από τα παιδιά μέχρι τους ηλικιωμένους, η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση είναι συχνά ο πιο άμεσος, ανθρώπινος και αποτελεσματικός κρίκος στήριξης, εκεί όπου το κράτος αποκτά πρόσωπο και φωνή.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού, που συνεχίζει να επενδύει όπως φαίνεται συστηματικά σε κοινωνικές πολιτικές με επίκεντρο τον άνθρωπο. Με αποδεδειγμένη ευαισθησία σε ζητήματα κοινωνικής συνοχής, η δημοτική αρχή έχει προχωρήσει τα τελευταία χρόνια στη δημιουργία και λειτουργία σύγχρονων δομών για την τρίτη ηλικία, προσφέροντας όχι μόνο φροντίδα αλλά και αξιοπρέπεια, συμμετοχή και ποιότητα ζωής.

Με μία νέα συνεργασία έρχεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο αυτή την κατεύθυνση. Μέσα από το πρόγραμμα «Φιλία σε κάθε Ηλικία», ο Δήμος απλώνει ένα δίκτυο προστασίας για τους πιο ευάλωτους συμπολίτες, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα: κανείς δεν πρέπει να μένει μόνος.

Όπως επισημαίνεται και στη σχετική ανάρτηση του Δημάρχου Ηλία Αποστολόπουλου, «στόχος της πρωτοβουλίας είναι η αντιμετώπιση της μοναξιάς και της κοινωνικής απομόνωσης, ιδιαίτερα σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας ή σε ευάλωτες ομάδες», ενώ παράλληλα «δημιουργείται ένα δίκτυο υποστήριξης που προσφέρει ανθρώπινη επαφή, συντροφιά και ευκαιρίες κοινωνικής συμμετοχής».

Το αίσθημα του ανήκειν

Οι δράσεις που ήδη υλοποιούνται δεν περιορίζονται σε θεωρητικές εξαγγελίες. Περιλαμβάνουν καθημερινές, ουσιαστικές παρεμβάσεις: κοινωνική υποστήριξη και συντροφιά, οργανωμένους περιπάτους, τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας, δράσεις κοινωνικοποίησης, αλλά και εκπαίδευση εθελοντών. Πρόκειται για πρωτοβουλίες που «χτίζουν» σχέσεις και επαναφέρουν το αίσθημα του ανήκειν σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται από τον Δήμαρχο και στην Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής, κα Γεωργία Παγώνη, για τη συμβολή της στη νέα αυτή προσπάθεια, με τον Δήμαρχο να τονίζει πως στόχος είναι «κανένας συμπολίτης μας να μην αισθάνεται μόνος».

Σε μια κοινωνία που αλλάζει ραγδαία, η ενίσχυση των Δήμων δεν αποτελεί απλώς διοικητική επιλογή, αλλά κοινωνική αναγκαιότητα. Γιατί εκεί, στη γειτονιά, στις μικρές καθημερινές παρεμβάσεις, κρίνεται τελικά αν ένας άνθρωπος θα νιώσει αόρατος ή αν θα βρει ένα χέρι να τον κρατήσει.

Και όπως δείχνει το παράδειγμα του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, όταν υπάρχει βούληση και ευαισθησία, η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να γίνει κάτι πολύ περισσότερο από ένας θεσμός: μπορεί να γίνει οικογένεια.