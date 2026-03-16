Συνάντηση του Δημάρχου Σαλαμίνας με τον Σχολάρχη της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής

Σημαντική συνάντηση πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Δημάρχου Σαλαμίνας και του Σχολάρχη της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής κ. Δημητρίου Ζώτου, σε ιδιαίτερα θερμό και εποικοδομητικό κλίμα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, σύμφωνα με την ενημέρωση του Δήμου Σαλαμίνας, έγινε εκτενής αναφορά στη λειτουργία και τη σπουδαία ιστορική διαδρομή της Σχολής, ενός από τους σημαντικότερους και ιστορικότερους εκπαιδευτικούς θεσμούς του Ελληνισμού. Η Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή, με ιστορία αιώνων, αποτελεί διαχρονικά φάρο γνώσης, παιδείας και πνευματικής καλλιέργειας, έχοντας συμβάλει καθοριστικά στη διατήρηση και τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας, της ορθόδοξης παράδοσης και της πολιτιστικής ταυτότητας του Ελληνισμού.

Στο πλαίσιο της συζήτησης αναδείχθηκε ο μοναδικός ρόλος της Σχολής στην υπηρεσία της ελληνικής παιδείας.

Διεύρυνση συνεργασίας

Παράλληλα εξετάστηκαν πιθανοί τρόποι ανάπτυξης συνεργασίας μεταξύ της Σχολής και του Δήμου Σαλαμίνας, με στόχο την ενίσχυση πρωτοβουλιών που σχετίζονται με την παιδεία, τον πολιτισμό και την ανάδειξη των ιστορικών και πνευματικών δεσμών του Ελληνισμού.

Ο Δήμαρχος Σαλαμίνας, από την πλευρά του, εξέφρασε τον βαθύ σεβασμό και την εκτίμησή του για το σπουδαίο έργο που επιτελεί η Σχολή, τονίζοντας ότι η διαχρονική της παρουσία αποτελεί πολύτιμο κεφάλαιο για τον Ελληνισμό.

Όπως υπογράμμισε χαρακτηριστικά, «η Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή δεν είναι απλώς ένα ιστορικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, αλλά ένας ζωντανός θεσμός που συνεχίζει να υπηρετεί με συνέπεια την ελληνική παιδεία και τις αξίες του Ελληνισμού».

Τόνισε ακόμη ότι αποτελεί ιερή υποχρέωση όλων μας να στηρίζουμε με κάθε δυνατό τρόπο το μοναδικό έργο που επιτελεί η Σχολή, ώστε να συνεχίσει να αποτελεί σημείο αναφοράς για την παιδεία, τον πολιτισμό και την ιστορική συνέχεια του Ελληνισμού.

Η συνάντηση επιβεβαίωσε τη σημασία της συνεργασίας και της διαρκούς επικοινωνίας με θεσμούς που υπηρετούν διαχρονικά την παιδεία και τον πολιτισμό, ενώ κοινή υπήρξε η βούληση για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών που θα ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τους δεσμούς με ιστορικά εκπαιδευτικά ιδρύματα του Ελληνισμού.