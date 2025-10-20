Κωνσταντινούπολη: Η Μεγάλη του Γένους Σχολή διαψεύδει αναφορές περί «παύσης λειτουργίας» της

Η Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή με ανακοίνωσή της διαψεύδει ως ανακριβή δημοσιεύματα, που εσφαλμένα κάνουν λόγο για κλείσιμο της σχολής στην Κωνσταντινούπολη. Επισημαίνει ότι ορισμένα μέσα ενημέρωσης επιλέγουν να παρουσιάζουν το θέμα της προσωρινής μεταστέγασής της «με υπερβολές ή ανακρίβειες, επιχειρώντας ενδεχομένως την εκμετάλλευση ενός καθαρά τεχνικού ζητήματος».

«Οποιαδήποτε αναφορά περί «λουκέτου», «εκκένωσης» ή «παύσης λειτουργίας» δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα» σημειώνεται στην ανακοίνωση της διεύθυνσης της Μεγάλης του Γένους Σχολής, η οποία «συνεχίζει απρόσκοπτα τη λειτουργία της, πιστή στην αποστολή και την ιστορική της κληρονομιά».

«Η Μεγάλη του Γένους Σχολή ουδέποτε επεδίωξε, ούτε επιτρέπει να χρησιμοποιείται το όνομά της για άλλους σκοπούς» υπογραμμίζεται, μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση.

Προσωρινή μετεγκατάσταση

Τον περασμένο μήνα ανακοινώθηκε ότι η Μεγάλη του Γένους Σχολή θα μετεγκατασταθεί προσωρινά, ώστε να γίνουν έργα για την ενίσχυση της στατικότητας του ιστορικού κτιρίου της. Το ιστορικό αυτό εκπαιδευτικό ίδρυμα έχει αδιάλειπτη προσφορά 571 ετών στην ελληνική Παιδεία. Το κτίριο του 19ου αιώνα στο οποίο στεγάζεται στο Φανάρι, πρέπει να γίνουν έργα ενίσχυσης της στατικότητάς του, έναντι ενός σεισμού που ενδεχομένως θα πλήξει την Κωνσταντινούπολη.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ακόμη ότι «η προσωρινή μεταστέγαση αποτελεί ένδειξη ευθύνης και σεβασμού προς τους μαθητές και τους λειτουργούς της και όχι διακοπή της εκπαιδευτικής διαδικασίας».

Στην ανακοίνωση σημειώνεται επίσης ότι «η μοναδική έγκυρη πηγή πληροφόρησης σχετικά με θέματα της Σχολής είναι η Διεύθυνση και η Σχολική Εφορεία. Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ενδέχεται να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα με αποτέλεσμα να πληγεί το κύρος και η ιστορική αποστολή του Ιδρύματος».

Το εντυπωσιακό κτίριο από κόκκινο τούβλο της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολή, που δεσπόζει πάνω από τον Κεράτιο Κόλπο, κατασκευάστηκε στη διετία 1881-1883 σε μία έκταση που παλαιότερα ανήκε στον Δημήτριο Καντεμίρ σε σχέδια του αρχιτέκτονα Κωνσταντίνου Δημάδη. Είναι το αρχαιότερο σε λειτουργία ελληνικό εκπαιδευτικό ίδρυμα. Ιδρύθηκε μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης, από τον Πατριάρχη Γεννάδιο Σχολάριο το 1454, ως συνέχεια της Οικουμενικής Πατριαρχικής Σχολής που ιδρύθηκε τον 4ο αιώνα από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο.