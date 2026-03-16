Από το οκτάγωνο* στα ομοσπονδιακά σήματα
Η συνεργασία UFC – FBI ανοίγει συζήτηση για την ασφάλεια, την πολιτική εικόνα και τη «σκληρή» κουλτούρα εξουσίας στις ΗΠΑ

Γιώργος Μαζιάς
Μια πρωτοβουλία εκπαίδευσης πρακτόρων του FBI από ειδικούς των μικτών πολεμικών τεχνών (MMA) και αθλητές της UFC δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμη πρόγραμμα επιμόρφωσης. Αντιθέτως, έρχεται να αναδείξει μια ευρύτερη πολιτικο-κοινωνική τάση στις Ηνωμένες Πολιτείες: την ενίσχυση της εικόνας της «σκληρής ασφάλειας» και τη στενότερη σύνδεση μεταξύ κράτους, θεάματος και κουλτούρας ισχύος.

Η ανακοίνωση για διήμερο σεμινάριο εκπαίδευσης πρακτόρων σε τεχνικές αυτοάμυνας και μάχης σώμα-με-σώμα παρουσιάστηκε ως μια ευκαιρία βελτίωσης των επιχειρησιακών δεξιοτήτων των ομοσπονδιακών δυνάμεων. Σε μια εποχή αυξανόμενων απειλών, από την τρομοκρατία έως τη βία στους δρόμους, οι υπηρεσίες ασφαλείας αναζητούν νέες μεθόδους ενίσχυσης της ετοιμότητάς τους. Ωστόσο, η επιλογή της UFC -ενός παγκόσμιου brand που συνδέεται με τη σωματική σύγκρουση και το θέαμα  προσδίδει στο εγχείρημα έναν ιδιαίτερο συμβολισμό.

Ασφάλεια ή πολιτικό μήνυμα;

Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται από πολλούς αναλυτές ως μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής πολιτικής επικοινωνίας. Στο επίκεντρο βρίσκεται η προσπάθεια ενίσχυσης της εικόνας αποφασιστικότητας απέναντι στο έγκλημα και την αβεβαιότητα. Η στήριξη της πολιτικής ηγεσίας σε τέτοιες δράσεις αντανακλά την επιθυμία να παρουσιαστεί το κράτος ως ισχυρό και έτοιμο να αντιμετωπίσει κάθε απειλή με δυναμικά μέσα.

Η σχέση της αμερικανικής πολιτικής σκηνής με τον κόσμο των combat sports δεν είναι νέα. Η δημοτικότητα της επαγγελματικής πάλης και των μικτών πολεμικών τεχνών, ιδιαίτερα σε κοινωνικά στρώματα που αισθάνονται ανασφάλεια για το μέλλον, έχει μετατραπεί σε εργαλείο πολιτικής ταύτισης. Το μήνυμα είναι σαφές: η ισχύς, η αντοχή και η επιθετική στάση θεωρούνται αρετές όχι μόνο στον αθλητισμό, αλλά και στη διακυβέρνηση.

Η στρατιωτικοποίηση της αστυνομίας στο προσκήνιο

Τα τελευταία χρόνια, η έννοια της «στρατιωτικοποίησης» των σωμάτων ασφαλείας έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις στις ΗΠΑ. Η χρήση βαρύτατου εξοπλισμού, η ανάπτυξη ειδικών μονάδων και η εκπαίδευση σε πολεμικές τεχνικές αποτελούν στοιχεία μιας τάσης που ενισχύθηκε μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου και κορυφώθηκε σε περιόδους κοινωνικών εντάσεων.

Η συνεργασία με οργανισμούς όπως η UFC εντάσσεται σε αυτή τη λογική, καθώς προβάλλει την ανάγκη για φυσική υπεροχή και επιχειρησιακή ετοιμότητα. Παράλληλα, όμως, εγείρει ερωτήματα για τα όρια μεταξύ αστυνόμευσης και στρατιωτικής δράσης, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο το κράτος επιλέγει να διαχειριστεί την κοινωνική ασφάλεια.

Δεν μπορεί να αγνοηθεί και η διάσταση του θεάματος. Η UFC αποτελεί μια από τις πιο εμπορικά επιτυχημένες αθλητικές διοργανώσεις παγκοσμίως, με εκατομμύρια θεατές και ισχυρή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η συνεργασία της με μια κορυφαία ομοσπονδιακή υπηρεσία δημιουργεί ένα ισχυρό επικοινωνιακό αφήγημα, στο οποίο η εικόνα της κρατικής ισχύος συνδέεται με τη λαϊκή κουλτούρα και την ψυχαγωγία.

Για ορισμένους, αυτή η σύνδεση αποτελεί μια μορφή «soft power», που συμβάλλει στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τις αρχές. Για άλλους, όμως, ενδέχεται να ενισχύει την αντίληψη ότι η πολιτική και η ασφάλεια μετατρέπονται σε επικοινωνιακό θέαμα, όπου η συμβολική ισχύς υπερισχύει της ουσίας.

Η συνεργασία UFC – FBI δεν είναι απλώς ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Αντανακλά βαθύτερες κοινωνικές ανησυχίες για την ασφάλεια, την ταυτότητα και τον ρόλο του κράτους σε έναν κόσμο γεμάτο αβεβαιότητα. Σε μια περίοδο γεωπολιτικών εντάσεων, εσωτερικών διαιρέσεων και αυξανόμενης δυσπιστίας προς τους θεσμούς, η εικόνα της ισχύος γίνεται κεντρικό στοιχείο της δημόσιας αφήγησης.

Το ερώτημα που παραμένει είναι αν τέτοιες πρωτοβουλίες συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ασφάλειας ή αν λειτουργούν κυρίως ως σύμβολα πολιτικής ισχύος και επικοινωνιακής στρατηγικής. Σε κάθε περίπτωση, το πέρασμα από το οκτάγωνο στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες δείχνει ότι τα όρια μεταξύ αθλητισμού, πολιτικής και κοινωνίας γίνονται ολοένα και πιο δυσδιάκριτα.

* Λέγεται «οκτάγωνο» γιατί ο χώρος όπου γίνονται οι αγώνες της MMA (μικτών πολεμικών τεχνών), κυρίως στη διοργάνωση UFC, έχει σχήμα οκταγώνου δηλαδή 8 πλευρές. Η UFC μάλιστα έχει κατοχυρώσει εμπορικά τον όρο “The Octagon”, γι’ αυτό και έχει γίνει συνώνυμο της διοργάνωσης.

Αγορές: Ιράν, πετρέλαιο και κεντρικές τράπεζες

Ενέργεια: Άνοιξε μια νέα εποχή ανασφάλειας για την παγκόσμια οικονομία

Το looksmaxxing πάει πόλεμο – Η επικίνδυνη τάση που έφτασε και στην Ελλάδα
Ιncel κουλτούρα 10.03.26

Tο looksmaxxing σημαίνει ότι θα κάνεις τα πάντα για να βελτιώσεις την εξωτερική σου εμφάνιση. Το Πεντάγωνο τουιτάρει ότι ο στρατός των ΗΠΑ κάνει lethalmaxxing, τερματίζει τη φονική ισχύ του.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Πόλεμος σαν videogame: Τα βίντεο του Λευκού Οίκου για το Ιράν και η «Επιχείρηση Αντιπερισπασμού αρχείων Έπσταϊν»
Βίντεο του Λευκού Οίκου με σκηνές από videogames, ταινίες δράσης και πραγματικά πλήγματα στο Ιράν προκαλούν αντιδράσεις, με επικριτές να μιλούν για «Επιχείρηση Αντιπερισπασμού Έπσταϊν»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Είναι ζωντανός, μένει στο Ισραήλ, αντικαταστάθηκε από σωσία: Τι συμβαίνει τελικά με τους Έπσταϊν και Μάξγουελ;
Τα «αρχεία Έπσταϊν» πυροδότησαν νέο κύμα θεωριών συνωμοσίας στα social media, από «ζωντανό» Έπσταϊν στο Ισραήλ μέχρι συνδέσεις με τη Μαντλίν ΜακΚάν και την Covid-19. Τι δείχνουν όμως τα στοιχεία;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Αλήθεια, δικαιοσύνη, Αμερική: Ο Λευκός Οίκος επιστρέφει με ακόμη ένα αμφιλεγόμενο βίντεο
Βίντεο του Λευκού Οίκου με σκηνές από Σούπερμαν, Marvel και γνωστές ταινίες του Χόλιγουντ προκαλεί συζητήσεις για κακόγουστη αισθητική και προπαγάνδα, την ώρα που μαίνονται οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή

Ευγενία Κοτρώτσιου
«Πώς μπορούμε ακόμη να μιλάμε για πόλεμο;»: Ο Ρομπέρτο Μπενίνι έγινε viral με το πιο σημαντικό μήνυμα των ημερών
«Όταν τα παιδιά παίζουν πόλεμο και ένα από αυτά χτυπήσει, ακόμη κι αν απλώς γρατζουνιστεί, σταματούν. Γιατί όμως, όταν σκοτώνεται ένα πραγματικό παιδί, δεν σταματούν;», λέει μεταξύ άλλων ο Ρομπέρτο Μπενίνι στο απόσπασμα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Όχι άλλο λούτρινο: O Παντς, το μωρό μακάκος που συγκίνησε το διαδίκτυο, έχει πλέον αληθινή αγκαλιά
Μια λούτρινη αγκαλιά έγινε το υποκατάστατο της μητρικής στοργής για τον Παντς, μέχρι που η κοινότητα επιτέλους τον αγκάλιασε. Αυτή είναι η καλή ιστορία της ημέρας

Λουκάς Καρνής
#SendBarron: Ιστοσελίδα καλεί τον Μπάρον Τραμπ σε επιστράτευση – Το Βιετνάμ, οι αναβολές και η άκανθα πτέρνας
Ο πολύ ψηλός για να πάει στο μέτωπο Μπάρον Τραμπ είναι στο μάτι του κυκλώνα με πολλούς να θυμούνται πως ο Ντόναλντ Τραμπ δεν πήγε ποτέ στον πόλεμο του Βιετνάμ. Γιατί;

Λουκάς Καρνής
Αξίζει το βραβείο Καλύτερου Φίλου: Η αντίδραση του Τζέσι Πλίμονς στη νίκη του Μάικλ Μπι Τζόρνταν στα SAG Awards έγινε viral
Ο Μάικλ Μπι Τζόρνταν έκανε την μεγάλη έκπληξη το βράδυ της Κυριακής στα SAG Awards, κερδίζοντας το βραβείο Α' Ανδρικού ρόλου, ωστόσο η αντίδραση του Τζέσι Πλίμονς ήταν όλα τα λεφτά.

Φροίξος Φυντανίδης
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Έλον Μασκ, Άντριου Τέιτ και ο κύριος Telegram επιμένουν Ντουμπάι – «Προτιμώ drones από φόρους»
Η Μέση Ανατολή φλέγεται αλλά το brand Ντουμπάι δεν μοιάζει να απειλείται -τουλάχιστον όχι ακόμη. Πάβελ Ντούροφ, Έλον Μασκ και Άντριου Τέιτ το επιβεβαιώνουν

Λουκάς Καρνής
Βραβεία Σεζάρ και θεωρίες περί σωσία: Τελικά πήγε ή όχι ο Τζιμ Κάρεϊ στην τελετή;
Η συγκινητική εμφάνιση του Τζιμ Κάρεϊ στα Σεζάρ μετατράπηκε σε διαδικτυακό θρίλερ, όταν ανάρτηση drag καλλιτέχνη πυροδότησε φήμες ότι στη σκηνή δεν βρισκόταν ο ίδιος, αλλά ένας «σωσίας» του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Punch: Πώς ένας επτά μηνών μακάκος έγινε παγκόσμιο φαινόμενο
Απορρίφθηκε από τη μητέρα του και δέχθηκε εκφοβισμό από τα άλλα μικρά, όμως ο επτά μηνών μακάκος Punch κατάφερε να γίνει παγκόσμιο φαινόμενο, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες εκατομμύρια προβολές και μια πρωτοφανή έκρηξη συμπαράστασης στα social media

Ευγενία Κοτρώτσιου
Τώρα ιδρώνει: Η φωτογραφία του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου μετά τη σύλληψή του έγινε «έργο τέχνης» στο Λούβρο
Ο διασυρμός του πρώην πρίγκιπα Άντριου για τις σχέσεις του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επστάιν δεν έχει τέλος, με ακτιβιστές να «εκθέτουν» τη φωτογραφία μετά τη σύλληψή του στο Λούβρο.

Φροίξος Φυντανίδης
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Ρεπόρτερ ήπιε αλκοόλ, άρχισε να λέει ασυναρτησίες, έγινε viral και ζήτησε συγγνώμη
Η Αυστραλή ρεπόρτερ Ντανίκα Μέισον, η οποία καλύπτει τους αγώνες για την εκπομπή Today του Channel Nine, φάνηκε να μπερδεύει τα λόγια της κατά τη διάρκεια μιας μετάδοσης που έγινε viral.

Ο χορός των Κουνγκ Φου ρομπότ: Πρέπει να φοβόμαστε τον στρατό των κινεζικών ανθρωποειδών;
Η εντυπωσιακή εμφάνιση ανθρωποειδών ρομπότ στο ετήσιο γκαλά της Κίνας προκάλεσε θαυμασμό, αλλά και έντονο προβληματισμό για το πόσο κοντά βρίσκεται η στιγμή που οι μηχανές θα κυριαρχήσουν στην παγκόσμια παραγωγή.

Λουκάς Καρνής
Πολιτικός στις ΗΠΑ «βλέπει» UFO κρυμμένο σε κοινή θέα και το διαδίκτυο ζει εποχές Men in Black
Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Έρικ Μπέρλισον «αποκάλυψε» ότι υπάρχει ένα UFO κρυμμένο σε κοινή θέα στη Γη, χωρίς να ανακαλύψει την τοποθεσία του και το διαδίκτυο πήρε φωτιά.

Φροίξος Φυντανίδης
Το Ιράν δεν είναι ακόμη έτοιμο να σταματήσει τον πόλεμο, λέει ο Τραμπ – Νέο κύμα ισραηλινών βομβαρδισμών στην Τεχεράνη
Χωρίς ενδείξεις αποκλιμάκωσης συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με τον Τραμπ να υποστηρίζει ότι η Τεχεράνη δεν είναι ακόμη έτοιμη να τον τερματίσει - Το Ισραήλ λέει ότι οι επιχειρήσεις του στο Ιράν θα διαρκέσουν τουλάχιστον τρεις εβδομάδες, ενώ ετοιμάζεται και για χερσαίες επιδρομές στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος ΙΣΤ’)
Θεμέλιο της ειρήνης που προτείνει ο Ισοκράτης στον «Περί Ειρήνης» λόγο του είναι η κατοχύρωση της αυτονομίας κάθε πόλης, καθώς και η απομάκρυνση οποιασδήποτε ξένης στρατιωτικής φρουράς

Fitness γεύματα στα εστιατόρια
Πώς έχουν αλλάξει οι κατάλογοι των καταστημάτων εστίασης, λόγω της αυξανόμενης ζήτησης για πιο μικρά και υγιεινά γεύματα

Πόσο μπορεί να κρατήσει ο πόλεμος στο Ιράν;
Αναλυτές εξετάζουν πέντε πιθανά σενάρια για το πώς θα εξελιχθεί ο πόλεμος, από μια εσωτερική κατάρρευση του καθεστώτος έως μια ευρύτερη περιφερειακή κλιμάκωση

Νατάσα Μπαστέα
Από τη Χεζμπολάχ μέχρι τους Χούθι – Ο πόλεμος στο Ιράν και τα όρια του «Άξονα της Αντίστασης»
Αποδυναμωμένοι, αλλά ενεργοί εν μέσω του πολέμου, οι περιφερειακοί «πληρεξούσιοι» του Ιράν κινούνται με διαφορετικές τακτικές και στρατηγικές επιβίωσης σε ένα κατακερματισμένο γεωπολιτικό πεδίο

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μέση Ανατολή: Κατάπαυση του πυρός ζητά ο πάπας Λέων – «Ας ξαναρχίσει ο διάλογος»
Κατάπαυση του πυρός ζητά ο πάπας Λέων

«Ας ξαναρχίσει ο διάλογος. Η βία δεν θα μπορέσει ποτέ να οδηγήσει στη δικαιοσύνη, στη σταθερότητα και στην ειρήνη ...», τονίζει ο πάπας Λέων, ζητώντας κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή.

Καζακστάν: Εγκρίθηκε σε δημοψήφισμα το νέο, αμφιλεγόμενο Σύνταγμα της χώρας
Το 86,7 ως το 88,6% των εκλογέων στο Καζακστάν ενέκρινε σε δημοψήφισμα την αναθεώρηση του νέου, αμφιλεγόμενου Συντάγματος της χώρας, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις εξόδου από τα εκλογικά τμήματα.

Ο Τραμπ ζητά βοήθεια από την Κίνα και πιέζει το ΝΑΤΟ να συμμετάσχει στο άνοιγμα του Ορμούζ
Ο Τραμπ «προειδοποιεί» τις χώρες του ΝΑΤΟ πως αν δεν απαντήσουν θετικά στην κλήση του για βοήθεια στο Ορμούζ, με πλοία, αεροπλάνα και στρατό, η Συμμαχία θα αντιμετωπίσει «ζοφερό μέλλον»

Γαλλία: Στον δεύτερο γύρο θα κριθεί η έκβαση των δημοτικών εκλογών στις μεγάλες πόλεις
Σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Γαλλίας θα αναμετρηθούν δύο ως και πέντε υποψήφιοι στον δεύτερο γύρο την ερχόμενη Κυριακή, στον οποίο θα κριθούν και τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών.

Ιράν: Δεν θα συμμετέχει η Γερμανία σε επιχείρηση στα Στενά του Ορμούζ, ξεκαθαρίζει ο Βάντεφουλ
«Δεν θα συμμετάσχουμε σε αυτήν τη σύγκρουση», δήλωσε ο Γιόχαν Βάντεφουλ για τον πόλεμο ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν, αποκλείοντας επίσης τη συμμετοχή της Γερμανίας σε επιχείρηση στα Στενά του Ορμούζ.

Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολούθησε δοκιμή εκτόξευσης πυραύλων υπερακριβείας με την κόρη του
Και εξαπέλυσε απειλές κατά όσων εχθρών (Νότια Κορέα και ΗΠΑ) βρίσκονται στην εμβέλεια των πυραύλων αυτών. Η Βόρεια Κορέα έχει δηλώσει ότι κάποια από τα συστήματα μπορούν να φέρουν πυρηνικές κεφαλές.

Κέρδισε τη μεγάλη «μάχη» η ταινία «Μια Μάχη Μετά την Άλλη» – Οι εκπλήξεις και οι καλύτερες στιγμές των φετινών Όσκαρ
Με τα βλέμματα στραμμένα στην «κόντρα» μεταξύ «Sinners» και «Μια μάχη μετά την άλλη» και τα «Frankenstein» και «KPop Demon Hunters» να κερδίζουν τις εντυπώσεις ολοκληρώθηκε η τελετή απονομής των φετινών Όσκαρ - Όλα όσα συνέβησαν και η νίκη της Ελληνοαμερικανής, Κασσάνδρα Κουλουκουντίς

Ο Τραμπ σχεδιάζει να ανακοινώσει σύσταση πολυεθνικής συμμαχίας για τη συνοδεία πλοίων στα Στενά του Ορμούζ
Δημοσίευμα της WSJ έρχεται έπειτα από τις αναρτήσεις του Τραμπ, που έλεγε ότι «πολλές χώρες, ειδικά όσες επηρεάζονται θα στείλουν πολεμικά πλοία, σε συνεργασία με τις ΗΠΑ, για να διατηρήσουν τα Στενά του Ορμούζ ανοιχτά και ασφαλή».

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

