Από το οκτάγωνο* στα ομοσπονδιακά σήματα

Μια πρωτοβουλία εκπαίδευσης πρακτόρων του FBI από ειδικούς των μικτών πολεμικών τεχνών (MMA) και αθλητές της UFC δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμη πρόγραμμα επιμόρφωσης. Αντιθέτως, έρχεται να αναδείξει μια ευρύτερη πολιτικο-κοινωνική τάση στις Ηνωμένες Πολιτείες: την ενίσχυση της εικόνας της «σκληρής ασφάλειας» και τη στενότερη σύνδεση μεταξύ κράτους, θεάματος και κουλτούρας ισχύος.

Η ανακοίνωση για διήμερο σεμινάριο εκπαίδευσης πρακτόρων σε τεχνικές αυτοάμυνας και μάχης σώμα-με-σώμα παρουσιάστηκε ως μια ευκαιρία βελτίωσης των επιχειρησιακών δεξιοτήτων των ομοσπονδιακών δυνάμεων. Σε μια εποχή αυξανόμενων απειλών, από την τρομοκρατία έως τη βία στους δρόμους, οι υπηρεσίες ασφαλείας αναζητούν νέες μεθόδους ενίσχυσης της ετοιμότητάς τους. Ωστόσο, η επιλογή της UFC -ενός παγκόσμιου brand που συνδέεται με τη σωματική σύγκρουση και το θέαμα προσδίδει στο εγχείρημα έναν ιδιαίτερο συμβολισμό.

Ασφάλεια ή πολιτικό μήνυμα;

Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται από πολλούς αναλυτές ως μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής πολιτικής επικοινωνίας. Στο επίκεντρο βρίσκεται η προσπάθεια ενίσχυσης της εικόνας αποφασιστικότητας απέναντι στο έγκλημα και την αβεβαιότητα. Η στήριξη της πολιτικής ηγεσίας σε τέτοιες δράσεις αντανακλά την επιθυμία να παρουσιαστεί το κράτος ως ισχυρό και έτοιμο να αντιμετωπίσει κάθε απειλή με δυναμικά μέσα.

Η σχέση της αμερικανικής πολιτικής σκηνής με τον κόσμο των combat sports δεν είναι νέα. Η δημοτικότητα της επαγγελματικής πάλης και των μικτών πολεμικών τεχνών, ιδιαίτερα σε κοινωνικά στρώματα που αισθάνονται ανασφάλεια για το μέλλον, έχει μετατραπεί σε εργαλείο πολιτικής ταύτισης. Το μήνυμα είναι σαφές: η ισχύς, η αντοχή και η επιθετική στάση θεωρούνται αρετές όχι μόνο στον αθλητισμό, αλλά και στη διακυβέρνηση.

Η στρατιωτικοποίηση της αστυνομίας στο προσκήνιο

Τα τελευταία χρόνια, η έννοια της «στρατιωτικοποίησης» των σωμάτων ασφαλείας έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις στις ΗΠΑ. Η χρήση βαρύτατου εξοπλισμού, η ανάπτυξη ειδικών μονάδων και η εκπαίδευση σε πολεμικές τεχνικές αποτελούν στοιχεία μιας τάσης που ενισχύθηκε μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου και κορυφώθηκε σε περιόδους κοινωνικών εντάσεων.

Η συνεργασία με οργανισμούς όπως η UFC εντάσσεται σε αυτή τη λογική, καθώς προβάλλει την ανάγκη για φυσική υπεροχή και επιχειρησιακή ετοιμότητα. Παράλληλα, όμως, εγείρει ερωτήματα για τα όρια μεταξύ αστυνόμευσης και στρατιωτικής δράσης, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο το κράτος επιλέγει να διαχειριστεί την κοινωνική ασφάλεια.

Δεν μπορεί να αγνοηθεί και η διάσταση του θεάματος. Η UFC αποτελεί μια από τις πιο εμπορικά επιτυχημένες αθλητικές διοργανώσεις παγκοσμίως, με εκατομμύρια θεατές και ισχυρή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η συνεργασία της με μια κορυφαία ομοσπονδιακή υπηρεσία δημιουργεί ένα ισχυρό επικοινωνιακό αφήγημα, στο οποίο η εικόνα της κρατικής ισχύος συνδέεται με τη λαϊκή κουλτούρα και την ψυχαγωγία.

Για ορισμένους, αυτή η σύνδεση αποτελεί μια μορφή «soft power», που συμβάλλει στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τις αρχές. Για άλλους, όμως, ενδέχεται να ενισχύει την αντίληψη ότι η πολιτική και η ασφάλεια μετατρέπονται σε επικοινωνιακό θέαμα, όπου η συμβολική ισχύς υπερισχύει της ουσίας.

Η συνεργασία UFC – FBI δεν είναι απλώς ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Αντανακλά βαθύτερες κοινωνικές ανησυχίες για την ασφάλεια, την ταυτότητα και τον ρόλο του κράτους σε έναν κόσμο γεμάτο αβεβαιότητα. Σε μια περίοδο γεωπολιτικών εντάσεων, εσωτερικών διαιρέσεων και αυξανόμενης δυσπιστίας προς τους θεσμούς, η εικόνα της ισχύος γίνεται κεντρικό στοιχείο της δημόσιας αφήγησης.

Το ερώτημα που παραμένει είναι αν τέτοιες πρωτοβουλίες συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ασφάλειας ή αν λειτουργούν κυρίως ως σύμβολα πολιτικής ισχύος και επικοινωνιακής στρατηγικής. Σε κάθε περίπτωση, το πέρασμα από το οκτάγωνο στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες δείχνει ότι τα όρια μεταξύ αθλητισμού, πολιτικής και κοινωνίας γίνονται ολοένα και πιο δυσδιάκριτα.

* Λέγεται «οκτάγωνο» γιατί ο χώρος όπου γίνονται οι αγώνες της MMA (μικτών πολεμικών τεχνών), κυρίως στη διοργάνωση UFC, έχει σχήμα οκταγώνου δηλαδή 8 πλευρές. Η UFC μάλιστα έχει κατοχυρώσει εμπορικά τον όρο “The Octagon”, γι’ αυτό και έχει γίνει συνώνυμο της διοργάνωσης.