Τρίτη 10 Μαρτίου 2026
Αρχεία Έπσταϊν: Καταγγελία για σεξουαλική επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ σε ανήλικη – Τι δείχνουν οι συνεντεύξεις του FBI
Έγγραφα από συνεντεύξεις του FBI στα αρχεία του Τζέφρι Έπσταϊν περιλαμβάνουν καταγγελία γυναίκας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ την κακοποίησε σεξουαλικά όταν ήταν 13-15 ετών. Ο Λευκός Οίκος απορρίπτει τις κατηγορίες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Μας γερνούν πριν την ώρα μας οι «δύσκολοι» άνθρωποι και η επιστήμη το επιβεβαιώνει

Νέα έγγραφα από τα αρχεία της υπόθεσης Τζέφρι Έπσταϊν έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Οι σημειώσεις από συνεντεύξεις του FBI περιλαμβάνουν καταγγελία γυναίκας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ της επιτέθηκε σεξουαλικά όταν ήταν ανήλικη, ενώ η δημοσιοποίηση των αρχείων έχει προκαλέσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση.

Οι συνεντεύξεις του FBI και η καταγγελία

Σύμφωνα με το PBS, τα έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν είναι γνωστά ως FBI 302, δηλαδή συνοπτικές αναφορές που συντάσσουν οι πράκτορες του FBI μετά από συνεντεύξεις με μάρτυρες ή καταγγέλλοντες.

Στις αναφορές αυτές περιλαμβάνονται τρεις συνεντεύξεις που έδωσε στο FBI μια γυναίκα, η οποία υποστηρίζει ότι ο καταδικασμένος μαστροπός και παιδοβιαστής Τζέφρι Έπσταϊν την σύστησε στον Ντόναλντ Τραμπ, τον πρόεδρο των ΗΠΑ, όταν ήταν μεταξύ 13 και 15 ετών, τη δεκαετία του 1980.

Η γυναίκα ανέφερε επίσης ότι είχε δύο ακόμη επαφές μαζί του. Ωστόσο, πριν δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για αυτές τις συναντήσεις, ζήτησε να αλλάξει θέμα στη συνέντευξη.

Κατά την τελευταία συνάντηση με τους πράκτορες, ρωτήθηκε αν θα ήθελε να μιλήσει πιο αναλυτικά για τις επαφές της με τον Τραμπ. Σύμφωνα με το PBS, η ίδια απάντησε ότι δεν ήταν σίγουρη ποιο θα ήταν το νόημα να δώσει περισσότερες πληροφορίες σε αυτό το στάδιο της ζωής της, καθώς υπήρχε μεγάλη πιθανότητα να μην μπορούσε να γίνει κάτι νομικά. Δεν είναι σαφές αν υπήρξε περαιτέρω διερεύνηση μετά από εκείνη τη συνέντευξη.

Η περιγραφή της φερόμενης επίθεσης

Σύμφωνα με το Politico, στις συνεντεύξεις αυτές η γυναίκα περιγράφει ένα περιστατικό κατά το οποίο, όπως υποστηρίζει, ο Τραμπ προσπάθησε να την αναγκάσει να κάνει στοματικό σεξ.

Όπως καταγράφεται στις σημειώσεις των πρακτόρων, η γυναίκα δήλωσε ότι όταν ήταν μεταξύ 13 και 15 ετών, ο Έπσταϊν την πήγε είτε στη Νέα Υόρκη είτε στο Νιου Τζέρσεϊ, σε ένα «πολύ ψηλό κτίριο με τεράστια δωμάτια», όπου τη σύστησε στον Τραμπ.

Η ίδια ανέφερε ότι ο Τραμπ «δεν του άρεσε που ήμουν αγοροκόριτσο», κάτι που στις σημειώσεις της συνέντευξης ερμηνεύεται ως tomboy.

Η γυναίκα είπε ότι στον χώρο βρίσκονταν και άλλα άτομα, αλλά δεν μπορούσε να θυμηθεί ποιοι ήταν. Σύμφωνα με την καταγραφή της συνέντευξης, ο Τραμπ ζήτησε από τους υπόλοιπους να φύγουν από το δωμάτιο και στη συνέχεια είπε κάτι «σαν: άφησέ με να σου δείξω πώς πρέπει να είναι τα μικρά κορίτσια».

Έπειτα, σύμφωνα με την ίδια αφήγηση, κατέβασε το φερμουάρ του και πίεσε το κεφάλι της προς τα γεννητικά του όργανα.

Η γυναίκα ανέφερε ότι τότε τον δάγκωσε, ενώ εκείνος –όπως υποστηρίζει– της τράβηξε τα μαλλιά και τη χτύπησε στο πλάι του κεφαλιού.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την καταγγελία, φώναξε: «Βγάλτε αυτή τη μικρή από εδώ».

Η γυναίκα είπε ότι εκείνη τη στιγμή μπήκαν ξανά στο δωμάτιο και άλλα άτομα. Οι σημειώσεις του FBI δεν περιλαμβάνουν πληροφορίες για το πώς ακριβώς τελείωσε το περιστατικό ή πώς η γυναίκα αποχώρησε από τον χώρο.

Γιατί τα έγγραφα δεν είχαν δημοσιοποιηθεί αρχικά

Σύμφωνα με το PBS, τα τρία αυτά έγγραφα αποτελούν μέρος ενός συνόλου τεσσάρων συνεντεύξεων.

Το τέταρτο έγγραφο είχε ήδη δοθεί στη δημοσιότητα στο πλαίσιο της πρώτης μεγάλης δημοσιοποίησης αρχείων στα τέλη Ιανουαρίου. Σε εκείνη τη συνέντευξη η γυναίκα μιλούσε κυρίως για τον Έπσταϊν και δεν έκανε καμία αναφορά στον Τραμπ.

Η απουσία των υπόλοιπων εγγράφων εντοπίστηκε από δημοσιογράφους, επειδή οι περιγραφές και των τεσσάρων συνεντεύξεων εμφανίζονταν σε έναν κατάλογο που είχε δοθεί στους δικηγόρους της συνεργάτιδας του Έπσταϊν, Γκισλέιν Μάξγουελ.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε ότι τα έγγραφα είχαν χαρακτηριστεί λανθασμένα ως διπλότυπα και για τον λόγο αυτό δεν είχαν δημοσιοποιηθεί αρχικά. Σύμφωνα με το PBS, οι πλήρεις εκδόσεις των εγγράφων, χωρίς λογοκρισίες, θα είναι διαθέσιμες για εξέταση από μέλη του Κογκρέσου.

Απειλητικά τηλεφωνήματα και πιθανή αστική αγωγή

Σύμφωνα με το Politico, σε μία από τις συνεντεύξεις η γυναίκα αποκάλυψε ότι είχε ήδη αρχίσει να συνεργάζεται με δικηγόρους με στόχο την κατάθεση αστικής αγωγής και ενημέρωσε τους πράκτορες ότι ήθελε να είναι ειλικρινής σε περίπτωση που υπήρχε πιθανή σύγκρουση συμφερόντων.

Η ίδια ανέφερε επίσης ότι η ίδια ή άτομα από το περιβάλλον της είχαν δεχτεί απειλητικά τηλεφωνήματα.

Σε μία περίπτωση, μήνυμα που προοριζόταν για εκείνη αφέθηκε στο τηλέφωνο ενός συναδέλφου της.

Η γυναίκα είπε στο FBI ότι πίστευε πως τα τηλεφωνήματα σχετίζονταν με τον Έπσταϊν και πρόσθεσε χαμηλόφωνα ότι αν δεν ήταν εκείνος, ίσως να ήταν «ο άλλος». Όταν οι πράκτορες τη ρώτησαν ποιον εννοούσε, εκείνη απάντησε ότι αναφερόταν στον Τραμπ.

Η αντίδραση του Λευκού Οίκου

Ο Τραμπ έχει αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή σε παράνομες δραστηριότητες που σχετίζονται με τον Έπσταϊν και δεν έχει κατηγορηθεί για κάποιο έγκλημα σε σχέση με τις συγκεκριμένες καταγγελίες.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ χαρακτήρισε τις κατηγορίες «εντελώς αβάσιμες» και υποστήριξε ότι προέρχονται από μια «βαθιά προβληματική γυναίκα με εκτεταμένο ποινικό παρελθόν», σύμφωνα με το Politico.

Η ίδια πρόσθεσε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν γνώριζε για τις καταγγελίες επί τέσσερα χρόνια χωρίς να προχωρήσει σε ενέργειες, κάτι που –όπως είπε– αποδεικνύει ότι «ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν έκανε τίποτα παράνομο».

Πολιτική αντιπαράθεση για τα αρχεία Έπσταϊν

Η δημοσιοποίηση των εγγράφων έχει προκαλέσει πολιτική αντιπαράθεση στην Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με το Politico, Δημοκρατικοί βουλευτές εξετάζουν αν το Υπουργείο Δικαιοσύνης απέκρυψε σκόπιμα τις συνεντεύξεις του FBI που περιλαμβάνουν τις καταγγελίες.

Ο βουλευτής Ρόμπερτ Γκαρσία δήλωσε ότι η επιτροπή Oversight and Government Reform της Βουλής διερευνά αν τα έγγραφα παρακρατήθηκαν παράνομα.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απάντησε μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι κανένα έγγραφο δεν έχει διαγραφεί και ότι ορισμένα αρχεία αφαιρούνται προσωρινά μόνο για να γίνουν διορθώσεις που αφορούν προσωπικά δεδομένα ή στοιχεία που θα μπορούσαν να ταυτοποιήσουν θύματα.


Ελλείψεις στα αρχεία

Σύμφωνα με το PBS, δημοσιογράφοι που παρακολουθούν την υπόθεση επισημαίνουν ότι εξακολουθούν να λείπουν δεκάδες σελίδες από το αρχείο.

Ο ανεξάρτητος δημοσιογράφος Ρότζερ Σόλενμπεργκερ, που παρακολουθεί στενά την υπόθεση, υποστηρίζει ότι τουλάχιστον 37 σελίδες δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι αρχικές σημειώσεις που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των αναφορών, καθώς και εσωτερική αλληλογραφία που θα μπορούσε να δείχνει πώς χειρίστηκαν οι αρχές την υπόθεση της γυναίκας.

Προηγούμενες καταγγελίες εναντίον του Τραμπ

Ο Τραμπ έχει αντιμετωπίσει και στο παρελθόν κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση.

Σύμφωνα με το Politico, το 2023 ομοσπονδιακό δικαστήριο έκρινε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ διέπραξε σεξουαλική κακοποίηση και δυσφήμιση εις βάρος της συγγραφέα Ε. Τζιν Κάρολ, μετά από καταγγελία ότι τη βίασε σε πολυκατάστημα του Μανχάταν τη δεκαετία του 1990 και στη συνέχεια αρνήθηκε δημόσια την καταγγελία της, αποκαλώντας την ψευδή.

Ο Τραμπ έχει ζητήσει από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ να ανατρέψει την αποζημίωση των 5 εκατομμυρίων δολαρίων που επιδίκασε το δικαστήριο, σύμφωνα με το ίδιο μέσο.

Το 2024, δεύτερο δικαστήριο επιδίκασε στην Κάρολ επιπλέον 83,3 εκατομμύρια δολάρια, κρίνοντας ότι τη δυσφήμισε ξανά με μεταγενέστερες δηλώσεις του.

Business
Μέση Ανατολή: Ανατιμήσεις και ανατροπές στα budget των επιχειρήσεων – Ακριβότερα τρόφιμα και ενέργεια πιέζουν την αγορά

Μέση Ανατολή: Ανατιμήσεις και ανατροπές στα budget των επιχειρήσεων – Ακριβότερα τρόφιμα και ενέργεια πιέζουν την αγορά

Κόσμος
Ιράν: Αναφορές για ισραηλινούς βομβαρδισμούς σε πυρηνικά εργαστήρια στην Τεχεράνη – Ισραηλινό σφυροκόπημα και στον Λίβανο

Ιράν: Αναφορές για ισραηλινούς βομβαρδισμούς σε πυρηνικά εργαστήρια στην Τεχεράνη – Ισραηλινό σφυροκόπημα και στον Λίβανο

inWellness
inTown
Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium
inTickets 10.03.26

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Σύνταξη
Ένοπλη επίθεση στο σπίτι της Rihanna στο Μπέβερλι Χιλς: 35χρονη άνοιξε πυρ με όπλο τύπου AR-15
Ένοπλη επίθεση στο σπίτι της Rihanna στο Μπέβερλι Χιλς: 35χρονη άνοιξε πυρ με όπλο τύπου AR-15

Συναγερμός σήμανε στο Μπέβερλι Χιλς όταν μια 35χρονη γυναίκα φέρεται να πυροβόλησε προς την κατοικία της Rihanna με όπλο τύπου AR-15. Η τραγουδίστρια, ο A$AP Rocky και τα παιδιά τους βρίσκονταν μέσα στο σπίτι αλλά δεν τραυματίστηκαν. Η ύποπτη συνελήφθη λίγο αργότερα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Κόρεϊ Φέλντμαν δεν προσκλήθηκε για να συμμετάσχει στο αφιέρωμα του Ρομπ Ράινερ στα Όσκαρ
Ο Κόρεϊ Φέλντμαν δεν προσκλήθηκε για να συμμετάσχει στο αφιέρωμα του Ρομπ Ράινερ στα Όσκαρ

Πρωταγωνιστές από τις ταινίες του Ρομπ Ράινερ θα ξανασυναντηθούν κατά τη διάρκεια του τμήματος «In Memoriam» των Όσκαρ - Ωστόσο, ο Κόρεϊ Φέλντμαν δεν συμπεριλαμβάνεται.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Δεν θα πάψω ποτέ να σε αγαπάω»: Το συγκινητικό βίντεο της 9χρονης κόρης του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ
«Δεν θα πάψω ποτέ να σε αγαπάω»: Το συγκινητικό βίντεο της 9χρονης κόρης του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ

Περίπου έναν μήνα μετά τον θάνατο του γνωστού ηθοποιού Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ, η 9χρονη κόρη του Εμίλια έφτιαξε ένα συγκινητικό βίντεο για τον πατέρα της.

Διαζύγιο κορυφής: To Netflix «τελειώνει» τη Μέγκαν Μαρκλ – Κόβει το ρευστό, αποεπενδύει από τη μπράντα As Ever
Διαζύγιο κορυφής: To Netflix «τελειώνει» τη Μέγκαν Μαρκλ – Κόβει το ρευστό, αποεπενδύει από τη μπράντα As Ever

Έντεκα μήνες μετά το πολυσυζητημένο λανσάρισμα του lifestyle brand As Ever της Μέγκαν Μαρκλ, το Netflix ανακοίνωσε την απόφασή του να αποσύρει την επένδυση του στο φιλόδοξο εγχείρημα

Λαϊκά δικαστήρια για τον Τιμοτέ Σαλαμέ: Και η Doja Cat στέκεται πλάι στους καλλιτέχνες της όπερας και του μπαλέτου
Λαϊκά δικαστήρια για τον Τιμοτέ Σαλαμέ: Και η Doja Cat στέκεται πλάι στους καλλιτέχνες της όπερας και του μπαλέτου

Η Doja Cat αντέδρασε δημόσια στις δηλώσεις του Τιμοτέ Σαλαμέ ότι «κανείς δεν ενδιαφέρεται πια» για την όπερα και το μπαλέτο, υπερασπιζόμενη την αξία και τη μακρά ιστορία των δύο μορφών τέχνης μέσα από ένα βίντεο στο TikTok

Αρραβώνας στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για το «ομορφότερο κορίτσι στον κόσμο» – Η Ελλάδα, το δαχτυλίδι, ο όρκος της Γαλλίδας καλλονής
Αρραβώνας στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για το «ομορφότερο κορίτσι στον κόσμο» – Η Ελλάδα, το δαχτυλίδι, ο όρκος της Γαλλίδας καλλονής

Η Τιλάν Μπλοντό, το μοντέλο που κατέκτησε τον τίτλο του «ομορφότερου κοριτσιού στον κόσμο» σε ηλικία μόλις έξι ετών, επιβεβαίωσε τον αρραβώνα της με τον Γάλλο DJ Μπεν Ατάλ και τη πρόταση κάτω από τον αττικό ουρανό

Ποιος θα είναι ο Βόλντεμορτ στη νέα τηλεοπτική σειρά «Χάρι Πότερ» – Ο Πολ Μπέτανι, ο Κίλιαν Μέρφι ή κανείς τους;
Ποιος θα είναι ο Βόλντεμορτ στη νέα τηλεοπτική σειρά «Χάρι Πότερ» – Ο Πολ Μπέτανι, ο Κίλιαν Μέρφι ή κανείς τους;

Η HBO δεν έχει ακόμη ανακοινώσει ποιος ηθοποιός θα αναλάβει τον ρόλο του Βόλντεμορτ στη νέα σειρά «Χάρι Πότερ» οπότε το διαδίκτυο έχει αρχίσει να μαντεύει.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σκάνδαλο Έπσταϊν: Τα σημαντικότερα γνωστά ονόματα που αναφέρονται στα αρχεία μέχρι στιγμής και ποια η σχέση τους
Σκάνδαλο Έπσταϊν: Τα σημαντικότερα γνωστά ονόματα που αναφέρονται στα αρχεία μέχρι στιγμής και ποια η σχέση τους

Τα λεγόμενα «αρχεία Έπσταϊν» αποκαλύπτουν επαφές και αλληλογραφία του με γνωστούς ακαδημαϊκούς και πανεπιστημιακούς αξιωματούχους, προκαλώντας παραιτήσεις, έρευνες και έντονες αντιδράσεις σε πανεπιστήμια και ιδρύματα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Πυροβολισμοί στο σπίτι της Rihanna στο Μπέβερλι Χιλς – Τουλάχιστον μια σφαίρα διαπέρασε τοίχο
Πυροβολισμοί στο σπίτι της Rihanna στο Μπέβερλι Χιλς – Τουλάχιστον μια σφαίρα διαπέρασε τοίχο

Συναγερμός σήμανε στο Μπέβερλι Χιλς όταν μια γυναίκα φέρεται να πυροβόλησε προς την κατοικία της Rihanna, με τουλάχιστον μία σφαίρα να περνά μέσα από τοίχο του σπιτιού

Η στρατηγική του Έπσταϊν για να κάνει πελάτη του τον δισεκατομμυριούχο Μορτ Ζούκερμαν
Η στρατηγική του Έπσταϊν για να κάνει πελάτη του τον δισεκατομμυριούχο Μορτ Ζούκερμαν

Τα αρχεία του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης αποκαλύπτουν πώς ο Τζέφρι Έπσταϊν επιχείρησε επί χρόνια να αναλάβει τη διαχείριση της περιουσίας του δισεκατομμυριούχου Μορτ Ζούκερμαν, πιέζοντας τον ίδιο και το περιβάλλον του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Μπεν Στίλερ ζητά από τον Λευκό Οίκο να αφαιρέσει το «Tropic Thunder» από βίντεο για τον αιματηρό πόλεμο στο Ιράν
Ο Μπεν Στίλερ ζητά από τον Λευκό Οίκο να αφαιρέσει το «Tropic Thunder» από βίντεο για τον αιματηρό πόλεμο στο Ιράν

«Δεν έχουμε κανένα ενδιαφέρον να συμμετέχουμε στην προπαγανδιστική σας μηχανή. Ο πόλεμος δεν είναι ταινία», έγραψε σε πρόσφατη ανάρτησή του ο Μπεν Στίλερ, με αφορμή το βίντεο που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος για τον πόλεμο στο Ιράν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Άγγελος Παπαδημητρίου για Μαρινέλλα: «Δυστυχώς, έχω νέα της. Είναι μεταξύ ουρανού και γης»
Άγγελος Παπαδημητρίου για Μαρινέλλα: «Δυστυχώς, έχω νέα της. Είναι μεταξύ ουρανού και γης»

Ο Άγγελος Παπαδημητρίου αναφέρθηκε στη σχέση του με την Μαρινέλα και μίλησε για την κατάσταση της υγείας της. «Η γνωριμία μου με τη Μαρινέλλα αναβάθμισε τη ζωή μου» είχε δηλώσει ο αγαπητός καλλιτέχνης παλιότερα.

Η Τζένιφερ Λόπεζ αποφάσισε να μη σταματήσει ποτέ να «χορεύει» εν μέσω χάους – Δηλαδή, να παλεύει να ζήσει
Η Τζένιφερ Λόπεζ αποφάσισε να μη σταματήσει ποτέ να «χορεύει» εν μέσω χάους – Δηλαδή, να παλεύει να ζήσει

Kάποτε, η Τζένιφερ Λόπεζ έλαβε μια συμβουλή από μια από τις μέντορές της, τη συγγραφέα Λουίζ Χέι, την οποία εξακολουθεί να ακολουθεί μέχρι σήμερα. Ποια ήταν αυτή; Να χορεύει πάντοτε.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
O Γκάρι Μάρσαλ «άλλαξε ριζικά» τη ζωή της Ντέμι Μουρ με μια συμβουλή που της έδωσε όταν εκείνη ήταν 14 ετών
O Γκάρι Μάρσαλ «άλλαξε ριζικά» τη ζωή της Ντέμι Μουρ με μια συμβουλή που της έδωσε όταν εκείνη ήταν 14 ετών

Ακόμη και αν δεν δέχεστε συμβουλές από κανέναν για τη ζωή σας, μπορείτε να έχετε τα αυτιά σας ανοιχτά, όπως ακριβώς έκανε η Ντέμι Μουρ όταν ήταν έφηβη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 10 Μαρτίου
Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 10 Μαρτίου

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 10 Μαρτίου; Δείτε το εορτολόγιο της ημέρας, ποιοι άγιοι τιμώνται από την Ορθόδοξη Εκκλησία και αν υπάρχει κάποιο όνομα που γιορτάζει σήμερα.

Μαρίνα Κουτσούμπα
The Expla-in Project: Από τη μόλυνση του κινητού με Predator στη δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές – Πώς νιώθει η Άρτεμις Σίφορντ
Από τη μόλυνση του κινητού με Predator στη δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές - Πώς νιώθει η Άρτεμις Σίφορντ

Σημαντικό βήμα προς τη λογοδοσία θεωρεί την πρωτόδικη καταδίκη των τεσσάρων ιδιωτών στη δίκη για τις υποκλοπές, η Άρτεμις Σίφορντ, θύμα διπλής παρακολούθησης -από την ΕΥΠ και το Predator. Μιλώντας στο in εξηγεί πώς παγιδεύτηκε και ποια θα είναι η δικαίωση. «Πρέπει να διερευνηθεί πλήρως η αλυσίδα ευθυνών: ποιος αποφάσισε, ποιος διευκόλυνε και ποιος γνώριζε», αναφέρει.

Πάνος Τσίκαλας
Στενά του Ορμούζ: Γιατί είναι τόσο δύσκολο το πέρασμα να «ανοίξει» με στρατιωτικά μέσα
Γιατί είναι τόσο δύσκολο το πέρασμα στα Στενά του Ορμούζ να «ανοίξει» με στρατιωτικά μέσα

Το πέρασμα στα Στενά του Ορμούζ αποδεικνύεται το ισχυρότερο όπλο του Ιράν - Γιατί είναι δύσκολο να «ξεμπλοκάρει» με στρατιωτικά μέσα των ΗΠΑ και των συμμάχων τους

Θεσσαλονίκη: Θλίψη για τον θάνατο της εκπαιδευτικού – Οι αναφορές για bullying, τι λέει ο σύντροφός της
Θεσσαλονίκη: Θλίψη για τον θάνατο της εκπαιδευτικού – Οι αναφορές για bullying, τι λέει ο σύντροφός της

Η οικογένεια της 57χρονης εκπαιδευτικού στη Θεσσαλονίκη εξέφρασε την πρόθεση να κινηθεί νομικά για να αναζητηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες - Τι λέει ο Σύλλογος Γονέων του σχολείου

Ένοπλη επίθεση στο σπίτι της Rihanna στο Μπέβερλι Χιλς: 35χρονη άνοιξε πυρ με όπλο τύπου AR-15
Ένοπλη επίθεση στο σπίτι της Rihanna στο Μπέβερλι Χιλς: 35χρονη άνοιξε πυρ με όπλο τύπου AR-15

Συναγερμός σήμανε στο Μπέβερλι Χιλς όταν μια 35χρονη γυναίκα φέρεται να πυροβόλησε προς την κατοικία της Rihanna με όπλο τύπου AR-15. Η τραγουδίστρια, ο A$AP Rocky και τα παιδιά τους βρίσκονταν μέσα στο σπίτι αλλά δεν τραυματίστηκαν. Η ύποπτη συνελήφθη λίγο αργότερα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο κίνδυνος από την τεχνητή νοημοσύνη είναι πλέον πραγματικός
Ο κίνδυνος από την τεχνητή νοημοσύνη είναι πλέον πραγματικός

Οι ειδικοί προειδοποιούν για κάτι σαν «Τσερνόμπιλ» από την τεχνητή νοημοσύνη. Η διαμάχη κυβέρνησης Τραμπ και Anthropic είναι η δοκιμασία που θα κρίνει ποιος θα ελέγξει την ισχυρή τεχνολογία στο μέλλον.

Αρχοντία Κάτσουρα
Από το Ιράν, έως τον Λίβανο και τον Κόλπο – Η Μέση Ανατολή και η διττή στρατηγική του χάους
Από το Ιράν, έως τον Λίβανο και τον Κόλπο – Η Μέση Ανατολή και η διττή στρατηγική του χάους

Η διαδοχή Χαμενεΐ στο Ιράν, η ασάφεια της Ουάσιγκτον και οι γεωπολιτικοί υπολογισμοί Νετανιάχου στην υπό ριζική αναδιαμόρφωση Μέση Ανατολή και πέραν αυτής

Μαργαρίτα Βεργολιά
Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium
Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Ποιες αμερικανικές και ισραηλινές στρατιωτικές εταιρείες πλουτίζουν από τον πόλεμο με το Ιράν;
Ποιες αμερικανικές και ισραηλινές στρατιωτικές εταιρείες πλουτίζουν από τον πόλεμο με το Ιράν;

Οι μετοχές των εταιρειών άμυνας φτάνουν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα μετά τον πόλεμο στο Ιράν, λόγω της ανάγκης για παραγωγή οπλικών συστημάτων αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

