Αρχεία Έπσταϊν: Καταγγελία για σεξουαλική επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ σε ανήλικη – Τι δείχνουν οι συνεντεύξεις του FBI

Νέα έγγραφα από τα αρχεία της υπόθεσης Τζέφρι Έπσταϊν έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Οι σημειώσεις από συνεντεύξεις του FBI περιλαμβάνουν καταγγελία γυναίκας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ της επιτέθηκε σεξουαλικά όταν ήταν ανήλικη, ενώ η δημοσιοποίηση των αρχείων έχει προκαλέσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση.

Οι συνεντεύξεις του FBI και η καταγγελία

Σύμφωνα με το PBS, τα έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν είναι γνωστά ως FBI 302, δηλαδή συνοπτικές αναφορές που συντάσσουν οι πράκτορες του FBI μετά από συνεντεύξεις με μάρτυρες ή καταγγέλλοντες.

Στις αναφορές αυτές περιλαμβάνονται τρεις συνεντεύξεις που έδωσε στο FBI μια γυναίκα, η οποία υποστηρίζει ότι ο καταδικασμένος μαστροπός και παιδοβιαστής Τζέφρι Έπσταϊν την σύστησε στον Ντόναλντ Τραμπ, τον πρόεδρο των ΗΠΑ, όταν ήταν μεταξύ 13 και 15 ετών, τη δεκαετία του 1980.

Η γυναίκα ανέφερε επίσης ότι είχε δύο ακόμη επαφές μαζί του. Ωστόσο, πριν δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για αυτές τις συναντήσεις, ζήτησε να αλλάξει θέμα στη συνέντευξη.

Κατά την τελευταία συνάντηση με τους πράκτορες, ρωτήθηκε αν θα ήθελε να μιλήσει πιο αναλυτικά για τις επαφές της με τον Τραμπ. Σύμφωνα με το PBS, η ίδια απάντησε ότι δεν ήταν σίγουρη ποιο θα ήταν το νόημα να δώσει περισσότερες πληροφορίες σε αυτό το στάδιο της ζωής της, καθώς υπήρχε μεγάλη πιθανότητα να μην μπορούσε να γίνει κάτι νομικά. Δεν είναι σαφές αν υπήρξε περαιτέρω διερεύνηση μετά από εκείνη τη συνέντευξη.

Η περιγραφή της φερόμενης επίθεσης

Σύμφωνα με το Politico, στις συνεντεύξεις αυτές η γυναίκα περιγράφει ένα περιστατικό κατά το οποίο, όπως υποστηρίζει, ο Τραμπ προσπάθησε να την αναγκάσει να κάνει στοματικό σεξ.

Όπως καταγράφεται στις σημειώσεις των πρακτόρων, η γυναίκα δήλωσε ότι όταν ήταν μεταξύ 13 και 15 ετών, ο Έπσταϊν την πήγε είτε στη Νέα Υόρκη είτε στο Νιου Τζέρσεϊ, σε ένα «πολύ ψηλό κτίριο με τεράστια δωμάτια», όπου τη σύστησε στον Τραμπ.

Η ίδια ανέφερε ότι ο Τραμπ «δεν του άρεσε που ήμουν αγοροκόριτσο», κάτι που στις σημειώσεις της συνέντευξης ερμηνεύεται ως tomboy.

Η γυναίκα είπε ότι στον χώρο βρίσκονταν και άλλα άτομα, αλλά δεν μπορούσε να θυμηθεί ποιοι ήταν. Σύμφωνα με την καταγραφή της συνέντευξης, ο Τραμπ ζήτησε από τους υπόλοιπους να φύγουν από το δωμάτιο και στη συνέχεια είπε κάτι «σαν: άφησέ με να σου δείξω πώς πρέπει να είναι τα μικρά κορίτσια».

Έπειτα, σύμφωνα με την ίδια αφήγηση, κατέβασε το φερμουάρ του και πίεσε το κεφάλι της προς τα γεννητικά του όργανα.

Η γυναίκα ανέφερε ότι τότε τον δάγκωσε, ενώ εκείνος –όπως υποστηρίζει– της τράβηξε τα μαλλιά και τη χτύπησε στο πλάι του κεφαλιού.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την καταγγελία, φώναξε: «Βγάλτε αυτή τη μικρή από εδώ».

Η γυναίκα είπε ότι εκείνη τη στιγμή μπήκαν ξανά στο δωμάτιο και άλλα άτομα. Οι σημειώσεις του FBI δεν περιλαμβάνουν πληροφορίες για το πώς ακριβώς τελείωσε το περιστατικό ή πώς η γυναίκα αποχώρησε από τον χώρο.

Γιατί τα έγγραφα δεν είχαν δημοσιοποιηθεί αρχικά

Σύμφωνα με το PBS, τα τρία αυτά έγγραφα αποτελούν μέρος ενός συνόλου τεσσάρων συνεντεύξεων.

Το τέταρτο έγγραφο είχε ήδη δοθεί στη δημοσιότητα στο πλαίσιο της πρώτης μεγάλης δημοσιοποίησης αρχείων στα τέλη Ιανουαρίου. Σε εκείνη τη συνέντευξη η γυναίκα μιλούσε κυρίως για τον Έπσταϊν και δεν έκανε καμία αναφορά στον Τραμπ.

Η απουσία των υπόλοιπων εγγράφων εντοπίστηκε από δημοσιογράφους, επειδή οι περιγραφές και των τεσσάρων συνεντεύξεων εμφανίζονταν σε έναν κατάλογο που είχε δοθεί στους δικηγόρους της συνεργάτιδας του Έπσταϊν, Γκισλέιν Μάξγουελ.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε ότι τα έγγραφα είχαν χαρακτηριστεί λανθασμένα ως διπλότυπα και για τον λόγο αυτό δεν είχαν δημοσιοποιηθεί αρχικά. Σύμφωνα με το PBS, οι πλήρεις εκδόσεις των εγγράφων, χωρίς λογοκρισίες, θα είναι διαθέσιμες για εξέταση από μέλη του Κογκρέσου.

Απειλητικά τηλεφωνήματα και πιθανή αστική αγωγή

Σύμφωνα με το Politico, σε μία από τις συνεντεύξεις η γυναίκα αποκάλυψε ότι είχε ήδη αρχίσει να συνεργάζεται με δικηγόρους με στόχο την κατάθεση αστικής αγωγής και ενημέρωσε τους πράκτορες ότι ήθελε να είναι ειλικρινής σε περίπτωση που υπήρχε πιθανή σύγκρουση συμφερόντων.

Η ίδια ανέφερε επίσης ότι η ίδια ή άτομα από το περιβάλλον της είχαν δεχτεί απειλητικά τηλεφωνήματα.

Σε μία περίπτωση, μήνυμα που προοριζόταν για εκείνη αφέθηκε στο τηλέφωνο ενός συναδέλφου της.

Η γυναίκα είπε στο FBI ότι πίστευε πως τα τηλεφωνήματα σχετίζονταν με τον Έπσταϊν και πρόσθεσε χαμηλόφωνα ότι αν δεν ήταν εκείνος, ίσως να ήταν «ο άλλος». Όταν οι πράκτορες τη ρώτησαν ποιον εννοούσε, εκείνη απάντησε ότι αναφερόταν στον Τραμπ.

Η αντίδραση του Λευκού Οίκου

Ο Τραμπ έχει αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή σε παράνομες δραστηριότητες που σχετίζονται με τον Έπσταϊν και δεν έχει κατηγορηθεί για κάποιο έγκλημα σε σχέση με τις συγκεκριμένες καταγγελίες.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ χαρακτήρισε τις κατηγορίες «εντελώς αβάσιμες» και υποστήριξε ότι προέρχονται από μια «βαθιά προβληματική γυναίκα με εκτεταμένο ποινικό παρελθόν», σύμφωνα με το Politico.

Η ίδια πρόσθεσε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν γνώριζε για τις καταγγελίες επί τέσσερα χρόνια χωρίς να προχωρήσει σε ενέργειες, κάτι που –όπως είπε– αποδεικνύει ότι «ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν έκανε τίποτα παράνομο».

Πολιτική αντιπαράθεση για τα αρχεία Έπσταϊν

Η δημοσιοποίηση των εγγράφων έχει προκαλέσει πολιτική αντιπαράθεση στην Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με το Politico, Δημοκρατικοί βουλευτές εξετάζουν αν το Υπουργείο Δικαιοσύνης απέκρυψε σκόπιμα τις συνεντεύξεις του FBI που περιλαμβάνουν τις καταγγελίες.

Ο βουλευτής Ρόμπερτ Γκαρσία δήλωσε ότι η επιτροπή Oversight and Government Reform της Βουλής διερευνά αν τα έγγραφα παρακρατήθηκαν παράνομα.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απάντησε μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι κανένα έγγραφο δεν έχει διαγραφεί και ότι ορισμένα αρχεία αφαιρούνται προσωρινά μόνο για να γίνουν διορθώσεις που αφορούν προσωπικά δεδομένα ή στοιχεία που θα μπορούσαν να ταυτοποιήσουν θύματα.

.@OversightDems should stop misleading the public while manufacturing outrage from their radical anti-Trump base.@TheJusticeDept has repeatedly said publicly AND directly to @NPR prior to deadline – NOTHING has been deleted. If files are temporarily pulled for victim redactions… https://t.co/UsOzoBnCQR — DOJ Rapid Response (@DOJRR47) February 24, 2026



Ελλείψεις στα αρχεία

Σύμφωνα με το PBS, δημοσιογράφοι που παρακολουθούν την υπόθεση επισημαίνουν ότι εξακολουθούν να λείπουν δεκάδες σελίδες από το αρχείο.

Ο ανεξάρτητος δημοσιογράφος Ρότζερ Σόλενμπεργκερ, που παρακολουθεί στενά την υπόθεση, υποστηρίζει ότι τουλάχιστον 37 σελίδες δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι αρχικές σημειώσεις που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των αναφορών, καθώς και εσωτερική αλληλογραφία που θα μπορούσε να δείχνει πώς χειρίστηκαν οι αρχές την υπόθεση της γυναίκας.

Προηγούμενες καταγγελίες εναντίον του Τραμπ

Ο Τραμπ έχει αντιμετωπίσει και στο παρελθόν κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση.

Σύμφωνα με το Politico, το 2023 ομοσπονδιακό δικαστήριο έκρινε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ διέπραξε σεξουαλική κακοποίηση και δυσφήμιση εις βάρος της συγγραφέα Ε. Τζιν Κάρολ, μετά από καταγγελία ότι τη βίασε σε πολυκατάστημα του Μανχάταν τη δεκαετία του 1990 και στη συνέχεια αρνήθηκε δημόσια την καταγγελία της, αποκαλώντας την ψευδή.

Ο Τραμπ έχει ζητήσει από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ να ανατρέψει την αποζημίωση των 5 εκατομμυρίων δολαρίων που επιδίκασε το δικαστήριο, σύμφωνα με το ίδιο μέσο.

Το 2024, δεύτερο δικαστήριο επιδίκασε στην Κάρολ επιπλέον 83,3 εκατομμύρια δολάρια, κρίνοντας ότι τη δυσφήμισε ξανά με μεταγενέστερες δηλώσεις του.