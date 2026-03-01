Τέξας: Ενδείξεις «τρομοκρατίας» βλέπει το FBI στην ένοπλη επίθεση στο μπαρ του Όστιν

Τουλάχιστον τρία άτομα είναι νεκρά από την ένοπλη επίθεση σε μπαρ στο Όστιν του Τέξας. Το FBI επιβεβαίωσε ότι το περιστατικό ερευνάται ως «πιθανή» τρομοκρατική ενέργεια, η οποία ενδεχομένως συνδέεται με τις εξελίξεις στο Ιράν.

Η αστυνομία του Όστιν δήλωσε ότι δύο άτομα σκοτώθηκαν στους πυροβολισμούς, ενώ σύμφωνα με την αρχηγό της αστυνομίας, Λίζα Ντέιβις, νεκρός είναι και ο ύποπτος. Τον σκότωσαν αστυνομικοί.

Τι συνέβη

Σύμφωνα με την Λίζα Ντέιβις, ο ύποπτος έκανε κύκλους γύρω από το μπαρ Buford’s Backyard Beer Garden αρκετές φορές με ένα SUV, λίγο πριν τις 2 π.μ. τοπική ώρα. Ύστερα σταμάτησε και άρχισε να πυροβολεί μέσα από το αυτοκίνητο με ένα πιστόλι. Στη συνέχεια πάρκαρε και βγήκε από το όχημα. Συνέχισε να πυροβολεί αρχικά με το πιστόλι και στη συνέχεια με ένα τουφέκι.

Αστυνομικοί που βρίσκονταν στην περιοχή πυροβόλησαν και σκότωσαν τον ένοπλο, το όνομα του οποίου δεν έχει ακόμη δοθεί στη δημοσιότητα.

Δεκατέσσερις άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Τρία βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τον επικεφαλής των Υπηρεσιών Επειγόντων Περιστατικών της κομητείας Όστιν-Τράβις.

DEADLY RAMPAGE: The FBI says the downtown Austin, Texas, shooting that killed three people and wounded 14 others was “potentially an act of terrorism.” Federal law enforcement sources says the suspect is a 53-year-old naturalized U.S. citizen born in Senegal. a photo of the pic.twitter.com/rQXjMzTSlC — urbangisthub (@urbangisthub) March 1, 2026

Ενδείξεις για τρομοκρατία

Ο Άλεξ Ντόραν, ο υπηρεσιακός πράκτορας υπεύθυνος του γραφείου του FBI στο Σαν Αντόνιο, δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου υπάρχουν «ενδείξεις» τόσο από το περιστατικό όσο και από το όχημά του, οι οποίες «υποδηλώνουν πιθανή σχέση με την τρομοκρατία».

Ο Ντόραν δεν αποκάλυψε ποιες είναι αυτές οι «ενδείξεις». Όταν τον ρώτησαν οι δημοσιογράφοι στη συνέντευξη Τύπου, είπε πως ότι «βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιο η έρευνα και δεν θα θέλαμε να καταλογίσουμε τυχόν περαιτέρω ερευνητικές ενέργειες».

«Ιδιοκτησία του Αλλάχ»

Ωστόσο, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, υπάρχουν εκτιμήσεις ότι ο δράστης «εμπνεύστηκε» από τα γεγονότα στο Ιράν. Αναφέρουν ότι έχει ταυτοποιηθεί ως ο 35χρονος Ντιαγκά Ντιάγκνε. Είναι Αμερικανός πολίτης με καταγωγή από τη Σενεγάλη, ο οποίος πολιτογραφήθηκε το 2013 και υπέβαλε αίτηση για άσυλο το 2016.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 35χρονος είχε ένα Κοράνι στο αυτοκίνητό του. Επίσης, ενώ ρεπόρτερ του Fox News δημοσίευσε στο Χ φωτογραφία στην οποία φοράει μπλούζα που γράφει «ιδιοκτησία του Αλλάχ».