# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τέξας: Ενδείξεις «τρομοκρατίας» βλέπει το FBI στην ένοπλη επίθεση στο μπαρ του Όστιν
Κόσμος 01 Μαρτίου 2026, 23:20

Τέξας: Ενδείξεις «τρομοκρατίας» βλέπει το FBI στην ένοπλη επίθεση στο μπαρ του Όστιν

Ως πιθανή τρομοκρατική ενέργεια αντιμετωπίζει το FBI την ένοπλη επίθεση με τους τρεις νεκρούς σε μπαρ στο Τέξας. Δεκατέσσερις είναι οι τραυματίες.

Σύνταξη
Ποτέ δεν είναι αργά να αλλάξεις – και η επιστήμη το επιβεβαιώνει

Ποτέ δεν είναι αργά να αλλάξεις – και η επιστήμη το επιβεβαιώνει

Spotlight

Τουλάχιστον τρία άτομα είναι νεκρά από την ένοπλη επίθεση σε μπαρ στο Όστιν του Τέξας. Το FBI επιβεβαίωσε ότι το περιστατικό ερευνάται ως «πιθανή» τρομοκρατική ενέργεια, η οποία ενδεχομένως συνδέεται με τις εξελίξεις στο Ιράν.

Η αστυνομία του Όστιν δήλωσε ότι δύο άτομα σκοτώθηκαν στους πυροβολισμούς, ενώ σύμφωνα με την αρχηγό της αστυνομίας, Λίζα Ντέιβις, νεκρός είναι και ο ύποπτος. Τον σκότωσαν αστυνομικοί.

Τι συνέβη

Σύμφωνα με την Λίζα Ντέιβις, ο ύποπτος έκανε κύκλους γύρω από το μπαρ Buford’s Backyard Beer Garden αρκετές φορές με ένα SUV, λίγο πριν τις 2 π.μ. τοπική ώρα. Ύστερα σταμάτησε και άρχισε να πυροβολεί μέσα από το αυτοκίνητο με ένα πιστόλι. Στη συνέχεια πάρκαρε και βγήκε από το όχημα. Συνέχισε να πυροβολεί αρχικά με το πιστόλι και στη συνέχεια με ένα τουφέκι.

Αστυνομικοί που βρίσκονταν στην περιοχή πυροβόλησαν και σκότωσαν τον ένοπλο, το όνομα του οποίου δεν έχει ακόμη δοθεί στη δημοσιότητα.

Δεκατέσσερις άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Τρία βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τον επικεφαλής των Υπηρεσιών Επειγόντων Περιστατικών της κομητείας Όστιν-Τράβις.

Ενδείξεις για τρομοκρατία

Ο Άλεξ Ντόραν, ο υπηρεσιακός πράκτορας υπεύθυνος του γραφείου του FBI στο Σαν Αντόνιο, δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου υπάρχουν «ενδείξεις» τόσο από το περιστατικό όσο και από το όχημά του, οι οποίες «υποδηλώνουν πιθανή σχέση με την τρομοκρατία».

Ο Ντόραν δεν αποκάλυψε ποιες είναι αυτές οι «ενδείξεις». Όταν τον ρώτησαν οι δημοσιογράφοι στη συνέντευξη Τύπου, είπε πως ότι «βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιο η έρευνα και δεν θα θέλαμε να καταλογίσουμε τυχόν περαιτέρω ερευνητικές ενέργειες».

«Ιδιοκτησία του Αλλάχ»

Ωστόσο, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, υπάρχουν εκτιμήσεις ότι ο δράστης «εμπνεύστηκε» από τα γεγονότα στο Ιράν. Αναφέρουν ότι έχει ταυτοποιηθεί ως ο 35χρονος Ντιαγκά Ντιάγκνε. Είναι Αμερικανός πολίτης με καταγωγή από τη Σενεγάλη, ο οποίος πολιτογραφήθηκε το 2013 και υπέβαλε αίτηση για άσυλο το 2016.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 35χρονος είχε ένα Κοράνι στο αυτοκίνητό του. Επίσης, ενώ ρεπόρτερ του Fox News δημοσίευσε στο Χ φωτογραφία στην οποία φοράει μπλούζα που γράφει «ιδιοκτησία του Αλλάχ».

World
Ελ Εριάν: Πώς θα αντιδράσουν οι αγορές στη σύγκρουση Ιράν με ΗΠΑ-Ισραήλ

Ελ Εριάν: Πώς θα αντιδράσουν οι αγορές στη σύγκρουση Ιράν με ΗΠΑ-Ισραήλ

Κόσμος
Το Ισραήλ σφυροκοπά το Ιράν – Φωτιά σε βάση των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν

Το Ισραήλ σφυροκοπά το Ιράν – Φωτιά σε βάση των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν

«Ανακουφισμένος» ο Φρίντριχ Μερτς για το τέλος του καθεστώτος του Ιράν – «Δεν είναι ώρα για κήρυγμα», λέει
Πόλεμος στο Ιράν 01.03.26

«Ανακουφισμένος» ο Φρίντριχ Μερτς για το τέλος του καθεστώτος του Ιράν – «Δεν είναι ώρα για κήρυγμα», λέει

Ο Μερτς εξέφρασε «ανακούφιση» για το «προβλεπόμενο τέλος του τρομοκρατικού καθεστώτος στο Ιράν», μετά την επιχείρηση ΗΠΑ-Ισραήλ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν θα επικρίνει τις ενέργειές τους».

Σύνταξη
Ιράκ: Πλήγμα στην πολυεθνική βάση στο Ερμπίλ – Στις φλόγες μέρος του αεροδρομίου
Κόλαση φωτιάς 01.03.26

Ιράκ: Πλήγμα στην πολυεθνική βάση στο Ερμπίλ – Στις φλόγες μέρος του αεροδρομίου

Σύμφωνα με δυτικά ΜΜΕ, μέρος της πολυεθνικής βάσης στο αεροδρόμιο του Ερμπίλ, στο βόρειο Ιράκ, έχει παραδοθεί στις φλόγες. Προσθέτουν πως χτυπήθηκε από ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους.

Σύνταξη
Ρωσία: Το κλείσιμο του Ορμούζ θα δημιουργήσει ανισορροπίες στις αγορές πετρελαίου και αερίου
Μέση Ανατολή 01.03.26

Ρωσία: Το κλείσιμο του Ορμούζ θα δημιουργήσει ανισορροπίες στις αγορές πετρελαίου και αερίου

Η Ρωσία προειδοποιεί για τους κινδύνους που συνεπάγεται το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ για τη μεταφορά πετρελαίου και αερίου. Καταδικάζει απερίφραστα τους θανάτους του Χαμενεΐ και άλλων Ιρανών αξιωματούχων.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Μόλις ένας στους τέσσερις Αμερικανούς τάσσεται υπέρ των επιθέσεων στο Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 01.03.26

ΗΠΑ: Μόλις ένας στους τέσσερις Αμερικανούς τάσσεται υπέρ των επιθέσεων στο Ιράν

Σχεδόν οι μισοί Αμερικανοί αντιτίθενται στη χρήση στρατιωτικής βίας εναντίον του Ιράν, που επέλεξε ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δημοσκόπηση του ινστιτούτου Ipsos. Το 43% είναι αντίθετο με την επίθεση.

Σύνταξη
Τέξας: Εξετάζεται αν ο δράστης των πυροβολισμών στο Όστιν εμπνεύστηκε από τις επιθέσεις στο Ιράν
Τέξας 01.03.26

Εξετάζεται αν ο δράστης των μαζικών πυροβολισμών στο Όστιν εμπνεύστηκε από τις επιθέσεις στο Ιράν

Ο δράστης έχει ταυτοποιηθεί ως ο 35χρονος Ndiaga Diagne, Αμερικανός πολίτης με καταγωγή από τη Σενεγάλη - Υπέβαλε αίτηση για άσυλο το 2016 - Στο αυτοκίνητό του βρέθηκε το Κοράνι

Σύνταξη
Αεροπορικές επιδρομές στην Τεχεράνη – Διακόπηκε μετά από πλήγμα η μετάδοση της κρατικής τηλεόρασης
Πόλεμος στο Ιράν 01.03.26

Αεροπορικές επιδρομές στην Τεχεράνη – Διακόπηκε μετά από πλήγμα η μετάδοση της κρατικής τηλεόρασης

Η έδρα της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν έγινε στόχος αεροπορικής επιδρομής των ισραηλινών δυνάμεων. Αποτέλεσμα ήταν να διακοπεί το πρόγραμμά της.

Σύνταξη
Τέξας: Πυροβολισμοί σε μπαρ – Τουλάχιστον τρεις νεκροί και 17 τραυματίες
Στο Όστιν 01.03.26

Συναγερμός στο Τέξας: Πυροβολισμοί σε μπαρ - Τουλάχιστον τρεις νεκροί και 17 τραυματίες

Βίντεο με τις πρώτες στιγμές στο μπαρ μετά τους πυροβολισμούς - «Κατέβασε το παράθυρο και άρχισε να πυροβολεί με πιστόλι» - O δράστης σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών με τους αστυνομικούς

Σύνταξη
Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι έχει συμφωνήσει να μιλήσει με το Ιράν – «Έπρεπε να το είχαν κάνει νωρίτερα»
«Άργησαν» 01.03.26

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι έχει συμφωνήσει να μιλήσει με το Ιράν – «Έπρεπε να το είχαν κάνει νωρίτερα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στον αμερικανικό ενημερωτικό ιστότοπο The Atlantic ότι οι Ιρανοί τον έχουν προσεγγίσει για να διαπραγματευθούν και πως έχει συμφωνήσει να το κάνει.

Σύνταξη
Ιράν: Δημοσιογράφος ξεσπά σε λυγμούς ανακοινώνοντας τον θάνατο του Χαμενεΐ [βίντεο]
«Ο ηγέτης και ιμάμης μας...» 01.03.26

Ιράν: Δημοσιογράφος ξεσπά σε λυγμούς ανακοινώνοντας τον θάνατο του Χαμενεΐ

«Ήπιε το γλυκό, αγνό ποτό του μαρτυρίου και εντάχθηκε στο Ανώτατο Ουράνιο Βασίλειο», λέει ο Ιρανός δημοσιογράφος, θρηνώντας για τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ.

Σύνταξη
Νεκρός και ο Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, λένε τα ιρανικά ΜΜΕ
Μέση Ανατολή 01.03.26

Νεκρός και ο Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, λένε τα ιρανικά ΜΜΕ

Ο Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ ήταν επίσης από τους πιο σκληρούς επικριτές της Δύσης στο Ιράν. Όταν εξελέγη πρόεδρος δήλωσε ότι «η βελτίωση των σχέσεων του Ιράν με τη Δύση δεν είναι κάτι απαραίτητο».

Σύνταξη
