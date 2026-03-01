Συναγερμός σήμανε στο Όστιν του Τέξας στις 1:58 π.μ. (τοπική ώρα), έπειτα από πυροβολισμούς σε μπαρ, με τρεις νεκρούς -μεταξύ αυτών και ο δράστης- και 17 τραυματίες.

Ο δράστης σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών με τους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο. Ήταν πρώην κάτοικος της Νέας Υόρκης και εξετάζεται αν είχε ως κίνητρο τις επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν.

Ο δράστης έχει ταυτοποιηθεί ως ο 35χρονος Ndiaga Diagne, Αμερικανός πολίτης με καταγωγή από τη Σενεγάλη, ο οποίος πολιτογραφήθηκε το 2013 και υπέβαλε αίτηση για άσυλο το 2016, σύμφωνα με την New York Post.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ο 35χρονος είχε ένα Κοράνι στο αυτοκίνητό του ενώ ρεπόρτερ του Fox News δημοσίευσε στο Χ φωτογραφία στην οποία φοράει μπλούζα που γράφει «ιδιοκτησία του Αλλάχ».

Η φωτογραφία με τον δράστη

BREAKING: @FoxNews has obtained a photo of the Austin, TX mass shooter, armed & wearing a sweater that says “Property of Allah”. He has not been identified by authorities, but multiple federal law enforcement sources tell FOX he is a 53-year-old naturalized US citizen who was… pic.twitter.com/YjyT8sIuBr — Bill Melugin (@BillMelugin_) March 1, 2026

Με ιστορικό συλλήψεων ο δράστης

Ο δράστης έχει ιστορικό συλλήψεων στο Τέξας και πιστεύεται ότι έζησε στη Νέα Υόρκη από το 2000 έως το 2008. «Προφανώς είναι ακόμα πολύ νωρίς για να προσδιοριστεί το ακριβές κίνητρο, αλλά υπήρχαν ενδείξεις στο άτομο και στο όχημά του που υποδηλώνουν πιθανή σύνδεση με την τρομοκρατία», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο πράκτορας Άλεξ Ντόραν, επικεφαλής του γραφείου του FBI στο Σαν Αντόνιο.

Η επίθεση έγινε τα ξημερώματα. Ο δράστης έκανε κύκλους γύρω από το μπαρ με ένα SUV πριν την επίθεση, δήλωσε η επικεφαλής της αστυνομίας, σε συνέντευξη Τύπου.

«Σε μια στιγμή, άναψε τα φώτα κινδύνου, κατέβασε το παράθυρο και άρχισε να πυροβολεί με πιστόλι από το αυτοκίνητο, χτυπώντας θαμώνες του μπαρ που βρίσκονταν στην αυλή και μπροστά από το μπαρ», είπε η ίδια.

Στη συνέχεια, ο ύποπτος σταμάτησε το αυτοκίνητο και βγήκε με ένα τουφέκι, πυροβολώντας περαστικούς.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο και τρεις νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.