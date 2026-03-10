newspaper
Σημαντική είδηση:
10.03.2026 | 14:19
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό λόγω έργων
Σημαντική είδηση:
10.03.2026 | 10:02
Η Τουρκία αναπτύσσει συστήματα Patriot του ΝΑΤΟ στη Μαλάτια
Στην Καστοριά η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας
Αυτοδιοίκηση 10 Μαρτίου 2026, 16:17

Στην Καστοριά η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας

Περιοδεία του Προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας Λάζαρου Κυρίζογλου στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς. Κοντά στους Δημάρχους της περιοχής.

«Βρισκόμαστε εδώ για να ακούσουμε, να αναδείξουμε τα προβλήματα και να συμβάλουμε στην αντιμετώπισή τους» δηλώνει ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζογλου από την Καστοριά, με αφορμή το διοικητικό συμβούλιο που θα διεξαχθεί εκεί.

Ειδικότερα, ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) κ. Λάζαρος Κυρίζογλου πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων με αυτοδιοικητικούς και θεσμικούς φορείς στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, στο πλαίσιο της περιοδείας του στην περιοχή ενόψει της τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ που θα πραγματοποιηθεί στις 11 Μαρτίου στο Δημαρχείο της Καστοριάς.

Η περιοδεία είχε ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κατάγεται από την Καστοριά, γεγονός που καθιστά την παρουσία του στην περιοχή ακόμη πιο ξεχωριστή.

Τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ συνόδευσε κλιμάκιο της Ένωσης, στο οποίο συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔΕ κ. Δημήτρης Καφαντάρης και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ και Αντιπρόεδρος του Κογκρέσου Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης κ. Κωνσταντίνος Κουκάς.

Η περιοδεία ξεκίνησε από τον Δήμο Νεστορίου, όπου το κλιμάκιο συναντήθηκε με τον Δήμαρχο κ. Χρήστο Γκοσλιόπουλο, τους Αντιδημάρχους και υπηρεσιακά στελέχη. Στο τέλος της επίσκεψης, ο Δήμαρχος Νεστορίου απένειμε στον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ κ. Κυρίζογλου τιμητική πλακέτα για τη μακρόχρονη προσφορά του στον θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στη συνέχεια, το κλιμάκιο της ΚΕΔΕ επισκέφθηκε τον Δήμο Άργους Ορεστικού, όπου πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Δήμαρχο και Πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Μακεδονίας κ. Πάνο Κεπαπτσόγλου.

Ακολούθως, η αντιπροσωπεία της ΚΕΔΕ συναντήθηκε με τον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς κ. Δημήτρη Σαββόπουλο, όπου τέθηκαν επί τάπητος οι δυνατότητες συνεργασίας των δυο βαθμών της αυτοδιοίκησης προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.

Επίσης, ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και το κλιμάκιο της Ένωσης επισκέφτηκαν τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καστοριάς Καλλίνικο.

Όπως σημείωσε ο κ. Κυρίζογλου: «Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, στο πλαίσιο της αποκεντρωμένης λειτουργίας της και της πραγματοποίησης συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου σε όλη τη χώρα, επέλεξε αυτή τη φορά τη Δυτική Μακεδονία και ειδικότερα την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς.

Η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας βιώνει, παρά τα μέτρα που έχουν ληφθεί, μια βαθιά και πολυεπίπεδη οικονομική κρίση, η οποία συνδέεται αφενός με την απολιγνιτοποίηση και αφετέρου με τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος της γουνοποιίας. Βρισκόμαστε εδώ για να ακούσουμε, να αναδείξουμε τα προβλήματα και να συμβάλουμε στην αντιμετώπισή τους».

Αύριο Τετάρτη 11 Μαρτίου ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ θα έχει συνάντηση εργασίας με τον Δήμαρχο Καστοριάς Γιάννη Κορεντσίδη και στις 11 π.μ. είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει η κοινή συνεδρίαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Μακεδονίας.

Economy
Fitch: Ανθεκτική η ελληνική οικονομία – Περιορισμένη η έκθεση των τραπεζών στη Μέση Ανατολή

Fitch: Ανθεκτική η ελληνική οικονομία – Περιορισμένη η έκθεση των τραπεζών στη Μέση Ανατολή

Κόσμος
Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ βομβαρδίζει τη Βηρυτό – Παράθυρο Τραμπ για συνομιλίες

Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ βομβαρδίζει τη Βηρυτό – Παράθυρο Τραμπ για συνομιλίες

inWellness
inTown
Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium
inTickets 10.03.26

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Σύνταξη
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Ιωαννιτών λόγω της σεισμικής δόνησης στις 8 Μαρτίου
Πολιτική προστασία 10.03.26

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Ιωαννιτών λόγω της σεισμικής δόνησης στις 8 Μαρτίου

Η απόφαση κήρυξης του δήμου Ιωαννιτών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει διάρκεια τριών μηνών και ελήφθη άμεσα, μετά από σχετικό αίτημα που υπέβαλε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων.

Σύνταξη
Δημιουργία Πάρκου Μνήμης στη Θεσσαλονίκη
Αυτοδιοίκηση 09.03.26

Δημιουργία Πάρκου Μνήμης στη Θεσσαλονίκη

Την ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας και τη δημιουργία του Πάρκου Μνήμης, ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης στη συνέντευξη τύπου για την φετινή 13η Πορεία Μνήμης, «Ποτέ Ξανά, Θεσσαλονίκη – Άουσβιτς».

Σύνταξη
«Κήπος Κανάρη»: Εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση για το νέο ιστορικό τοπόσημο των Ψαρών
Σημείο αναφοράς 09.03.26

«Κήπος Κανάρη»: Εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση για το νέο ιστορικό τοπόσημο των Ψαρών

Ένας χώρος βαθιάς ιστορικής σημασίας των Ψαρών αναμένεται να μετατραπεί σε ζωντανό τοπόσημο μνήμης, πολιτισμού και ιστορικής ανάδειξης για τις επόμενες γενιές.

Σύνταξη
Στήριξη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Δήμου Θηβαίων για το Σχολείο «Ελλάς–Θήβα» στην Ακτή Ελεφαντοστού
Αυτοδιοίκηση 09.03.26

Στήριξη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Δήμου Θηβαίων για το Σχολείο «Ελλάς–Θήβα» στην Ακτή Ελεφαντοστού

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ο Δήμος Θηβαίων θα συνεισφέρουν από κοινού το ποσό των 50.000 ευρώ που απαιτείται για την αποπεράτωση του Σχολείου «Ελλάς – Θήβα».

Σύνταξη
Ο Δήμος Πειραιά τιμά  την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας
Αναγνώριση 06.03.26

Ο Δήμος Πειραιά τιμά  την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Η Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Πειραιά, σε συνεργασία με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Πειραιώς, διοργανώνει συνάντηση με γυναίκες από τον επιχειρηματικό, επιστημονικό, πολιτικό και καλλιτεχνικό χώρο.

Σύνταξη
Υπουργείο Εξωτερικών: Δεν υπήρξε καμία εκούσια διαρροή προσωπικών στοιχείων στις επιχειρήσεις επαναπατρισμού
Διπλωματία 10.03.26

Υπουργείο Εξωτερικών: Δεν υπήρξε καμία εκούσια διαρροή προσωπικών στοιχείων στις επιχειρήσεις επαναπατρισμού

Το Υπουργείο Εξωτερικών απαντά πως σε ένα από e-mails για πτήσεις επαναπατρισμού, κατέστησαν εμφανείς οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών, ωστόσο η στοχοποίηση υπαλλήλων που επιτελούν το έργο τους υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες υπερβαίνει κάθε μέτρο.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κληρονομιά Αλέν Ντελόν και κίνηση-ματ του μικρού του γιου απέναντι στα αδέρφια του – Είναι παράνομη η διαθήκη του 2022;
Family Affair 10.03.26

Κληρονομιά Αλέν Ντελόν και κίνηση-ματ του μικρού του γιου απέναντι στα αδέρφια του – Είναι παράνομη η διαθήκη του 2022;

Όπως αποκάλυψαν τα κανάλια RTL και M6, τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο μικρότερος γιος του σταρ, Αλέν Φαμπιέν Ντελόν, είχε ξεκινήσει μια διαδικασία για να ζητήσει την ακύρωση της διαθήκης του πατέρα του ενώπιον του δικαστηρίου του Παρισιού.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Χαρίτσης: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μία πυραμίδα διαφθοράς στην κορυφή της οποίας βρίσκεται το Μέγαρο Μαξίμου
Βουλή 10.03.26

Χαρίτσης: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μία πυραμίδα διαφθοράς στην κορυφή της οποίας βρίσκεται το Μέγαρο Μαξίμου

«Η εξεταστική ξεκίνησε ως συνέπεια της επιστολικής ψήφου της πλειοψηφίας για να καλυφθούν οι ευθύνες των υπουργών της. Συνεχίστηκε με τους 'Χασάπηδες' και τους 'Φραπέδες' που μόνο με θεατρική σάτιρα προσομοιάζει», τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Πώς ο πόλεμος αδειάζει τα πορτοφόλια των Ευρωπαίων – «Όλα θα αυξηθούν»
Διεθνής Οικονομία 10.03.26

Πώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αδειάζει τα πορτοφόλια των Ευρωπαίων - «Όλα θα αυξηθούν»

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει ήδη επηρεάσει τα οικονομικά των πολιτών στην Ευρώπη γεγονός που φαίνεται τόσο στα καύσιμα όσο και στα τρόφιμα

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
«Δεν θα ήθελα να δω κανέναν άλλον να παίζει τον Φρόντο»: Επιστρέφει ο Ελάιζα Γουντ στον Άρχοντα τον Δαχτυλιδιών;
The Hunt for Gollum 10.03.26

«Δεν θα ήθελα να δω κανέναν άλλον να παίζει τον Φρόντο»: Επιστρέφει ο Ελάιζα Γουντ στον Άρχοντα τον Δαχτυλιδιών;

Ο Ελάιζα Γουντ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής στον ρόλο του Φρόντο σε νέα ταινία του κόσμου του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ανδρουλάκης στον Λαζαρίδη: Με τις δικές μου πλάτες δεν πήρε κανείς ούτε ένα ευρώ – με τις δικές σας, κάποιοι πήραν εκατομμύρια
Παρασκήνιο 10.03.26

Ανδρουλάκης στον Λαζαρίδη: Με τις δικές μου πλάτες δεν πήρε κανείς ούτε ένα ευρώ – με τις δικές σας, κάποιοι πήραν εκατομμύρια

Έντονη κόντρα στη Βουλή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης ολοκλήρωσε την ομιλία του, ο Μακάριος Λαζαρίδης τον προκάλεσε, αναφερόμενος στον «κουμπάρο» του προέδρου του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Ιωαννιτών λόγω της σεισμικής δόνησης στις 8 Μαρτίου
Πολιτική προστασία 10.03.26

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Ιωαννιτών λόγω της σεισμικής δόνησης στις 8 Μαρτίου

Η απόφαση κήρυξης του δήμου Ιωαννιτών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει διάρκεια τριών μηνών και ελήφθη άμεσα, μετά από σχετικό αίτημα που υπέβαλε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων.

Σύνταξη
Μπακογιάννη: Περίμενα ο Σαμαράς να έχει περίσσευμα καρδίας και να πει ότι σωστά οχυρώσαμε την Κύπρο
Εξωτερική πολιτική 10.03.26

Μπακογιάννη: Περίμενα ο Σαμαράς να έχει περίσσευμα καρδίας και να πει ότι σωστά οχυρώσαμε την Κύπρο

«Η Ελλάδα πριν από 15 μέρες και η Ελλάδα σήμερα, από πλευράς διπλωματικής ισχύος, είναι σε τελείως άλλη πίστα, και σε επίπεδο Ευρώπης και διεθνώς», δήλωσε η Ντόρα Μπακογάννη

Σύνταξη
GLP-1: Τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας προστατεύουν και από τους εθισμούς, δείχνει μεγάλη μελέτη σε βετεράνους
GLP-1 10.03.26

Τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας προστατεύουν και από τους εθισμούς, δείχνει μεγάλη μελέτη σε βετεράνους

Οι αγωνιστές GLP-1 περιόρισαν τους θανάτους από υπερβολική δόση και μείωσαν τον κίνδυνο εμφάνισης νέων εθισμών σε αλκοόλ, νικοτίνη, κοκαΐνη, οπιοειδή και κάνναβη.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Θεσσαλονίκη: Έρευνα διέταξε ο εισαγγελέας για την καθηγήτρια που φέρεται να δεχόταν bullying από μαθητές
«Της πετούσαν μπουκάλια» 10.03.26

Έρευνα διέταξε ο εισαγγελέας για την καθηγήτρια που φέρεται να δεχόταν bullying από μαθητές

Τι λέει ο δικηγόρος της οικογένειας της καθηγήτριας που πέθανε το περασμένο Σάββατο, έπειτα από αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο - «Της πετούσαν μπουκάλια με νερό και με σοκολατούχο γάλα»

Σύνταξη
Die Zeit: Συνελήφθη ύποπτος στην Κύπρο που σχεδίαζε τρομοκρατικές επιθέσεις για την Χαμάς
Κόσμος 10.03.26

Die Zeit: Συνελήφθη ύποπτος στην Κύπρο που σχεδίαζε τρομοκρατικές επιθέσεις για την Χαμάς

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι ο άνδρας είχε εμπλοκή στη μεταφορά 300 σφαιρών πραγματικών πυρομαχικών τον Αύγουστο του 2025, οι οποίες φέρεται να προορίζονταν για επιθέσεις δολοφονίας εναντίον ισραηλινών ή εβραϊκών εγκαταστάσεων στη Γερμανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Σύνταξη
Υπόκλιση στη «φωνή της ψυχής μας»: Η συναυλία – αφιέρωμα στον Αντώνη Καλογιάννη συγκίνησε το θέατρο Παλλάς
Μοναδική βραδιά 10.03.26

Υπόκλιση στη «φωνή της ψυχής μας»: Η συναυλία – αφιέρωμα στον Αντώνη Καλογιάννη συγκίνησε το θέατρο Παλλάς

Το βράδυ της Δευτέρας, το κατάμεστο θέατρο Παλλάς γέμισε με τα τραγούδια του Αντώνη Καλογιάννη, πέντε χρόνια μετά την απώλεια του μεγάλου ερμηνευτή.

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Το εγκληματικό κύκλωμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ έδρασε υπό την καθοδήγηση υπουργών της κυβέρνησης
Επικαιρότητα 10.03.26

Κουτσούμπας: Το εγκληματικό κύκλωμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ έδρασε υπό την καθοδήγηση υπουργών της κυβέρνησης

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας στην ομιλία του στη Βουλή άσκησε για μία ακόμα φορά δριμεία κριτική στην κυβέρνηση και για τη στάση της στον πόλεμο με το Ιράν.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Μητσοτάκης: Ώρα να εξερευνήσουμε αν η πυρηνική ενέργεια μπορεί να διαδραματίσει ρόλο και στην Ελλάδα
Παρίσι 10.03.26

Μητσοτάκης: Ώρα να εξερευνήσουμε αν η πυρηνική ενέργεια μπορεί να διαδραματίσει ρόλο και στην Ελλάδα

«Δεν μπορούμε να πετύχουμε αυτά που θέλουμε στην Ευρώπη χωρίς πυρηνική ενέργεια», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σύνοδο κορυφής για την πυρηνική ενέργεια και την αστική της χρήση, που πραγματοποιείται στην Γαλλία

Σύνταξη
Επίθεση Φάμελλου σε κυβέρνηση για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Να φύγετε το συντομότερο και να πάρετε μαζί σας το παρακράτος
Πολιτική Γραμματεία 10.03.26

Επίθεση Φάμελλου σε κυβέρνηση για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Να φύγετε το συντομότερο και να πάρετε μαζί σας το παρακράτος

«Όλες οι κινήσεις τη ΝΔ εντάσσονται σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο διαφθοράς για να ωφεληθούν οι Φραπέδες και οι Χασάπηδες» ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος από τη Βουλή και επιτέθηκε με σφοδρότητα στην κυβέρνηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η Τουρκία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο – Η κυβέρνηση να θέσει το ζήτημα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Πόλεμος στο Ιράν 10.03.26

Τσουκαλάς: Η Τουρκία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο – Η κυβέρνηση να θέσει το ζήτημα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

«Η Τουρκία δεν έχει κανένα λόγο να βρίσκεται στην Κύπρο. Περιμένουμε τη σαφή καταδίκη της συνθήκης αυτής από τους Ευρωπαίους ηγέτες», δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
