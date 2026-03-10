Στην Καστοριά η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας

«Βρισκόμαστε εδώ για να ακούσουμε, να αναδείξουμε τα προβλήματα και να συμβάλουμε στην αντιμετώπισή τους» δηλώνει ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζογλου από την Καστοριά, με αφορμή το διοικητικό συμβούλιο που θα διεξαχθεί εκεί.

Ειδικότερα, ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) κ. Λάζαρος Κυρίζογλου πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων με αυτοδιοικητικούς και θεσμικούς φορείς στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, στο πλαίσιο της περιοδείας του στην περιοχή ενόψει της τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ που θα πραγματοποιηθεί στις 11 Μαρτίου στο Δημαρχείο της Καστοριάς.

Η περιοδεία είχε ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κατάγεται από την Καστοριά, γεγονός που καθιστά την παρουσία του στην περιοχή ακόμη πιο ξεχωριστή.

Τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ συνόδευσε κλιμάκιο της Ένωσης, στο οποίο συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔΕ κ. Δημήτρης Καφαντάρης και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ και Αντιπρόεδρος του Κογκρέσου Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης κ. Κωνσταντίνος Κουκάς.

Η περιοδεία ξεκίνησε από τον Δήμο Νεστορίου, όπου το κλιμάκιο συναντήθηκε με τον Δήμαρχο κ. Χρήστο Γκοσλιόπουλο, τους Αντιδημάρχους και υπηρεσιακά στελέχη. Στο τέλος της επίσκεψης, ο Δήμαρχος Νεστορίου απένειμε στον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ κ. Κυρίζογλου τιμητική πλακέτα για τη μακρόχρονη προσφορά του στον θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στη συνέχεια, το κλιμάκιο της ΚΕΔΕ επισκέφθηκε τον Δήμο Άργους Ορεστικού, όπου πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Δήμαρχο και Πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Μακεδονίας κ. Πάνο Κεπαπτσόγλου.

Ακολούθως, η αντιπροσωπεία της ΚΕΔΕ συναντήθηκε με τον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς κ. Δημήτρη Σαββόπουλο, όπου τέθηκαν επί τάπητος οι δυνατότητες συνεργασίας των δυο βαθμών της αυτοδιοίκησης προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.

Επίσης, ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και το κλιμάκιο της Ένωσης επισκέφτηκαν τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καστοριάς Καλλίνικο.

Όπως σημείωσε ο κ. Κυρίζογλου: «Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, στο πλαίσιο της αποκεντρωμένης λειτουργίας της και της πραγματοποίησης συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου σε όλη τη χώρα, επέλεξε αυτή τη φορά τη Δυτική Μακεδονία και ειδικότερα την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς.

Η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας βιώνει, παρά τα μέτρα που έχουν ληφθεί, μια βαθιά και πολυεπίπεδη οικονομική κρίση, η οποία συνδέεται αφενός με την απολιγνιτοποίηση και αφετέρου με τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος της γουνοποιίας. Βρισκόμαστε εδώ για να ακούσουμε, να αναδείξουμε τα προβλήματα και να συμβάλουμε στην αντιμετώπισή τους».

Αύριο Τετάρτη 11 Μαρτίου ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ θα έχει συνάντηση εργασίας με τον Δήμαρχο Καστοριάς Γιάννη Κορεντσίδη και στις 11 π.μ. είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει η κοινή συνεδρίαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Μακεδονίας.