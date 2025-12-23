Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Βόρεια Μακεδονία – Τελειώνει το μαζούτ και ο λιγνίτης
Οι δυσχέρειες αποδίδονται στους αποκλεισμούς που έχουν επιβάλει Έλληνες αγρότες στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία
- Ουρές χιλιομέτρων στις εθνικές με «υπογραφή» ΕΛ.ΑΣ. - Οδηγός διέλευσης για τους εκδρομείς των Χριστουγέννων
- Σκελετός της Εποχής του Χαλκού είναι η αρχαιότερη περίπτωση αιμομιξίας πατέρα-κόρης
- Προσωρινή αποφυλάκιση για τον Μπολσονάρου - Μεταφέρεται σε νοσοκομείο για χειρουργική επέμβαση
- Κλέλια Ανδριολάτου: O νέος κύκλος του Maestro, οι ανατροπές στη σειρά και η προσωπική της ζωή
Σε «κατάσταση κρίσης» στην τροφοδοσία ηλεκτρικής ενέργειας κηρύχθηκε η Βόρεια Μακεδονία, έπειτα από απόφαση της κυβέρνησης της χώρας, λόγω σοβαρών δυσκολιών στην προμήθεια μαζούτ από την Ελλάδα.
Το μέτρο αυτό, σημαίνει πρακτικά ότι θα χρησιμοποιούν τα κρατικά αποθέματα του μαζούτ. θα έχει διάρκεια επτά ημερών.
«Η απόφαση αυτή προκύπτει λόγω της αδυναμίας προμήθειας μαζούτ, το οποίο είναι απαραίτητο για την παραγωγή (ηλεκτρικής ενέργειας). Τα κρατικά αποθέματα του παραγώγου πετρελαίου- μαζούτ θα μεταβιβαστούν χωρίς αποζημίωση και η ESM (κρατική επιχείρηση ηλεκτρισμού της Βόρειας Μακεδονίας) υποχρεούται να υποβάλει έκθεση στην κυβέρνηση και στο υπουργείο Οικονομικών σχετικά με την κατανάλωση του μαζούτ» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας.
Οι δυσχέρειες αποδίδονται στους αποκλεισμούς που έχουν επιβάλει Έλληνες αγρότες στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία
H κρατική εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ESM (Σταθμοί Ηλεκτροπαραγωγής της Βόρειας Μακεδονίας) ζήτησε τις προηγούμενες ημέρες από την κυβέρνηση της χώρας να κηρύξει κατάσταση κρίσης λόγω σοβαρών δυσκολιών στην προμήθεια λιγνίτη και μαζούτ από την Ελλάδα. Οι δυσχέρειες, όπως είχε αναφέρει η ESM αποδίδονται στους αποκλεισμούς που έχουν επιβάλει Έλληνες αγρότες στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, γεγονός που επηρεάζει την ομαλή τροφοδοσία της χώρας με βασικούς ενεργειακούς πόρους για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Η ESM, στο αίτημά της προς την κυβέρνηση για την κήρυξη κατάστασης κρίσης, σημείωνε ότι αυτή κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να καταστεί δυνατή η αξιοποίηση των κρατικών αποθεμάτων και να διασφαλιστεί η ενεργειακή επάρκεια έως την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας των συνοριακών διελεύσεων, η οποία έχει διαταραχθεί λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων στην Ελλάδα.
Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Βόρεια Μακεδονία γίνεται από μονάδες της κρατικής ESM, που χρησιμοποιούν ως καύσιμο τον λιγνίτη και το μαζούτ.
- Evangelos Marinakis Donation of 50K€ to Holy Metropolis of Piraeus
- Τελικά, δεν απολύθηκε μόνο ο Έρικ Στόλτζ από την υπερπαραγωγή «Επιστροφή στο Μέλλον» – Αλλά και η Μελόρα Χάρντιν
- Το ρεσάλτο του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού στο πλοίο του Έλληνα «Εσκομπάρ» με τους 4 τόνους κοκαΐνη – Βίντεο ντοκουμέντο
- Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Βόρεια Μακεδονία – Τελειώνει το μαζούτ και ο λιγνίτης
- Καραπαπάς για την κατάργηση των βίντεο από ΚΕΔ/ΕΠΟ: «Βήμα στο σκοτάδι»
- Τουρκία: Χάθηκε από τα ραντάρ ιδιωτικό τζετ – Μετέφερε τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης
- Ταμείο Ανάκαμψης: Τελειώνουν τα «καύσιμα» – Οι κίνδυνοι για το μέλλον και οι αβεβαιότητες
- Πρίντεζης: «Στη Μάλαγα σκέφτηκα ακόμα και να αποσυρθώ!» – Τι απάντησε για το αν θα πήγαινε στον Παναθηναϊκό
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις