Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Ιωαννιτών λόγω της σεισμικής δόνησης στις 8 Μαρτίου
Η απόφαση κήρυξης του δήμου Ιωαννιτών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει διάρκεια τριών μηνών και ελήφθη άμεσα, μετά από σχετικό αίτημα που υπέβαλε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων.
Ο Δήμος Ιωαννιτών ενημερώνει με επίσημη ανακοίνωση του, ότι με την υπ’ αριθμ. Α941 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, από τις 9 Μαρτίου 2026, ο Δήμος Ιωαννιτών κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, λόγω της ισχυρής σεισμικής δόνησης που εκδηλώθηκε στην περιοχή στις 8 Μαρτίου.
Η απόφαση έχει διάρκεια τριών μηνών και ελήφθη άμεσα, μετά από σχετικό αίτημα που υπέβαλε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, Θωμάς Μπέγκας, προκειμένου να ενεργοποιηθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για την αντιμετώπιση των συνεπειών του σεισμού.
Όπως προσθέτει η ανακοίνωση του Δήμου Ιωαννιτών, «η κήρυξη του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ανοίγει τον δρόμο για την έκτακτη χρηματοδότηση του Δήμου Ιωαννιτών, προκειμένου – μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταγραφής και αποτίμησης των ζημιών – να υποβληθεί αίτημα προς τα αρμόδια Υπουργεία για τη χρηματοδότηση των απαραίτητων παρεμβάσεων και την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν.
Παράλληλα, οι υπηρεσίες του Δήμου συνεχίζουν τους ελέγχους σε σχολικές μονάδες, δημοτικά κτίρια και λοιπές υποδομές, με στόχο την πλήρη αποτύπωση της κατάστασης και τη διασφάλιση της ασφάλειας των πολιτών.
Ο Δήμος Ιωαννιτών θα συνεχίσει να ενημερώνει τους δημότες για κάθε εξέλιξη, σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και την Πολιτική Προστασία».
