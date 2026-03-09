newspaper
Δευτέρα 09 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Σεισμός 5,3 Ρίχτερ στη Λεπτοκαρυά: Καθησυχαστικός ο Λέκκας – Πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο
Ελλάδα 09 Μαρτίου 2026, 09:56

Σεισμός 5,3 Ρίχτερ στη Λεπτοκαρυά: Καθησυχαστικός ο Λέκκας – Πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο

«Πάμε καλά από την άποψη της εξέλιξης του φαινομένου» λέει ο Λέκκας

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Εγκέφαλος: Οι 5 πρωινές συνήθειες που του κάνουν κακό

Εγκέφαλος: Οι 5 πρωινές συνήθειες που του κάνουν κακό

Spotlight

Καθησυχαστικός εμφανίζεται ο καθηγητής Γεωλογίας και Διαχ. Φυσικών Καταστροφών, Ευθύμιος Λέκκας, σε ότι αφορά στον σεισμό των 5,3 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 8 Μαρτίου 2026 στη Θεσπρωτία.

Η δόνηση καταγράφηκε στις 05:32:30 τοπική ώρα, με εστιακό βάθος 9,7 χλμ. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 10 χλμ βορειοδυτικά της Λεπτοκαρυάς Θεσπρωτίας, κοντά στα σύνορα με την Αλβανία.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές της Ηπείρου και της Θεσσαλίας, καθώς και στα νησιά του Ιονίου.

Ο Καθηγητής Γεωλογίας και Διαχ. Φυσικών Καταστροφών, Ευθύμιος Λέκκας μιλώντας για το φαινόμενο ανέφερε αρχικά: «Είναι περίπου 8 χρόνια από την τελευταία σεισμική ακολουθία που εκδηλώθηκε στην ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων. Άρχισε χθες με έναν σεισμό της τάξεως των 5,3 βαθμών στις 5 και μισή το πρωί και στη συνέχεια έχουμε δεκάδες σεισμούς μικρότερου μεγέθους, μεταξύ των οποίων και τέσσερις σεισμοί πάνω από 4 Ρίχτερ. Έτσι λοιπόν έχουμε αυτή τη σεισμική δραστηριότητα».

Ο κ. Λέκκας είπε ότι μάλλον πρόκειται για μία σμηνοσειρά. Δηλαδή ένα σμήνος σεισμών, όπως έγινε και τις προηγούμενες φορές και το ιστορικό είναι χαρακτηριστικό. Δηλαδή έχουμε να κάνουμε με δεκάδες,σεισμούς μέσα σε μερικές μέρες, από τους οποίους δεν ξεχωρίζουμε κάποιον που να ξεπροβάλλει. «Θα το πω πολύ απλά, απ’ τους υπόλοιπους. Δηλαδή να είναι μεγαλύτερου μεγέθους», είπε.

Το φαινόμενο εξελίσσεται ομαλά λέει ο Λέκκας

«Πάμε καλά από την άποψη της εξέλιξης του φαινομένου. Έχουμε δεκάδες σεισμούς με μέγεθος οι περισσότεροι με μέγεθος 3 έως 4. Είναι σεισμοί οι οποίοι εκτονώνουν την κατάσταση αλλά έχουμε να κάνουμε με ένα ιδιόμορφο περιβάλλον. Δηλαδή αυτοί οι σεισμοί δεν είναι σεισμοί που συμβαίνουν στην Κρήτη ή στο ελληνικό τόξο.

Να σημειωθεί, ότι τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά, είναι απόφαση των δημάρχων, γεγονός που επιβεβαίωσε ο κ. Λέκκας. Την απόφαση αυτή την παίρνουν μόνο οι Δήμοι σε αυτές τις περιπτώσεις είπε ο Λέκκας. «Μόνο όταν είναι μεγάλα γεγονότα και επιβάλλεται το κλείσιμο των σχολείων για πολλές μέρες τότε εμπλεκόμαστε κι ως Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης», ανέφερε.

Ο κ. Λέκκας εκτίμησε ότι «θα συνεχιστούν τα φαινόμενα, θα είναι ενοχλητικό αυτό για τους κατοίκους. Είναι ιδιόμορφη περίπτωση εκεί γιατί έχουμε να κάνουμε με πετρώματα τα οποία διογκώνονται εκεί και δημιουργούν διάφορες διαδικασίες. Είναι ένα ιδιόμορφο γεωτεκτονικό περιβάλλον», είπε.

«Πρόσφατα με μία συνεργασία του Δήμου Ιωαννιτών και του Πανεπιστημίου και του ΟΑΣΠ, έχουμε παραδώσει στον Δήμο ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αντισεισμικής θωράκισης του Δήμου. Που είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσει ο Δήμος να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αυξήσει πιο πολύ την ασφάλεια των πολιτών. Προβλήματα έχουμε σε παλιά κτίρια, εγκαταλελειμμένα ή είναι κτίρια αυτά που επισκέπτονται μία ή δύο εβδομάδες το καλοκαίρι και είναι κτίρια τα οποία δεν χρησιμοποιούνται στην πλειονότητά τους», τόνισε κλείνοντας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Πετρέλαιο: Υπονομεύει την ελληνική και ευρωπαϊκή οικονομία

Πετρέλαιο: Υπονομεύει την ελληνική και ευρωπαϊκή οικονομία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Εγκέφαλος: Οι 5 πρωινές συνήθειες που του κάνουν κακό

Εγκέφαλος: Οι 5 πρωινές συνήθειες που του κάνουν κακό

Κόσμος
Η Τουρκία είναι κατοχική δύναμη, λέει ο Χριστοδουλίδης για τα τουρκικά F16

Η Τουρκία είναι κατοχική δύναμη, λέει ο Χριστοδουλίδης για τα τουρκικά F16

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Δίκη Χρυσής Aυγής: Σήμερα η πρόταση της εισαγγελέως για τα ελαφρυντικά
Ελλάδα 09.03.26

Δίκη Χρυσής Aυγής: Σήμερα η πρόταση της εισαγγελέως για τα ελαφρυντικά

Η απόφαση του δικαστηρίου εκτιμάται ότι θα είναι ιδιαίτερα  κρίσιμη  για τους πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής, οι οποίοι δεν έχουν εκτίσει ούτε μία ημέρα από τις πρωτόδικες ποινές τους

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 9 Μαρτίου
Ελλάδα 09.03.26

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 9 Μαρτίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα 9 Μαρτίου σύμφωνα με το εορτολόγιο. Ποια ονόματα έχουν γιορτή και ποιοι Άγιοι τιμώνται από την Ορθόδοξη Εκκλησία.

Σύνταξη
Θεσπρωτία: Έως και 10 ημέρες μπορούν να διαρκέσουν οι μετασεισμοί – Αποκαλυπτικές εικόνες από τον Δήμο Δωδώνης
Ελλάδα 08.03.26

Έως και 10 ημέρες μπορούν να διαρκέσουν οι μετασεισμοί στη Θεσπρωτία - Αποκαλυπτικές εικόνες από τον Δήμο Δωδώνης

Ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Λεπτοκαρυά Θεσπρωτία. Η εκτίμηση του Ευθύμη Λέκκα για τη σεισμική δραστηριότητα. Μεγάλες ζημιές σε χωριά του Δήμου Δωδώνης.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κραν Μοντανά: Διευρύνεται η ποινική έρευνα για τη φονική πυρκαγιά – Υπό έλεγχο ο δήμαρχος
Απουσία ελέγχων 09.03.26

Διευρύνεται η ποινική έρευνα για τη φονική πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά - Υπό έλεγχο ο δήμαρχος

Πέντε νυν και πρώην υπεύθυνοι της κοινότητας Κραν Μοντανά έχουν τεθεί υπό έλεγχο από τη Δικαιοσύνη - Για πέντε χρόνια δεν είχαν γίνει έλεγχοι στο μοιραίο μπαρ

Σύνταξη
Το Χόλιγουντ άρχισε ξαφνικά να παίρνει τα UFO στα σοβαρά – «Όλα θα αποκαλυφθούν»
«Κάπου εκεί έξω» 09.03.26

Το Χόλιγουντ άρχισε ξαφνικά να παίρνει τα UFO στα σοβαρά - «Όλα θα αποκαλυφθούν»

Μια «ιστορικά βασισμένη» ταινία για το Ρόσγουελ και την πρώση Α.Τ.Ι.Α. είναι στα σκαριά, ενώ σκηνοθέτες από τον Στίβεν Σπίλμπεργκ έως τον Τζόζεφ Κοσίνσκι προωθούν επερχόμενες ταινίες με θέμα τα UFO - «Αυτή η ταινία θα εντυπωσιάσει το κοινό».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εν αρχή ην το Σύνταγμα…
Μαθήματα δημοκρατίας 09.03.26

Εν αρχή ην το Σύνταγμα…

Ενόψει της διαδικασίας αναθεώρησης, ένας έγκριτος συνταγματολόγος εξηγεί τι είναι το Σύνταγμα και οι θεσμοί της δημοκρατίας μας

Σύνταξη
Το βιβλίο «Red Dawn Over China» επανεξετάζει την άνοδο του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Κίνα
Culture Live 09.03.26

Το βιβλίο «Red Dawn Over China» επανεξετάζει την άνοδο του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Κίνα

Ο ιστορικός Φρανκ Ντικέτερ προτείνει μια διαφορετική ανάγνωση για τα γεγονότα που οδήγησαν στην επικράτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος το 1949, εστιάζοντας στον ρόλο του πολέμου, των διεθνών ισορροπιών και των ιστορικών πηγών που έχουν έρθει στο φως τις τελευταίες δεκαετίες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τουρκία: Έστειλε έξι F-16 στα Κατεχόμενα της Κύπρου – Η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΑΜ
Κόσμος 09.03.26

Η Τουρκία έστειλε έξι F-16 στα Κατεχόμενα της Κύπρου - Η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΑΜ

Έξι μαχητικά αεροσκάφη F-16 και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας έχουν αναπτυχθεί στα Κατεχόμενα από σήμερα, ενώ η Τουρκία λέει ότι θα λάβει πρόσθετα μέτρα εάν χρειαστεί

Σύνταξη
Αρπακτική συμπεριφορά σκύλου: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Επικίνδυνη συνήθεια 09.03.26

Αρπακτική συμπεριφορά: Οι σκύλοι που κυνηγούν άλλα ζώα για να τα βλάψουν – Μπορούμε να τους ελέγξουμε;

Η αρπακτική συμπεριφορά ενός σκύλου είναι, ίσως, η πιο σοβαρή, επειδή σκοπό έχει να προκαλέσει κακό σε άλλα, μικρότερα ζώα που αντικρίζει.

Τζούλη Τούντα
Ιράν: Η G7 συζητά την κοινή αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου έκτακτης ανάγκης για να κατευναστούν οι αγορές
Κατευνασμός αγορών 09.03.26

Η G7 συζητά την κοινή αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου καθώς η τιμή έχει ξεπεράσει τα 110 δολάρια το βαρέλι

Ο πόλεμος στο Ιράν οδηγεί στη ραγδαία αύξηση της τιμής του πετρελαίου με τις ΗΠΑ να προτείνουν την αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου, μέτρο που είχαν αποκλείσει τις προηγούμενες ημέρες

Σύνταξη
Πυροβολισμοί στο σπίτι της Rihanna στο Μπέβερλι Χιλς – Τουλάχιστον μια σφαίρα διαπέρασε τοίχο
Συνελήφθη γυναίκα 09.03.26

Πυροβολισμοί στο σπίτι της Rihanna στο Μπέβερλι Χιλς – Τουλάχιστον μια σφαίρα διαπέρασε τοίχο

Συναγερμός σήμανε στο Μπέβερλι Χιλς όταν μια γυναίκα φέρεται να πυροβόλησε προς την κατοικία της Rihanna, με τουλάχιστον μία σφαίρα να περνά μέσα από τοίχο του σπιτιού

Σύνταξη
Γλασκώβη: Φωτιά κατέστρεψε τον σιδηροδρομικό σταθμό – Κατέρρευσε μέρος του κτιρίου
Κόσμος 09.03.26

Φωτιά κατέστρεψε τον σιδηροδρομικό σταθμό της Γλασκώβης - Σοκαριστικά βίντεο

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε κοντά σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους σιδηροδρομικούς σταθμούς της Σκωτίας, τυλίγοντας στις φλόγες το ιστορικό κτίριο στη Γλασκώβη και προκαλώντας τη μερική κατάρρευσή του.

Σύνταξη
Ανεπανάληπτο ξύλο στο Κρουζέιρο-Ατλέτικο Μινέιρο – Απέβαλε 23 παίκτες ο διαιτητής! (vid)
Ποδόσφαιρο 09.03.26

Ανεπανάληπτο ξύλο στο Κρουζέιρο-Ατλέτικο Μινέιρο – Απέβαλε 23 παίκτες ο διαιτητής! (vid)

Αδιανόητα επεισόδια μεταξύ ποδοσφαιριστών διαδραματίστηκαν στο ντέρμπι της Κρουζέιρο με την Ατλέτικο Μινέιρο για τον τελικό των play offs του πρωταθλήματος Μινέιρο

Σύνταξη
Βίντεο-ντοκουμέντο: Πύραυλος Tomahawk των ΗΠΑ πίσω από την επίθεση σε σχολείο που σκότωσε 168 παιδιά στο Ιράν
Ιράν 09.03.26

Βίντεο-ντοκουμέντο: Πύραυλος Tomahawk των ΗΠΑ πίσω από την επίθεση σε σχολείο που σκότωσε 168 παιδιά

Όταν ρωτήθηκε από έναν δημοσιογράφο αν οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν βομβαρδίσει το σχολείο, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Όχι. Κατά τη γνώμη μου και με βάση όσα έχω δει, αυτό το έκανε το Ιράν».  

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 09 Μαρτίου 2026
Απόρρητο