Εργαζόμενος δήμου βρήκε και παρέδωσε πορτοφόλι

Μια πράξη εντιμότητας και κοινωνικής ευθύνης που ξεχωρίζει μέσα στην καθημερινότητα καταγράφηκε στον Δήμο Μαραθώνος, με πρωταγωνιστή έναν εργαζόμενο της υπηρεσίας καθαριότητας.

Το περιστατικό έκανε γνωστό η ίδια η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Μαραθώνος, θέλοντας να αναδείξει μια πράξη που, όπως σημειώνεται, υπενθυμίζει ότι στην κοινωνία εξακολουθούν να υπάρχουν άνθρωποι με αξίες.

Συγκεκριμένα, ο εργαζόμενος στην καθαριότητα, κατά τη διάρκεια της εργασίας του εντόπισε ένα πορτοφόλι στο οδόστρωμα, στη συμβολή της Λεωφόρος Μαραθώνος με την οδό Αγίας Παρασκευής.

Χωρίς δεύτερη σκέψη, προχώρησε άμεσα στην παράδοσή του στην αστυνομία όπως επισημαίνει και η ανάρτηση.

Σε μια περίοδο που για πολλούς γίνεται λόγος για κρίση αξιών στην κοινωνία, η συγκεκριμένη κίνηση έρχεται να υπενθυμίσει ότι η καθημερινότητα εξακολουθεί να γεννά παραδείγματα ήθους. Όπως επισημαίνεται και στην ανάρτηση της υπηρεσίας, «υπάρχουν ακόμη άνθρωποι με αρχές — και βρίσκονται δίπλα μας».

Οι συνάδελφοί του περιγράφουν τον εργαζόμενο ως έναν εργατικό άνθρωπο που ξεχωρίζει όχι μόνο για την επαγγελματική του συνέπεια, αλλά και για τις αξίες που πρεσβεύει στην προσωπική του ζωή, ως οικογενειάρχης και πατέρας.

Η πράξη του, απλή αλλά ουσιαστική, αναδεικνύεται ως παράδειγμα προς μίμηση, υπενθυμίζοντας ότι η εντιμότητα και ο σεβασμός προς τον συνάνθρωπο εξακολουθούν να έχουν θέση στην καθημερινή ζωή των τοπικών κοινωνιών.

Και μια ακόμη φορά αξίζει να αναδειχθεί το δύσκολο έργο που επιτελούν οι εργαζόμενοι στους τομείς καθαριότητας των δήμων, που επιχειρούν χειμώνα-καλοκαίρι, με καύσωνες, κρύο, βροχές και παγωνιά κρατώντας τις πόλεις και τα χωριά μας καθαρά, προστατεύοντας παράλληλα την δημόσια υγεία. Τους αξίζει ο σεβασμός όλων.

*πηγή φωτογραφίας: https://www.facebook.com/tmima.kathariotitas.dimou.marathonos