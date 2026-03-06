newspaper
Παρασκευή 06 Μαρτίου 2026
Η κυκλική οικονομία στο επίκεντρο του Δήμου Πειραιά
Αυτοδιοίκηση 06 Μαρτίου 2026, 15:37

Η κυκλική οικονομία στο επίκεντρο του Δήμου Πειραιά

Σε πλήρη δράση το εργαστήριο κυκλικής οικονομίας του Δήμου Πειραιά.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Με στόχο την ενίσχυση της δημιουργικότητας, την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και την υποστήριξη καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών, ο Δήμος Πειραιά λειτουργεί εδώ και τέσσερα χρόνια το πρώτο πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο κυκλικής οικονομίας..

Η δομή προσφέρει στους ωφελούμενους -από τη σχολική κοινότητα και τους κατοίκους της γειτονιάς μέχρι την κοινότητα των δημιουργών (makers) όλης της πόλης- πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες και την κοινωνική επιχειρηματικότητα.

Μέσα από ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών δράσεων, το εργαστήριο παρέχει τα εργαλεία για τον κυκλικό μετασχηματισμό της τοπικής οικονομίας, προωθώντας τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη στην πράξη. Το εργαστήριο, όπως επισημαίνει ο δήμος Πειραιά, στεγάζεται στην περιοχή των Καμινίων, στο αμφιθέατρο του ιστορικού κτιρίου της πρώην ΣΚΥΠ (Σχολή Κλωστικής Υφαντικής Πλεκτικής), έναν χώρο που πλέον αποτελεί ζωντανό κύτταρο γνώσης καθώς συστεγάζεται με το 1ο ΕΠΑΛ, το 2ο Εσπερινό ΕΠΑΛ, το ΔΙΕΚ Πειραιά και το 2ο ΣAΕΚ Πειραιά.

Το Piraeus Makerspace περιλαμβάνει παραδοσιακά εργαλεία κατεργασίας υλικών όπως το ξύλο και ταυτόχρονα περιέχει μια σειρά μηχανημάτων και εργαλείων, ψηφιακά ελεγχόμενων, όπως κοπτικά CNC, laser, 3D printers και ηλεκτρονικές ραπτομηχανές, με δυνατότητα επεξεργασίας ξύλου, μαλακών μετάλλων, υφάσματος, πλαστικών και χαρτιού, με σκοπό την εκ νέου δημιουργία προϊόντων ή την επαναχρησιμοποίηση υλικών.

Οι κύκλοι εργαστηρίων του συνεχίζονται αδιάκοπα και αφορούν τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

  • Κυκλική οικονομία, ανακύκλωση και περιβάλλον
  • Κυκλική οικονομία και πόλη
  • Κυκλική οικονομία και επιχειρηματικότητα
  • Εργαστήρια κυκλικής οικονομίας σε ειδικές ομάδες του πληθυσμού

Τι προσφέρει το Piraeus Makerspace στους εκπαιδευόμενους

  • Εκπαιδευτικές Δράσεις μαθητών, σπουδαστών, ενηλίκων.
  • Τεχνολογική Επιμόρφωση στη χρήση μηχανημάτων.
  • Ανοιχτές ημέρες κοινού για την κυκλική οικονομία και την έξυπνη επιχειρηματικότητα.
  • Δράσεις σε συνεργασία με τη σχολική κοινότητα.
  • Υποστήριξη ιδεών ώστε να γίνουν πράξη.

Το εργαστήριο  όπως προσθέτει στην σχετική του ανακοίνωση ο Δήμος Πειραιά, απευθύνεται σε όλες και όλους που επιθυμούν να ανασχεδιάσουν προϊόντα, με ένα βιώσιμο τρόπο, που αποσκοπεί κυρίως στην επαναχρησιμοποίηση υλικών. Είναι ανοιχτό σε άτομα οποιασδήποτε ειδίκευσης και μόρφωσης που επιθυμούν να πειραματιστούν σε μια νέα ιδέα. Διοργανώνονται τακτικά σεμινάρια εκπαίδευσης όλο το έτος

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Πετρέλαιο
Καύσιμα: Αυξήσεις σοκ έως και 10 λεπτά/ευρώ έφερε ο πόλεμος στο Ιράν

Καύσιμα: Αυξήσεις σοκ έως και 10 λεπτά/ευρώ έφερε ο πόλεμος στο Ιράν

Κόσμος
Ιράν: Χτύπησε το ιρακινό Κουρδιστάν και πετρελαιοφόρο των ΗΠΑ – Το Ισραήλ έπληξε «ανώτερο Ιρανό διοικητή»

Ιράν: Χτύπησε το ιρακινό Κουρδιστάν και πετρελαιοφόρο των ΗΠΑ – Το Ισραήλ έπληξε «ανώτερο Ιρανό διοικητή»

inTickets 04.03.26

«Survivors – Ξαναγράφοντας το μύθο της»: Τρεις γυναίκες στο ταξίδι της επούλωσης, της ενδυνάμωσης και της αλληλεγγύης

Η ελληνική πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ Survivors - Ξαναγράφοντας το μύθο της θα γίνει την Παρασκευή 13 Μαρτίου, στις 18:00, στην αίθουσα Τζων Κασσαβέτης στο πλαίσιο του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
Ο Δήμος Πειραιά τιμά  την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας
Αναγνώριση 06.03.26

Ο Δήμος Πειραιά τιμά  την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Η Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Πειραιά, σε συνεργασία με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Πειραιώς, διοργανώνει συνάντηση με γυναίκες από τον επιχειρηματικό, επιστημονικό, πολιτικό και καλλιτεχνικό χώρο.

Σύνταξη
Επαρκείς και στοχευμένους πόρους για τις Περιφέρειες θέλει ο Νίκος Χαρδαλιάς
Οικονομικά ΟΤΑ 06.03.26

Επαρκείς και στοχευμένους πόρους για τις Περιφέρειες θέλει ο Νίκος Χαρδαλιάς

Νίκος Χαρδαλιάς από τις Βρυξέλλες: «Η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών αποφάσεων διεκδικώντας ισχυρότερο ρόλο στο νέο δημοσιονομικό τοπίο που διαμορφώνεται».

Σύνταξη
Στο Υπουργείο Υγείας η Δήμαρχος Σίφνου για τα θέματα στελέχωσης των υπηρεσιών υγείας του νησιού
Τα ζητούμενα 05.03.26

Στο Υπουργείο Υγείας η Δήμαρχος Σίφνου για τα θέματα στελέχωσης των υπηρεσιών υγείας του νησιού

Όλα τα αιτήματα που αφορούν στη λειτουργία και στη στελέχωση του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Σίφνου, συζητήθηκαν σε συνάντηση της δημάρχου Σίφνου στο Υπουργείο Υγείας.

Σύνταξη
Ξεκίνησε η πρώτη Σχολή Γονέων από τον Δήμο Πειραιά και το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού
Κοινωνική πολιτική 05.03.26

Ξεκίνησε η πρώτη Σχολή Γονέων από τον Δήμο Πειραιά και το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού

Γιάννης Μώραλης: «Η Σχολή Γονέων είναι μια ουσιαστική πρωτοβουλία που προσφέρει γνώση, καθοδήγηση και πρακτικά εργαλεία στους γονείς, ώστε να ανταποκρίνονται με επάρκεια και αυτοπεποίθηση».

Σύνταξη
Νέο διοικητήριο στο δήμο Ήλιδας
Κέντρο διοίκησης 05.03.26

Νέο διοικητήριο στο δήμο Ήλιδας

«Δόθηκε το «πράσινο φως» του Υπουργείου Υποδομών για την εκκίνηση κατασκευής του νέου Διοικητηρίου στη Σοχιά.

Σύνταξη
Καταγγελίες για παράνομο παρκάρισμα με ένα κλικ – Δωρεάν εφαρμογή για τα κακώς κείμενα των πόλεων
Novoville app 05.03.26

Καταγγελίες για παράνομο παρκάρισμα με ένα κλικ - Δωρεάν εφαρμογή για τα κακώς κείμενα

Για παράνομο παρκάρισμα οι περισσότερες αναφορές - «Στο Novoville App και το 1595 τα αιτήματά σας φτάνουν σε εμάς, προχωρούν και υλοποιούνται κάθε μέρα» έγραψε ο Χάρης Δούκας στα social

Σύνταξη
Euroleague: Συνάντηση Τσους Μπουένο και Δημήτρη Φραγκάκη στην Αθήνα για το 2026 EuroLeague Final Four
Μπάσκετ 06.03.26

Euroleague: Συνάντηση Τσους Μπουένο και Δημήτρη Φραγκάκη στην Αθήνα για το 2026 EuroLeague Final Four

Ο νέος CEO της EuroLeague και ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του «2026 EuroLeague Final Four Athens», συναντήθηκαν την Παρασκευή μίλησαν για την προετοιμασία και τον σχεδιασμό της διοργάνωσης.

Σύνταξη
Χεζμπολάχ: Κάλεσε τους Ισραηλινούς να απομακρυνθούν τουλάχιστον πέντε χιλιόμετρα από τα σύνορα με τον Λίβανο
Μέση Ανατολή 06.03.26

Η Χεζμπολάχ κάλεσε τους Ισραηλινούς να απομακρυνθούν τουλάχιστον πέντε χιλιόμετρα από τα σύνορα με τον Λίβανο

Μία ημέρα πριν το μήνυμα της Χεζμπολάχ, παρόμοια προειδοποίηση προς στους κατοίκους μεγάλων τμημάτων του Λιβάνου απηύθυνε το Ισραήλ

Σύνταξη
Ξέφυγε η κατάσταση: Με τον Λανουά ξέρουμε πώς θα σφυρίξουν οι διαιτητές
On Field 06.03.26

Ξέφυγε η κατάσταση: Με τον Λανουά ξέρουμε πώς θα σφυρίξουν οι διαιτητές

Η επιβεβαίωση της αποτυχίας του Λανουά στο πόστο του αρχιδιαιτητή είναι ότι οι ορισμοί του και οι διαιτητές είναι «ανοιχτά βιβλία». Η ατιμωρησία σημαίνει ότι είναι ανίκανος να σταματήσει τον κατήφορο

Βάιος Μπαλάφας
«Πάγο» στον Ζελένσκι από την ΕΕ για τις απειλές κατά του Όρμπαν – «Δεν είναι αποδεκτές»
Κόσμος 06.03.26

«Πάγο» στον Ζελένσκι από την ΕΕ για τις απειλές κατά του Όρμπαν – «Δεν είναι αποδεκτές»

«Ελπίζουμε ότι ένα άτομο στην ΕΕ δεν θα μπλοκάρει τα 90 δισεκατομμύρια ή την πρώτη δόση, διαφορετικά θα δώσουμε τη διεύθυνσή του στις Ένοπλες Δυνάμεις μας», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τον Βίκτορ Όρμπαν

Σύνταξη
Μήτρες προς ενοικίαση – Μέσα στον κόσμο της αναπαραγωγής μωρών για την αγορά καινούργιου SUV
«Φούρνος εύκολου ψησίματος» 06.03.26

Μήτρες προς ενοικίαση - Μέσα στον κόσμο της αναπαραγωγής μωρών για την αγορά καινούργιου SUV

Η βιομηχανία της παρένθετης μητρότητας ανθεί, αλλά με ποιο κόστος για τις γυναίκες που εμπλέκονται; Η Alev Scott ερευνά το θέμα στο βιβλίο της Cash Cow.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τραμπ: Δεν θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν – Θα γίνει ό,τι έγινε στη Βενεζουέλα
Κόσμος 06.03.26

Τραμπ: Δεν θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν – Θα γίνει ό,τι έγινε στη Βενεζουέλα

«Μετά την παράδοση του νυν καθεστώτος και την επιλογή «εξαιρετικών και αποδεκτών» ηγετών, θα εργαστούμε για να επαναφέρουμε το Ιράν από το χείλος της καταστροφής», σημείωσε ο Τραμπ.

Σύνταξη
Καματερό: «Η πρώην μου λέει ψέματα, θέλει να με εκδικηθεί» λέει o κατηγορούμενος για πορνογραφία – Προφυλακιστέος ο 53χρονος
Στο in η απολογία του 06.03.26

Καματερό: «Η πρώην μου λέει ψέματα, θέλει να με εκδικηθεί» λέει o κατηγορούμενος για πορνογραφία – Προφυλακιστέος ο 53χρονος

Προφυλακίστηκε ο 53χρονος από το Καματερό - κατηγορούμενος για πορνογραφία και τοποθέτηση κρυφής κάμερας σε γυναικείες τουαλέτες - Ολόκληρη η απολογία του αποκλειστικά στο in - «Η πρώην μου λέει ψέματα και θέλει να με εκδικηθεί γιατί της ζήτησα να χωρίσουμε»

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
ΕΟΤ: Δράση για την ενίσχυση της εικόνας της Ελλάδας ως βιώσιμου τουριστικού προορισμού στη βρετανική αγορά
Τουρισμός 06.03.26

ΕΟΤ: Δράση για την ενίσχυση της εικόνας της Ελλάδας ως βιώσιμου τουριστικού προορισμού στη βρετανική αγορά

Η προσέγγιση αυτή του ΕΟΤ εντάσσεται στη στρατηγική ισόρροπης προώθησης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, τόσο γεωγραφικά όσο και χρονικά, σε ευθυγράμμιση με την εθνική πολιτική ανάδειξης της Ελλάδας ως βιώσιμου προορισμού

Σύνταξη
ΕΕ: Δεκαεπτά κράτη ενεργοποίησαν τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας για τον επαναπατρισμό Ευρωπαίων από τη Μέση Ανατολή
Πόλεμος στο Ιράν 06.03.26

ΕΕ: Δεκαεπτά κράτη ενεργοποίησαν τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας για τον επαναπατρισμό Ευρωπαίων από τη Μέση Ανατολή

Οι πτήσεις οργανώνονται σε συνεργασία με τις προξενικές αρχές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από πολίτες άλλων κρατών μελών της ΕΕ, ακόμη και αν η χώρα τους δεν έχει ενεργοποιήσει τον μηχανισμό.

Σύνταξη
«Επιχείρηση Επική Οργή»: Αυτά είναι τα όπλα που «εγκαινιάστηκαν» στις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν
Επιχείρηση Επική Οργή 06.03.26

Αυτά είναι τα όπλα που «εγκαινιάστηκαν» στις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν

Ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν δημιουργεί αξιοσημείωτες πρωτιές στον τομέα των πολεμικών επιχειρήσεων, από την πρώτη χρήση ορισμένων όπλων έως τις πρώτες στο είδος τους πολεμικές εμπλοκές

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τι δουλειά έχει ο βασιλιάς των χολιγουντιανών b-movies στο West End του Λονδίνου; Ο Κουέντιν Ταραντίνο «μπαίνει» στο θέατρο
Αλλαγή σελίδας 06.03.26

Τι δουλειά έχει ο βασιλιάς των χολιγουντιανών b-movies στο West End του Λονδίνου; Ο Κουέντιν Ταραντίνο «μπαίνει» στο θέατρο

Την ώρα που όλοι ασχολούνται πότε θα κυκλοφορήσει την 10η ταινία του, που θα σημάνει και το σκηνοθετικό του τέλος, ο Κουέντιν Ταραντίνο ετοιμάζεται να κατακτήσει το αγγλικό θέατρο.

Σύνταξη
Πώς δικαιολογεί η Γερμανία τη μη αποστολή στρατιωτικής βοήθειας στην Κύπρο
Πόλεμος στο Ιράν 06.03.26

Πώς δικαιολογεί η Γερμανία τη μη αποστολή στρατιωτικής βοήθειας στην Κύπρο

«Δεν πρόκειται για επιφυλακτικότητα ή για αδιαφορία. Υπάρχει ένα είδος καταμερισμού εργασίας, διότι κάποιοι εταίροι έχουν ήδη υποσχεθεί βοήθεια» στην Κύπρο, «π.χ. οι Γάλλοι», λέει η Γερμανία, επισημαίνοντας ότι η Κύπρος δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ

Σύνταξη
Ιράν: «Οι προσπάθειες διαμεσολάβησης θα πρέπει να στραφούν προς τις ΗΠΑ και το Ισραήλ» λέει ο Πεζεσκιάν
Κόσμος 06.03.26

«Οι προσπάθειες διαμεσολάβησης θα πρέπει να στραφούν προς τις ΗΠΑ και το Ισραήλ» λέει ο Πεζεσκιάν

«Η μεσολάβηση θα πρέπει να απευθυνθεί σε εκείνους που υποτίμησαν τον ιρανικό λαό και ξεκίνησαν τον πόλεμο», είπε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Τριάντα δύο χρόνια μετά, η Μελίνα συνεχίζει να εμπνέει
Πολιτική Γραμματεία 06.03.26

Ανδρουλάκης: Τριάντα δύο χρόνια μετά, η Μελίνα συνεχίζει να εμπνέει

«Πάνω απ’ όλα, έδωσε έναν ιστορικό αγώνα για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα. Η φωνή της έγινε η μαχητική φωνή της Ελλάδας. Και ο αγώνας της μετατράπηκε σε εθνικό στόχο», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης για την Μελίνα Μερκούρη

Σύνταξη
Κυνικός ο Τραμπ, δεν αποκλείει ιρανικά αντίποινα στις ΗΠΑ – «Στον πόλεμο κάποιοι άνθρωποι θα πεθάνουν»
Κόσμος 06.03.26

Κυνικός ο Τραμπ, δεν αποκλείει ιρανικά αντίποινα στις ΗΠΑ - «Στον πόλεμο κάποιοι άνθρωποι θα πεθάνουν»

«Έχω σκοτώσει όλους τους ηγέτες τους - Αυτή η αίθουσα δεν υπάρχει πια», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στον πόλεμο που εξαπέλυσε στο Ιράν σε συνεργασία με το Ισραήλ

Σύνταξη
Black humor, φάρσες και γάτες: Ήταν οι αδελφοί Λυμιέρ οι πρώτοι «TikTokers» της ιστορίας;
1890 06.03.26

Black humor, φάρσες και γάτες: Ήταν οι αδελφοί Λυμιέρ οι πρώτοι «TikTokers» της ιστορίας;

Πολύ πριν από τα βίντεο των social media, οι αδελφοί Λουί και Ογκίστ Λυμιέρ γύριζαν ταινίες διάρκειας μόλις 50 δευτερολέπτων που κατέγραφαν στιγμές της καθημερινότητας. Ένα νέο ντοκιμαντέρ επαναφέρει στο προσκήνιο τα φιλμ που γέννησαν το σινεμά

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το αίτημα βοήθειας της Βουλγαρίας στην Ελλάδα με το βλέμμα στο Ιράν και εμμέσως στην Τουρκία
Πολιτική 06.03.26

Το αίτημα βοήθειας της Βουλγαρίας στην Ελλάδα με το βλέμμα στο Ιράν και εμμέσως στην Τουρκία

Ο Δένδιας ανακοίνωσε μεταφορά Patriot και F-16 στη βόρεια Ελλάδα με την Αθήνα να στρέφει το βλέμμα στην γεωπολιτική συγκυρία με αιχμή τον πόλεμο με το Ιράν.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
«Υπάρχει πολύ πετρέλαιο στην αγορά» διαμηνύει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας εν μέσω παγκόσμιας ανησυχίας
Πόλεμος στο Ιράν 06.03.26

«Υπάρχει πολύ πετρέλαιο στην αγορά» διαμηνύει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας εν μέσω παγκόσμιας ανησυχίας

Ο εκτελεστικός διευθυντής του ΔΟΕ, Φατίχ Μπιρόλ, επέμεινε ότι «δεν υπάρχει έλλειψη» σε πετρέλαιο αν και αναγνώρισε το «σοβαρό πρόβλημα επιμελητείας» για τη διοχέτευσή του εξαιτίας του πολέμου

Σύνταξη
