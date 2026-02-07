Παπασταύρου: Συνεργασία μεταξύ ΥΠΕΝ και Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την ενίσχυση της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας

Tη Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) στη Σκάλα Λακωνίας επισκέφθηκε το Σάββατο ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, στο πλαίσιο της περιοδείας που πραγματοποιεί από χθες στην περιοχή. Τον υπουργό συνόδευσαν ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός, ο αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου, Σπύρος Τζινιέρης και ο δήμαρχος Ευρώτα, Δήμος Βέρδος.

Όπως έγινε γνωστό με σχετική ανακοίνωση, ο υπουργός επισκέφθηκε, επίσης, την Οικία των Ψηφιδωτών στην Σπάρτη, μαζί με τον δήμαρχο Σπάρτης, Μιχάλη Βακαλόπουλο και τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Νεοκλή Κρητικό, καθώς και την Σχολή Υφαντικής Τέχνης στο Γεράκι Λακωνίας.

«Συνεργασία ΥΠΕΝ-Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ανακύκλωση»

«Επισκέφθηκα μαζί με τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Δημήτρη Πτωχό, την πρότυπη Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων της Σκάλας Λακωνίας. Η Πελοπόννησος έχει κάνει σημαντικά βήματα στον τομέα αυτόν», δήλωσε ο κ. Παπασταύρου, προσθέτοντας ότι «οι μονάδες της Τρίπολης, που εγκαινίασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τον Νοέμβριο του 2023, η ΜΕΑ Καλλιρόης που εγκαινιάσαμε με τον περιφερειάρχη τον Απρίλιο 2025 και η ΜΕΑ της Σκάλας έχουν συμβάλει σημαντικά, ώστε η περιφέρεια να υιοθετήσει καλές ευρωπαϊκές πρακτικές στην κατεύθυνση της ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων. Και να περάσει από τα πρόστιμα και την περιβαλλοντική υποβάθμιση σε μια οργανωμένη και βιώσιμη προσέγγιση».

Ταυτόχρονα, σημείωσε, «αποκαθιστούμε και εξυγιαίνουμε τους ΧΑΔΑ σε Μάνη και Μεσσηνία με πόρους του υπουργείου μας. Στόχος της συνεργασίας μεταξύ ΥΠΕΝ και Τοπικής Αυτοδιοίκησης παραμένει η περιβαλλοντική αποκατάσταση των περιοχών, η ενίσχυση της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας σε όλη τη χώρα».