Παπασταύρου στο Future Minerals Forum: Η ΑΙ, η ενεργειακή και τεχνολογική μετάβαση εξαρτώνται απόλυτα από τον ορυκτό πλούτο

Στην Υπουργική Συνάντηση για τους Ορυκτούς Πόρους «Future Minerals Forum», με κεντρικό θέμα «Η αυγή ενός παγκόσμιου σκοπού: Ορυκτά για μια νέα εποχή ανάπτυξης», που διοργανώνει η Σαουδική Αραβία, συμμετείχε σήμερα, Τρίτη, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Στην συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι κυβερνήσεων, εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών και μεγάλων πολυεθνικών εταιριών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο. Συγκεκριμένα, συμμετείχαν υπουργοί και υφυπουργοί Ενέργειας και Ορυκτών από συνολικά 90 χώρες της Ευρώπης, Αμερικής, Αφρικής, ΜέσηςΑνατολής και Ασίας, η αντιπρόεδρος Υποδομών της Παγκόσμιας Τράπεζας, υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι του Νομισματικού Ταμείου και διεθνών Οργανισμών, όπως ο ISO (International Organization for Standardization), οι επικεφαλής της Rio Tinto, Vale, και άλλων μεγάλων εταιρειών, οι οποίοι παρουσίασαν μελέτες και μεγάλα project.

Όπως αναφέρει το ΥΠΕΝ, η συνάντηση επικεντρώθηκε στην πρόοδο και τα αποτελέσματα της Συνόδου G20 για τους ορυκτούς πόρους, σε θέματα υποδομών και διαδρόμων ορυκτών, αλλά και στη διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου κανόνων και προδιαγραφών διακυβέρνησης.

«Τα ορυκτά είναι το αθέατο θεμέλιο της ενεργειακής μετάβασης»

Ο Σταύρος Παπασταύρου αναγνώρισε τον ρόλο των ορυκτών και των σπάνιων γαιών στην ενεργειακή ασφάλεια και στρατηγική αυτονομία, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «τα ορυκτά είναι το αθέατο θεμέλιο της τεχνητής νοημοσύνης και της ενεργειακής μετάβασης». Ο υπουργός παρουσίασε τη δυναμική της Ελλάδας σε ορυκτούς πόρους και σπάνιες γαίες, κάνοντας αναφορά στη διαχρονική παράδοση και ιστορία της Ελλάδας, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.

Υπογράμμισε, παράλληλα, ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή της Ευρώπης στην παραγωγή βωξίτη, περλίτη, χαλκού και άλλων, ενώ φιλοδοξεί, μέσω της παραγωγής γάλλιου, τα επόμενα χρόνια, να αποτελέσει τον μοναδικό προμηθευτή της Ευρώπης σε αυτό το σπάνιο ορυκτό. Υπενθυμίζεται ότι το γάλλιο αποτελεί κρίσιμο και στρατηγικό ορυκτό (CRM) σε τομείς όπως η τεχνολογία, η αεροβιομηχανία, η άμυνα, καθώς και ψηφιακές εφαρμογές.

Επίσης, τόνισε τον γεωστρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή, κάνοντας αναφορά στις πρόσφατες ενεργειακές συμφωνίες του PTEC που επιτεύχθηκαν σε συνεργασία με την αμερικανική κυβέρνηση, όπως τον Κάθετο Διάδρομο, και επισήμανε ότι «η Ευρώπη, για να παραμείνει ανταγωνιστική, οφείλει να αναπτύξει, σήμερα, τα κρίσιμα ορυκτά της».

Διμερείς επαφές στο πλαίσιο του Ανώτατου Συμβουλίου Στρατηγικής Συνεργασίας

Το απόγευμα, ο κ. Παπασταύρου θα πραγματοποιήσει διμερή συνάντηση με τον ομόλογό του υπουργό Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπα Abdulaziz bin Salman Al Saud. Βασικό θέμα της συζήτησης θα αποτελέσει η ενίσχυση της διμερούς ενεργειακής συνεργασίας, ενόψει των παγκόσμιων εξελίξεων, καθώς και τα μεγάλα έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ανώτατου Συμβουλίου Στρατηγικής Συνεργασίας των δύο χωρών.

Η συνάντηση αυτή γίνεται ακριβώς ένα χρόνο μετά από την επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στη Σαουδική Αραβία, και την τότε συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Στρατηγικής Συνεργασίας, επισφραγίζοντας έτσι τη στρατηγική σχέση των δύο χωρών, που συμπληρώνουν φέτος 100 χρόνια διμερών και διπλωματικών σχέσεων.

Το βράδυ, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα συμμετάσχει στο επίσημο δείπνο που παραθέτει ο υπουργός Οικονομίας της Σαουδικής Αραβίας, Mohammed Aljadaan, στην αρχαία πόλη της Diriyah.