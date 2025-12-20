Παπασταύρου: «Νευρώνας» η Βόρεια Ελλάδα στη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική

«Νευρώνα» στην νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική χαρακτήρισε τη Βόρεια Ελλάδα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, στην ομιλία του στην ημερίδα για τη «Σημασία των ενεργειακών εξελίξεων για τη Βόρεια Ελλάδα».

Σχετικά με τη συμφωνία που υπογράφηκε τον Νοέμβριο για την είσοδο της αμερικανικής ExxonMobil στην Κοινοπραξία Energean-Helleniq Energy, που έχει τα δικαιώματα έρευνας υδρογονανθράκων στο «μπλοκ 2» στο Ιόνιο, ο κ. Παπασταύρου ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «η Ελλάδα έβαλε γκολ» και αν αποδειχθούν εμπορικά εκμεταλλεύσιμα τα κοιτάσματα «θα πάει σε άλλη πίστα», με αύξηση πόρων και θέσεων εργασίας.

Πρόσθεσε πως ο Κάθετος Διάδρομος είναι στην πραγματικότητα «διάδρομος ανάπτυξης και ευημερίας» και αφορά μια ενδοχώρα 100 εκατ. ανθρώπων, «με όρους συνεργασίας όχι ηγεμονίας».

«Η Ελλάδα είναι μέρος του ευρωπαϊκού σχεδιασμού για απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο»

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στην ημερίδα που διοργάνωσε στην Θεσσαλονίκη το voria.gr, μίλησε για συγκλονιστική ευκαιρία, που θα αναβαθμίσει την περιοχή και διατύπωσε το αίτημα προς τα πολιτικά κόμματα να διατηρηθεί ένα μίνιμουμ εθνικής συναίνεσης.

Περαιτέρω, συνέδεσε τις εξελίξεις με την ενίσχυση της γεωπολιτικής μας θέσης, προσθέτοντας ότι η ενέργεια είναι από τους λίγους τομείς στους οποίους συμφωνούν Ευρώπη και Αμερική και η Ελλάδα είναι στο επίκεντρο.

Υπογράμμισε, εξάλλου, ότι η Ελλάδα είναι μέρος του ευρωπαϊκού σχεδιασμού για την απεξάρτηση μέχρι το τέλος του 2027 από το ρωσικό φυσικό αέριο, με την διοχέτευση του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις υποδομές στη χώρα μας.

Για την Αλεξανδρούπολη και τη μονάδα FSRU, σημείωσε ότι «παίζει καθοριστικό ρόλο», ειδικά μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ερωτηθείς σχετικά με τις ανησυχίες για αύξηση της τιμής του υγροποιημένου φυσικού αερίου, τόνισε ότι «το φθηνό πρέπει να είναι σταθερό και σίγουρο» και υπενθύμισε ότι όταν το 2022 η Ρωσία έκλεισε τις κάνουλες του αερίου πληρώσαμε 7 δισ. αντί για 1 δισ. ευρώ.

Τέλος, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο δημιουργίας νέας μονάδας FSRU στον Θερμαϊκό Κόλπο, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ενέργειας τόνισε ότι για τον ίδιο έχει μεγαλύτερο νόημα να υπάρχει μονάδα στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά αυτό θα είναι αντικείμενο και επιστημονικής συζήτησης.